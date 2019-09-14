Найбільший нафтопереробний завод світу охопила пожежа: фото, відео

На одному з найбільших у світі нафтопереробних заводів Saudi Aramco, що в Саудівській Аравії, сталася масштабна пожежа. Поблизу чутно звуки пострілів. Ймовірно, пожежа спалахнула через атаку дронів.

Місцеві телеканали повідомляють, що пожежа спалахнула на родовищі Абкайк після серйозного вибуху.

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Небо біля заводу одразу затягнуло густим чорним димом, а полум'я було видно здалеку.



Пожежа на заводі Saudi Aramco / фото з твіттера

Рятувальникам вдалося взяти під контроль пожежу, проте, вони досі продовжують гасити вогонь. За попередніми даними, постраждалих та жертв від пожежі немає.

Міністерство внутрішніх справ Саудівської Аравії повідомляє, що два об'єкти компанії Saudi Aramco на великих родовищах Абкайке і Хурайсе піддалися атаці з використанням дронів. Через це так виникли пожежі. Проте, хто був організатором атаки – наразі невідомо.



Масштабна пожежа на нафтопереробному заводі в Саудівській Аравії / скрішнот

Чим відома компанія Saudi Aramco? Це державна компанія Саудівської Аравії, яка контролює нафтові потужності країни. Saudi Aramco називає свій нафтопереробний завод найбільшим в світі. Він може переробляти до 7 мільйонів ​​тонн барелів на день.



До слова, у 2018 році експерти Moody's Investors Service назвали її найприбутковішою компанією в світі – чистий прибуток Saudi Aramco склала 111,1 мільярда доларів. Це більше, ніж спільний прибуток Apple, Google і ExxonMobil.

BREAKING: More videos coming in from incident in the nation of Saudi Arabia, in the city of #Buqyaq. Unconfirmed reports of fatalities associated with this incident.pic.twitter.com/zaPUl9hLUg — DMM News (@DMM_News_) September 14, 2019

#BREAKING:



Major fires continue to rage at the Aramco Oil Plant in Baqyaq, Saudi Arabia. Multiple reports of gunfire in the area.#Saudi Air Force is also on red alert after reports of terror attack at ARAMCO facilities in #Buqyaq.#SaudiArabia pic.twitter.com/ylG4BdwJi6 — Kamsin Sallar (@KamsinSallar) September 14, 2019