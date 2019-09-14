13:05
14 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дед Пиня присів на стакан. Сім'янин Кадиров
      Вєсті Кремля
      21:42, 13 вересня
      Вєсті.UA: Непокараний Дубінський і "забанена" Геращенко. Зелені кнопкодави
      Вєсті.UA
      20:47, 13 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, 13 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА

      Найбільший нафтопереробний завод світу охопила пожежа: фото, відео

      322 Читать новость на русском
      Масштабна пожежа на нафтопереробному заводі Saudi Aramco
      Масштабна пожежа на нафтопереробному заводі Saudi Aramco / Скріншот

      На одному з найбільших у світі нафтопереробних заводів Saudi Aramco, що в Саудівській Аравії, сталася масштабна пожежа. Поблизу чутно звуки пострілів. Ймовірно, пожежа спалахнула через атаку дронів.

      Місцеві телеканали повідомляють, що пожежа спалахнула на родовищі Абкайк після серйозного вибуху.

      Читайте також: У київському "Ашані" спалахнула пожежа: фото, відео

      Небо біля заводу одразу затягнуло густим чорним димом, а полум'я було видно здалеку.


      Пожежа на заводі Saudi Aramco / фото з твіттера

      Рятувальникам вдалося взяти під контроль пожежу, проте, вони досі продовжують гасити вогонь. За попередніми даними, постраждалих та жертв від пожежі немає.

      Міністерство внутрішніх справ Саудівської Аравії повідомляє, що два об'єкти компанії Saudi Aramco на великих родовищах Абкайке і Хурайсе піддалися атаці з використанням дронів. Через це так виникли пожежі. Проте, хто був організатором атаки – наразі невідомо.


      Масштабна пожежа на нафтопереробному заводі в Саудівській Аравії / скрішнот

      Чим відома компанія Saudi Aramco? Це державна компанія Саудівської Аравії, яка контролює нафтові потужності країни. Saudi Aramco називає свій нафтопереробний завод найбільшим в світі. Він може переробляти до 7 мільйонів ​​тонн барелів на день.

      До слова, у 2018 році експерти Moody's Investors Service назвали її найприбутковішою компанією в світі – чистий прибуток Saudi Aramco склала 111,1 мільярда доларів. Це більше, ніж спільний прибуток Apple, Google і ExxonMobil.

       

       

       

       

       

      blog_ava
      Українці скаржаться на масовий збій у роботі "Приватбанку": система запрацювала
      сьогодні
      4036
      Теги: Пожежа Саудівська Аравія Нафта Вибух
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Марш за тварин: Супрун пояснила, чому це важливо
      сьогодні , 12:00 Марш за тварин: Супрун пояснила, чому це важливо
      Блог Соцмережі 349
      Главный враг живет за океаном, или Как в СССР учили ненавидеть Америку
      сьогодні , 08:40 Главный враг живет за океаном, или Как в СССР учили ненавидеть Америку
      Максим Мирович 812
      Не змогли прочитати емейл: судді не прийняли вагомий доказ Абромавичуса проти Кононенка
      сьогодні , 07:40 Не змогли прочитати емейл: судді не прийняли вагомий доказ Абромавичуса проти Кононенка
      Ірина Шиба 1010
      Обмін полоненими зривався кілька разів, – ексклюзивне інтерв'ю з адвокатом Полозовим
      сьогодні , 07:01 Обмін полоненими зривався кілька разів, – ексклюзивне інтерв'ю з адвокатом Полозовим
      Наталя Боднар 2510
      Пропаганды войны среди детей, экологический скандал и новый список по обмену: новости Крымнаша
      13 вересня , 22:00 Пропаганды войны среди детей, экологический скандал и новый список по обмену: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 490
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук