14:13
14 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Дед Пиня присел на стакан. Семьянин Кадыров
      Вєсті Кремля
      21:46, 13 сентября
      Вести.UA: Ненаказанный Дубинский и "забаненная" Геращенко. Зеленые кнопкодавы
      Вєсті.UA
      20:51, 13 сентября
      Разрушение исторических зданий в Киеве: кто к этому причастен
      ЦРУ
      09:00, 13 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Крупнейший нефтеперерабатывающий завод мира охватил пожар: фото, видео

      244 Читати новину українською
      Масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco
      Масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco / Скриншот

      На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов Saudi Aramco, что в Саудовской Аравии, произошел масштабный пожар. Вблизи слышны звуки выстрелов. Вероятно, пожар вспыхнул из-за атаки дронов.

      Местные телеканалы сообщают, что пожар вспыхнул на месторождении Абкайк после серьезного взрыва.

      Читайте также: В киевском "Ашане" вспыхнул пожар: фото, видео

      Небо возле завода сразу затянуло густым черным дымом, а пламя было видно издалека.


      Пожар на заводе Saudi Aramco / фото с твиттера

      Спасателям удалось взять под контроль пожар, однако, они до сих пор продолжают тушить огонь. По предварительным данным, пострадавших и жертв от пожара нет.

      Министерство внутренних дел Саудовской Аравии сообщает, что два объекта компании Saudi Aramco на крупных месторождениях Абкайке и Хурайсе подверглись атаке с использованием дронов. Из-за этого возникли пожары. Однако, кто был организатором атаки – пока неизвестно.

      Масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии / скришнот

      Чем известна компания Saudi Aramco?
      Это государственная компания Саудовской Аравии, которая контролирует нефтяные мощности страны. Saudi Aramco называет свой нефтеперерабатывающий завод крупнейшим в мире. Он может перерабатывать до 7 миллионов тонн баррелей в день.

      К слову, в 2018 году эксперты Moody's Investors Service назвали ее самой прибыльной компанией в мире – чистая прибыль Saudi Aramco составила 111,1 миллиарда долларов. Это больше, чем общая прибыль Apple, Google и ExxonMobil.

       

       

       

       

       

      blog_ava
      Изнасилование девочки в Харькове: полиция арестовала подозреваемого благодаря его однокласснице
      сегодня
      3334
      Теги: Саудовская Аравия Пожар Взрыв нефть
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Марш за тварин: Супрун пояснила, чому це важливо
      сегодня , 12:00 Марш за тварин: Супрун пояснила, чому це важливо
      Блог Соцмережі 423
      Главный враг живет за океаном, или Как в СССР учили ненавидеть Америку
      сегодня , 08:40 Главный враг живет за океаном, или Как в СССР учили ненавидеть Америку
      Максим Мирович 882
      Не смогли прочитать е-мейл: судьи не приняли важное доказательство Абромавичуса против Кононенко
      сегодня , 07:40 Не смогли прочитать е-мейл: судьи не приняли важное доказательство Абромавичуса против Кононенко
      Ірина Шиба 255
      Обмен пленными срывался несколько раз, – эксклюзивное интервью с адвокатом Полозовым
      сегодня , 07:01 Обмен пленными срывался несколько раз, – эксклюзивное интервью с адвокатом Полозовым
      Наталя Боднар 666
      Пропаганды войны среди детей, экологический скандал и новый список по обмену: новости Крымнаша
      13 сентября , 22:00 Пропаганды войны среди детей, экологический скандал и новый список по обмену: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 524
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук