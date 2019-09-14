Крупнейший нефтеперерабатывающий завод мира охватил пожар: фото, видео

На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов Saudi Aramco, что в Саудовской Аравии, произошел масштабный пожар. Вблизи слышны звуки выстрелов. Вероятно, пожар вспыхнул из-за атаки дронов.

Местные телеканалы сообщают, что пожар вспыхнул на месторождении Абкайк после серьезного взрыва.

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Небо возле завода сразу затянуло густым черным дымом, а пламя было видно издалека.



Пожар на заводе Saudi Aramco / фото с твиттера

Спасателям удалось взять под контроль пожар, однако, они до сих пор продолжают тушить огонь. По предварительным данным, пострадавших и жертв от пожара нет.

Министерство внутренних дел Саудовской Аравии сообщает, что два объекта компании Saudi Aramco на крупных месторождениях Абкайке и Хурайсе подверглись атаке с использованием дронов. Из-за этого возникли пожары. Однако, кто был организатором атаки – пока неизвестно.

Масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии / скришнот

Чем известна компания Saudi Aramco?

Это государственная компания Саудовской Аравии, которая контролирует нефтяные мощности страны. Saudi Aramco называет свой нефтеперерабатывающий завод крупнейшим в мире. Он может перерабатывать до 7 миллионов тонн баррелей в день.



К слову, в 2018 году эксперты Moody's Investors Service назвали ее самой прибыльной компанией в мире – чистая прибыль Saudi Aramco составила 111,1 миллиарда долларов. Это больше, чем общая прибыль Apple, Google и ExxonMobil.

BREAKING: More videos coming in from incident in the nation of Saudi Arabia, in the city of #Buqyaq. Unconfirmed reports of fatalities associated with this incident.pic.twitter.com/zaPUl9hLUg — DMM News (@DMM_News_) September 14, 2019

#BREAKING:



Major fires continue to rage at the Aramco Oil Plant in Baqyaq, Saudi Arabia. Multiple reports of gunfire in the area.#Saudi Air Force is also on red alert after reports of terror attack at ARAMCO facilities in #Buqyaq.#SaudiArabia pic.twitter.com/ylG4BdwJi6 — Kamsin Sallar (@KamsinSallar) September 14, 2019