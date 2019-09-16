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      Трамп позволил открыть стратегические запасы нефти после атаки на саудовские НПЗ

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп после нападения беспилотников на заводы саудовского концерна Saudi Aramco распорядился при необходимости использовать стратегические резервы нефти "для поддержки рынков".

      В то же время американский лидер заявил, что Вашингтон знает, кто стоит за этими нападениями. Об этом глава Белого дома написал в своем твиттере.

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      Я санкционировал использование нефти Стратегического нефтяного резерва, если в этом будет необходимость, в том объеме, которого будет достаточно для поддержания рынков,
      – написал он.

      Трамп также заверил, что США известно, кто стоял за атакой и добавил, что Вашингтон готов действовать, однако ждет результатов расследования от правительства Саудовской Аравии. Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ответственность за нападения беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии несет Иран.

      Чем известная компания Saudi Aramco?Это государственная компания Саудовской Аравии, которая контролирует нефтяные мощности страны. Saudi Aramco называет свой нефтеперерабатывающий завод крупнейшим в мире. Он может перерабатывать до 7 миллионов тонн баррелей в день.

      К слову, в 2018 году эксперты Moody's Investors Service назвали ее самой прибыльной компанией в мире – чистая прибыль Saudi Aramco составила 111,1 миллиарда долларов. Это больше, чем общий доход Apple, Google и ExxonMobil.

      Рост цен на нефть

      Между тем рынки отреагировали на события в Саудовской Аравии ростом цены на нефть. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже выросли на 13 процентов – до 69,91 доллара за баррель.

      Концерн Saudi Aramco в субботу заявил, что был вынужден снизить объемы производства более чем на пять миллионов баррелей сырой нефти в день. Это больше половины объема производства крупнейшего в мире экспортера нефти. Исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер заверил, что прежний уровень производства удастся восстановить в течение двух дней.

      Ответственность за атаку взяла на себя дружеское в Иран вооруженная группировка йеменских повстанцев хусит. Их представитель Яхья Сари заявил в эфире спутникового канала новостей Al Masirah, что атаки будут продолжаться до тех пор, пока не завершится война в Йемене.

      Что известно об атаках беспилотников на нефтяные заводы в Саудовской Аравии?14 сентября официальный представитель МВД Саудовской Аравии сообщил о пожаре на двух заводах саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco, начавшиеся в результате атаки беспилотников. Возгорание произошло рано утром на нефтеперерабатывающих заводах в Абкайке у побережья Персидского залива и на нефтяном месторождении Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияд.

      На опубликованных NASA спутниковых снимках видны клубы дыма, которые распространяются на расстояние до 80 километров вокруг завода в Абкайке. В результате этой атаки пострадало наибольшее в мире установка для переработки нефти.

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      Теги: Новости США нефть Саудовская Аравия Дональд Трамп
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