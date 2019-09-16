Трамп позволил открыть стратегические запасы нефти после атаки на саудовские НПЗ

Президент США Дональд Трамп после нападения беспилотников на заводы саудовского концерна Saudi Aramco распорядился при необходимости использовать стратегические резервы нефти "для поддержки рынков".

В то же время американский лидер заявил, что Вашингтон знает, кто стоит за этими нападениями. Об этом глава Белого дома написал в своем твиттере.

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Я санкционировал использование нефти Стратегического нефтяного резерва, если в этом будет необходимость, в том объеме, которого будет достаточно для поддержания рынков,

– написал он.

....sufficient to keep the markets well-supplied. I have also informed all appropriate agencies to expedite approvals of the oil pipelines currently in the permitting process in Texas and various other States. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2019

Трамп также заверил, что США известно, кто стоял за атакой и добавил, что Вашингтон готов действовать, однако ждет результатов расследования от правительства Саудовской Аравии. Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ответственность за нападения беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии несет Иран.

Чем известная компания Saudi Aramco?Это государственная компания Саудовской Аравии, которая контролирует нефтяные мощности страны. Saudi Aramco называет свой нефтеперерабатывающий завод крупнейшим в мире. Он может перерабатывать до 7 миллионов тонн баррелей в день.



К слову, в 2018 году эксперты Moody's Investors Service назвали ее самой прибыльной компанией в мире – чистая прибыль Saudi Aramco составила 111,1 миллиарда долларов. Это больше, чем общий доход Apple, Google и ExxonMobil.

Рост цен на нефть

Между тем рынки отреагировали на события в Саудовской Аравии ростом цены на нефть. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже выросли на 13 процентов – до 69,91 доллара за баррель.

Концерн Saudi Aramco в субботу заявил, что был вынужден снизить объемы производства более чем на пять миллионов баррелей сырой нефти в день. Это больше половины объема производства крупнейшего в мире экспортера нефти. Исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер заверил, что прежний уровень производства удастся восстановить в течение двух дней.

Ответственность за атаку взяла на себя дружеское в Иран вооруженная группировка йеменских повстанцев хусит. Их представитель Яхья Сари заявил в эфире спутникового канала новостей Al Masirah, что атаки будут продолжаться до тех пор, пока не завершится война в Йемене.

Что известно об атаках беспилотников на нефтяные заводы в Саудовской Аравии?14 сентября официальный представитель МВД Саудовской Аравии сообщил о пожаре на двух заводах саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco, начавшиеся в результате атаки беспилотников. Возгорание произошло рано утром на нефтеперерабатывающих заводах в Абкайке у побережья Персидского залива и на нефтяном месторождении Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияд.



На опубликованных NASA спутниковых снимках видны клубы дыма, которые распространяются на расстояние до 80 километров вокруг завода в Абкайке. В результате этой атаки пострадало наибольшее в мире установка для переработки нефти.