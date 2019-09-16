Удар по мировой энергетике: западные СМИ об атаках на саудовские нефтяные заводы

На выходных были совершены атаки на одни из важнейших нефтяных объектов в мире – два завода национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Какими будут экономические последствия для мира и почему теперь напряжение между США и Ираном может усилиться – анализируют западные медиа.

Что случилось?

14 сентября на двух заводах саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников начались пожары. Это произошло в Абкайке вблизи побережья Персидского залива и на нефтяном месторождении Хурайс. В результате этой атаки пострадала крупнейшая в мире установка для переработки нефти.

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NASA опубликовала спутниковые снимки, на которых видны клубы дыма, которые распространяются на расстояние до 80 километров вокруг завода в Абкайке.

Satellite images provided to @CBSNews by a US official show 19 points of impact damaging 17 structures at the Abqaiq facility and 2 at the Khurais facility on the west-northwest side of the targets, which would be inconsistent with an attack from Yemen to the south. pic.twitter.com/yXa65dTXpp — Sara Cook (@saraecook) September 16, 2019

Ответственность за атаки взяли на себя хуситы – йеменские повстанцы, с которыми воюет международная коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией. Однако США обвиняют Иран в организации, который в свою очередь эти обвинения опровергает.

После атаки нефть подорожала до $71/баррель. Это – крупнейший в истории скачок цен на нефть за один день. Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение выделить нефть из американских резервов для стабилизации ситуации на рынке энергоносителей.

Как инцидент может усилить напряжение между США и Ираном

Аl-Jazeera пишет, что эти атаки рискуют повлечь эскалацию конфликта между Ираном и США.

Громкие атаки еще больше усилили растущее напряжение между Ираном и его преимущественно негосударственными союзниками в регионе, с одной стороны, и США и его близкими партнерами – Саудовской Аравией и Израилем – с другой.

Так, государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Тегеран в том, что он "совершил беспрецедентную атаку на мировые энергетические запасы".

Президент США Дональд Трамп позже заявил, что Штаты "ждут объяснения" Саудовской Аравии относительно того, кто же напал на ее НПЗ.

Издание добавляет: эскалация, вероятно, нивелирует шансы на дипломатические переговоры между Вашингтоном и Тегераном в связи с ядерным соглашением, подписанным в 2015 году между Ираном и мировыми державами.

Два сценария

Учитывая обстоятельства, вооруженным беспилотникам пришлось бы пролететь более 1000 километров (621 миля) от подконтрольной хуситам территории на северо-западе Йемена через Саудовскую Аравию, чтобы достичь своих целей в Абкайку.

Другим возможным маршрутом для летательных аппаратов могла быть траектория, начинающаяся на северо-востоке Йемена вблизи границы с Оманом и движущаяся на север через районы, близкие к Объединенным Арабским Эмиратам и Катару.

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Однако аналитики заявили, что любой сценарий может быть обжалован, учитывая вероятное отсутствие доступа хуситов к передовым системам воздушной атаки, большое географическое расстояние от пункта отправления до самих объектов атак, и, в конце концов, сложные укрепления противовоздушной обороны на местах по предполагаемому маршруту полета.

Также, по словам экспертов, обломки беспилотника во время субботнего нападения указывали на использование другой модели летательных аппаратов и взрывчатки, чем те, что были во время предыдущих нападений хуситов на территории Саудовской Аравии.

В обоих случаях, у хуситов или шиитов есть мотивы в дополнение к определенным связям с Ираном, поскольку первые страдали от поддержки Штатами военной кампании под руководством Саудовской Аравии в Йемене, а последние подверглись ряду авиаударов в последнее время,

– пояснил изданию эксперт Эрвин ван Вен.

Другой сценарий, предложенный США и Саудовской Аравией, указывает на то, что иранские революционные гвардии непосредственно нацеливаются на нефтяные сооружения Aramco с крылатыми ракетами, запущенными из Ирака или даже с территории Ирана.

Такой ход действий в целом не совпадает с региональной стратегией безопасности Тегерана – взаимодействие с условно более мощными противниками и сохранение оптимально "правдоподобного отрицания".



Повреждения инфраструктуры на НПЗ Saudi Aramco / AP

Последствия для иранско-американской дипломатии

Атака на важные саудовские нефтяные заводы перекликивается с предупреждениями президента Ирана Хассана Рухани о том, что если кампании "максимального давления" США удастся свести экспорт сырья Ирана к нулю, "тогда нефть из Персидского залива не будет вывезена".

По некоторым подсчетам, Тегерану удалось продать лишь 100 000 миллиардов нефти в июле, что составляет примерно одну десятую часть объема экспорта, на который предполагается ежегодный правительственный бюджет.

Тем не менее, недавнее увольнение Трампом бывшего советника по национальной безопасности США Джона Болтона – после того, как тот "насильно" выступил против уменьшения санкций против Тегерана – открыло редкое окно дипломатии и усилило надежды на двусторонние американо-иранские переговоры во время предстоящего саммита Генеральной Ассамблеи ООН.

Удаление боевых ястребов вроде Джона Болтона – это шаг в правильном направлении, но если администрация Трампа заинтересована в деэскалации, ей нужно прекратить проводить "политику ястребов" и кампании давления, которые в конечном итоге заставляют Иран выбирать между покорностью и противостоянием.

Взрывы всколыхнули саудовский нефтяной город

The Wall Street Journal опубликовала репортаж из Абкайку, жители которого были вынуждены бежать из города без четкого понимания того, что произошло.

Серия масштабных взрывов, начавшаяся в субботу, освещала пустынное небо и отправила жителей этого маленького городка искать более безопасные места среди песков. Шлейф густого черного дыма поднялся над нефтяными объектами. Службы чрезвычайных ситуаций мчались, чтобы остановить пожары в нескольких местах. К полудню воскресенья в воздухе все еще оставались тонкие пучки дыма, видимые за мили на подходе к городу.

На объект совершали нападения и раньше. В 2006 году Аль-Каида совершила неудачное нападение на это место с использованием бомбардировщиков-самоубийц, что подняло тогда цены на нефть на 2 доллара за баррель).

Но нынешняя атака нанесла больше вреда, вызвав по меньшей мере шесть отдельных взрывов на объекте, пламя некоторых из которых поднялось до 30 футов (более 9 метров) в высоту, утверждают очевидцы.

Абкайк – крупнейший в мире подобный объект. Он перерабатывает семь миллионов баррелей саудовской нефти в день, извлекая сырье из массивных нефтяных месторождений Королевства и отделяя ее от газа. Потом это экспортируется по всему миру.



Более 70% ежедневной добычи нефти в Саудовской Аравии проходит через Абкайк, прежде чем ее отправляют в сеть трубопроводов, направляющихся в саудовские порты. Затем нефть отправляют в Китай, Индию, США и другие рынки.

Атаки приостановили добычу 5,7 миллиона баррелей саудовской нефти в день, что составляет более половины продукции страны, и усилили напряженность на Ближнем Востоке, отмечает издание.

Если вы хотите напасть на одно место, где наибольший процент нефти попадает на мировой рынок, то это самое оно,

– цитирует WSJ Эллен Уолд, президента Transversal Consulting.

Жители Абкайка, которые разговаривали с изданием, признали, что сначала трудно было установить, что произошло. Двое людей сказали, что они видели беспилотник в небе над горящим заводом, а один сказал, что услышал стрельбу, направленную на беспилотник.

На одном из видео, которое показал житель города, в помещении видно пламя, которое достигает десятки футов в высоту. На фоне в это время звучат призывы к молитве.

Трамп намекает на военные действия?

The New York Times пишет: администрация Трампа сосредоточила свое внимание на Иране, как на предполагаемом виновнике нападений на важные нефтяные объекты Саудовской Аравии. При этом чиновники ссылаются на оценки разведки в поддержку обвинения, а президент Трамп предупреждает: он готов к военным действиям.

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Правительство обнародовало спутниковые фотографии, на которых показано, как отмечают чиновники, объекты энергетики Саудовской Аравии подверглись не менее 17 ударам – с севера или северо-запада. Это соответствовало бы атаке, которая шла из Персидского залива, Ирана или Ирака, а не из Йемена, где действует движение хуситов, которые взяли на себя ответственность за атаки.

Официальные представители администрации сказали, что при этом могла быть использована комбинация беспилотников и крылатых ракет. Это указывало бы на степень размаха, точности и утонченности, выходящие за пределы возможностей повстанцев-хуситов. Анализ изъятого оружия может дать ответ на вопрос о том, что это было, кто является ее производителем и кто запускал.



Абкайк на карте мира

Трамп, однако, не назвал Иран виновником нападения, заявив, что ему нужно сначала проконсультироваться с Саудовской Аравией. Глава Госдепа США Майк Помпео в свою очередь обвинил в атаке на НПЗ Иран. Таким образом был поднят вопрос о том, как Вашингтон может отомстить и почему Иран рисковал бы таким противостоянием.

Если бы Иран или один из его представителей в Ираке или Йемене совершили нападения, это, как пишет издание, вписывалось бы в стратегию, которой Иран придерживался месяцами в противостоянии с администрацией Трампа.

Столкнувшись с масштабными американскими санкциями в отношении продаж нефти, Иран стремился причинить подобную боль своим противникам – угрожая способности Саудовской Аравии и других американских союзников в Персидском заливе, которые продают нефть и отстраняют возможность повышения международных цен на нефть в течение месяцев, когда президент Трамп стремится к переизбранию.

Иран за последние несколько месяцев доказал, что имеет желание "опустить курок", а также – военную силу для этого. Если США нанесут удар по Ирану, "пламя войны в Персидском заливе сожжет всех вас,

– пояснил эксперт Али Веес, руководитель проекта "Иран" Международной кризисной группы.

Генерал воздушных сил Революционной гвардии Ирана Амир-Али Хаджизаде заявил, что страна готова к "полноценной" войне: "Все должны знать, что все американские базы и их авианосцы на расстоянии до 2000 километров вокруг Ирана расположены в пределах доступности наших ракет".

Экономические последствия для мира

Financial Times отмечает, что Саудовской Аравии после атак грозит, возможно, несколько недель без полной добычи нефти. И это не может не сказаться на цене сырья.

Хотя некоторые чиновники в Королевстве пытаются уверить нефтяные рынки, что производство вернется быстро, люди, информированные по этому поводу, говорят, что для восстановления производства до максимального уровня может потребоваться немало времени.

Общий размер ущерба еще устанавливается, однако источник в комментарии изданию заявил, что существует достаточная обеспокоенность тем, что Королевство ведет переговоры с несколькими странами ОПЕК. Одним из вариантов может быть вызов экстренной встречи картеля производителей нефти.

Королевство, которое фактически является лидером ОПЕК, находится на начальных этапах оценки того, нужно ли будет просить другие страны-члены временно поднять производство для стабилизации рынков, пока продукция Саудовской Аравии не сможет полностью восстановиться.

Обсуждения находятся на ранней стадии и могут не перерасти в действие, отмечает издание. Но, учитывая то, что Саудовская Аравия ранее руководила группой по уменьшению объема производства для поддержания цен, сама возможность переговоров иллюстрирует глубину беспокойства в королевстве.

Кроме того, атаки усилили беспокойство по поводу уязвимости нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии, поскольку противостояние между США и Ираном увеличило напряжение на Ближнем Востоке.



Туча дыма после взрывов на НПЗ

Эр-Рияд является ближайшим арабским союзником администрации Трампа и был непоколебимым сторонником стратегии США относительно "максимального давления" на Иран, пытаясь заставить его провести переговоры по ядерной сделке 2015 года с мировыми державами и ограничить поддержку боевиков.

Сейчас рынки хорошо снабжены крупными коммерческими запасами нефти, пишет FT.

В Министерстве энергетики Саудовской Аравии подтвердили: ранние оценки показывают, что нападение стало причиной прекращения поставок нефти на 5,7 млн баррелей или более 50% ежедневной добычи. Но добавляют, что часть потерь поставщиков будет компенсирована за счет запасов.

Эти нападения не только нацелены на важнейшие НПЗ королевства, а также – на международные поставки нефти и угрожают их безопасности.

Саудовская Аравия поставляет свыше 10% мирового сырья и является крупнейшим мировым экспортером нефти. Потеря более 5 млн баррелей в день была бы эквивалентна 5% мирового объема нефти.

Однако существует вероятность, что прекращение выпуска части продукции является мерой пресечения и он действительно будет быстро восстановлен.

Аналитики все же предупредили: потери могут вызвать резкий рост цен на нефть.

Министерство энергетики США заявило, что готово развернуть ресурсы из стратегических резервов нефти, если это необходимо для устранения каких-либо перебоев на рынках нефти в результате этого акта агрессии.