Третій пішов: як звільнення Болтона вплине на політику США щодо України та світу

Дональд Трамп звільнив радника з питань нацбезпеки Джона Болтона, який активно підтримував Україну та критикував Кремль. Хто посяде його пост, наразі невідомо, тож збереження цього курсу – під питанням. Розбираємося, як таке рішення американського лідера може вплинути на Україну та чому він прийняв його саме зараз.

Що сталося?

10 вересня президент США Дональд Трамп звільнив свого радника з питань національної безпеки Джона Болтона. Останній тоді зазначив, що сам запропонував піти у відставку.

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Трамп пояснив таке рішення тим, що він та "інші працівники адміністрації" не погоджувалися з Болтоном у багатьох питаннях.

За словами Трампа, Болтон також припустився деяких помилок, зокрема розлютив лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, вимагаючи, щоб той діяв за "лівійською моделлю" у питанні ядерного роззброєння. Президент США наголосив, що колишній радник також виступав проти його політики щодо Венесуели.

Очільник Білого дому додав, що, незважаючи на протиріччя, з Болтоном він ладнав. Крім того, Трамп висловив сподівання, що вони залишаться в хороших стосунках.



Погляди Болтона та Трампа щодо низки питань не збігалися / Getty Images

Наразі тимчасово виконувати обов’язки радника Трампа з питань нацбезпеки буде Чарльз Каппермен, який був заступником Болтона. Проте, як пишуть американські ЗМІ, розраховувати на постійне призначення у подальшому Каппермен навряд чи може, оскільки він входить до кола близьких радників Джона Болтона та працював із ним понад 30 років.

Натомість американські журналісти з посиланням на власні джерела пишуть, що місце Болтона може посісти чинний держсекретар Штатів Майк Помпео. Сам Трамп розповідав, що розглядає п’ять кандидатів на цей пост і усі вони "є висококваліфікованими фахівцями".

Чому Трамп прийняв таке рішення саме зараз?

Останньою краплею, яка підштовхнула Трампа зробити такий крок, швидше за все, стала опозиція Болтона до можливості проведення публічних перемовин між американським президентом та очільниками "Талібану". Таку думку у коментарі 24 каналу висловив експерт "Майдану закордонних справ" Олександр Хара.

11 вересня 2001 року відбулися терористичні акти, які змінили не лише Америку, але і весь світ, включаючи Україну. І таліби мали до цього безпосереднє відношення. Уявіть собі, який символізм, що у ці дні американський президент зустрівся би з тими, хто сповідує фактично терористичну ідеологію, хто винен у загибелі великої кількості американців і у проблемах, які потім почалися на Близькому Сході,

– пояснив експерт.

Він додав, що і до цього була велика кількість суперечок між Болтоном і Трампом майже по всіх питаннях. Тому це прийняло таку форму і призвело до звільнення радника.

Чи вплине звільнення Болтона на зовнішню політику Трампа?

Цілком імовірно. Болтон критикував Росію та політику Путіна і приязно ставився до України, зокрема – сприяв наданню озброєння.

Болтон є, скажімо так, "старим бійцем холодної війни", яструбом, який абсолютно чітко розумів ціну Путіну, Росії і вважав за потрібне займати доволі жорстку позицію щодо цієї країни. І, звісно, від того, хто сяде в це крісло, буде залежати, чи може бути якесь наближення США до Росії й інші речі, які позначаться і на нас,

– зазначив Олександр Хара.

Проте держсекретар Майк Помпео запевняв, що звільнення Болтона ніяк не вплине на зовнішньополітичний курс США.

"Зовнішню політику визначає президент… Я не думаю, що світові лідери повинні робити будь-які припущення, що зовнішня політика президента істотно зміниться", – сказав він.

Олександр Хара своєю чергою зазначає, що говорити про зовнішню політику Дональда Трампа в цілому складно, оскільки він не є послідовним у своїх рішеннях і часто суперечить сам собі.

Важко сказати, що таке зовнішня політика Трампа. Він спочатку погрожує ядерним ударом по Північній Кореї, а потім обіймається з Кім Чен Ином і переступає межу демілітаризованої зони на території Північної Кореї, закреслюючи таким чином політику США з кінця 60-х років,

– пояснив експерт.

Те ж саме, за його словами, і на інших напрямках. Наприклад, з одного боку Трамп каже, що треба дружити з Путіним, а з іншого – США запроваджують санкції проти Росії.

Україна ж, як зазначав у коментарі 24 каналу заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков, Трампу в принципі не цікава, передусім економічно. Однак це стосується безпосередньо американського лідера, а не політикуму країни загалом.

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"Геополітично Трамп нас сприймає лише як проблему. Точніше, наш конфлікт із Росією для нього – перешкода для того, щоб налагоджувати стосунки з Кремлем", – сказав Бєлєсков.

Однак позитивним є те, що у США все ж залишилися професіонали у зовнішній та безпековій політиці, які не дають можливості Трампу реалізовувати усі примхи. Тому наразі хвилюватися про те, що Штати можуть змінити політику щодо України, не варто.

Хто такий Джон Болтон?Джон Болтон обіймав посаду радника президента США з питань національної безпеки з березня 2018 року, ставши третім радником Трампа з цього напряму – після Майкла Флінна і Герберта Макмастера.



Він відомий жорсткими поглядами на зовнішню політику, критичним ставленням до ООН та критикою Барака Обами, зокрема через слабку реакцію останнього на агресію РФ на Донбасі та анексію Криму. Був одним з ідеологів виходу США з ядерної угоди з Іраном та виступав за посилення тиску на КНДР та санкцій проти Росії, яку активно критикував.



Також Болтон закликав американську владу сприяти вступу України до НАТО та надати необхідне озброєння. Наприкінці серпня Болтон відвідав Київ, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і секретарем РНБО Олександром Данилюком. Вони обговорили, зокрема, співпрацю у сфері безпеки та оборони і підготовку до зустрічі президента України з Дональдом Трампом.