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      Трамп звільнив свого радника з нацбезпеки Джона Болтона: причина

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      Трамп звільнив Болтона з посади свого радника з нацбезпек
      Трамп звільнив Болтона з посади свого радника з нацбезпек / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп звільнив свого радника з питань національної безпеки Джона Болтона. Усе через низку його позицій, які не подобаються ні американському лідеру, ні іншим чиновникам Білого дому.

      Трамп у своєму твіттері зауважив, що попросив Болтона подати у відставку ввечері 9 вересня.

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      Я повідомив Джону Болтону, що його послуги більше не потрібні в Білому домі. Я категорично не згоден з багатьма його пропозиціями, як і інші в адміністрації. Тому я попросив Джона піти у відставку,
      – написав Трамп.

      Попри це, американський президент подякував Болтону за його службу на посаді.

      Ім'я нового радника з питань нацбезпеки Трамп пообіцяв озвуччити наступного тижня.

       

      Чим відомий Джон Болтон?Болтон займав посаду радника президента США з квітня 2018 року. Він відомий своїм критичним ставленням до ООН, жорсткими поглядами на зовнішню політику та критикою Барака Обами.

      Болтон був одним з ідеологів виходу США з ядерної угоди з Іраном. Також виступав за більш активний тиск на КНДР, втручання Вашингтона в конфлікт у Сирії та посилення санкцій проти Росії.

      Що Болтон казав про Україну?

      Болтон активно критикував слабку реакцію президента США Барака Обами на початок агресії Росії в Україні та війни на Донбасі. Він закликав владу надати Києву озброєння та сприяти швидшому вступу України до НАТО.

      При цьому, він активно критикував Росію та ї президента Володимира Путіна. Коли підконтрольні Кремлю бойовики збили малайзійський "Боїнг-777" рейсу МН17 над Донбасом, Болтон пропонував дати стратегічну відповідь Москві. Вона передбачала наближення України до членства в НАТО та перекриття доступу до фінансових ринків США для російських банків.

      Наприкінці серпня 2019 року Болтон приїхав в Україну та зустрічався з президентом Володимиром Зеленським і секретарем РНБО Олександром Данилюком. Вони обговорювали співпрацю у сфері безпеки та оборони, реформування Збройних сил та підготовку до зустрічі українського лідера з Трампом.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Дональд Трамп
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