Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона: причина
Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.
Трамп в своем твиттере отметил, что попросил Болтона подать в отставку вечером 9 сентября.
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Я сообщил Джону Болтону, что его услуги больше не нужны в Белом доме. Я категорически не согласен со многими его предложениями, как и другие в администрации. Поэтому я попросил Джона уйти в отставку,
– написал Трамп.
Несмотря на это, американский президент поблагодарил Болтона за его службу на посту.
Имя нового советника по вопросам нацбезопасности Трамп пообещал озвучить на следующей неделе.
Чем известен Джон Болтон?
Болтон занимал пост советника президента США с апреля 2018 года. Он известен своим критическим отношением к ООН, жесткими взглядами на внешнюю политику и критикой Барака Обамы.
Болтон был одним из идеологов выхода США из ядерной сделки с Ираном. Также выступал за более активное давление на КНДР, вмешательства Вашингтона в конфликт в Сирии и усиление санкций против России.
Что Болтон говорил об Украине?
Болтон активно критиковал слабую реакцию президента США Барака Обамы на начало агрессии России в Украине и войны на Донбассе. Он призвал власти предоставить Киеву вооружение и способствовать скорейшему вступлению Украины в НАТО.
При этом, он активно критиковал Россию и президента Владимира Путина. Когда подконтрольные Кремлю боевики сбили малайзийский "Боинг-777" рейса МН17 над Донбассом, Болтон предлагал дать стратегический ответ Москве. Он предусматривал приближение Украины к членству в НАТО и перекрытие доступа к финансовым рынкам США для российских банков.
В конце августа 2019 года Болтон приехал в Украину и встречался с президентом Владимиром Зеленским и секретарем СНБО Александром Данилюком. Они обсуждали сотрудничество в сфере безопасности и обороны, реформирование Вооруженных сил и подготовку к встрече украинского лидера с Трампом.