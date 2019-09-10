Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона: причина

Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

Трамп в своем твиттере отметил, что попросил Болтона подать в отставку вечером 9 сентября.

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Я сообщил Джону Болтону, что его услуги больше не нужны в Белом доме. Я категорически не согласен со многими его предложениями, как и другие в администрации. Поэтому я попросил Джона уйти в отставку,

– написал Трамп.

Несмотря на это, американский президент поблагодарил Болтона за его службу на посту.

Имя нового советника по вопросам нацбезопасности Трамп пообещал озвучить на следующей неделе.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019

Чем известен Джон Болтон?

Болтон занимал пост советника президента США с апреля 2018 года. Он известен своим критическим отношением к ООН, жесткими взглядами на внешнюю политику и критикой Барака Обамы.



Болтон был одним из идеологов выхода США из ядерной сделки с Ираном. Также выступал за более активное давление на КНДР, вмешательства Вашингтона в конфликт в Сирии и усиление санкций против России.

Что Болтон говорил об Украине?

Болтон активно критиковал слабую реакцию президента США Барака Обамы на начало агрессии России в Украине и войны на Донбассе. Он призвал власти предоставить Киеву вооружение и способствовать скорейшему вступлению Украины в НАТО.

При этом, он активно критиковал Россию и президента Владимира Путина. Когда подконтрольные Кремлю боевики сбили малайзийский "Боинг-777" рейса МН17 над Донбассом, Болтон предлагал дать стратегический ответ Москве. Он предусматривал приближение Украины к членству в НАТО и перекрытие доступа к финансовым рынкам США для российских банков.

В конце августа 2019 года Болтон приехал в Украину и встречался с президентом Владимиром Зеленским и секретарем СНБО Александром Данилюком. Они обсуждали сотрудничество в сфере безопасности и обороны, реформирование Вооруженных сил и подготовку к встрече украинского лидера с Трампом.