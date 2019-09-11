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      Теракт 11 вересня: що варто знати про вежі Всесвітнього торгового центру

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      Теракт 11 вересня 2011 року у Нью-Йорку
      Теракт 11 вересня 2011 року у Нью-Йорку / Getty images

      Теракт 11 вересня 2001 року у Нью-Йорку є одним з найкривавіших злочинів проти людства в сучасній історії. Внаслідок атаки терористів у вежі Всесвітнього торгового центру загинуло майже 3000 людей.

      Далі у матеріалі дізнайтесь більше про знакові хмарочоси.

      Історія будівництва

      Всесвітній торговий центр (World Trade Center) було збудовано за проектом архітектора японського походження Мінору Ямасакі на Нижньому Манхеттені у Нью-Йорку. Архітектор вигадав проєкт Центру ще в 1962 році. Будівлі офіційно відкрили 4 квітня 1973.

      Дізнайтесь більше: Трагедія 11 вересня в США: яким був найстрашніший в історії світу теракт

      Комплекс складався з 7 споруд, архітектурною домінантою яких були дві вежі-близнюки, по 110 поверхів кожна. Північна вежа була дещо вищою за південну – 417 м проти 415 м (527,9 та 510 метрів – з вишками і антенам на даху).

      Процес спорудження близнюків був досить складним і вже під час будівництва проєкт кілька разів відкориговували.

      Інженери одна за одною стикались з проблемами. Спершу на місці, де мали розташовуватись вежі-близнюки, не виявили підніжного каменю, а лише штучний наносний ґрунт. Ще однією перешкодою стала станція підземної залізниці у Нью-Джерсі, яка розташовувалась неподалік і перевозила сотні тисяч мешканців міста щодня. Просто закрити її на час будівництва, було б економічно невигідно.

      Всесвітній торговий центр вежі близнюки
      Проєкт веж-близнюків Всесвітнього торгового центру / Фото: Getty images

      За офіційними даними, всього було 11 проєктів веж-близнюків та реалізованим був один з перших. Тривалий час після відкриття і закінчення будівництва вежі були найвищими спорудами у світі.

      3 факти про будівлі веж-близнюків:

      • на каркаси будівель було витрачено 200 тисяч тонн сталевого прокату;

      • кабелі електричних мереж, загальною потужністю 80 тисяч кіловат, простяглися 4828 кілометрів – це трохи менше, ніж відстань з Нью-Йорка до Аляски;

      • фасади були виконані у вигляді каркасів зі сталі – конструкція була сейсмостійкою і здатною протистояти тиску вітру;

      Дивіться також: Люди вистрибували з вікон: моторошні фото трагедії 11 вересня у США

      Теракт 26 лютого 1993

      Трагедії 11 вересня передував ще один терористичний акт, який стався на території ВТЦ 26 лютого 1993 року.

      На територію центру заїхала вантажівка з 680 кг вибухівки. За кермом перебував уродженець Кувейту Рамзі Юзеф. За його планом, вибух мав би повалити одну вежу на іншу і привести до значних людських жертв.

      Вибух пролунав у підземному гаражі Північної вежі. Внаслідок вибухової хвилі крізь 5 підземних поверхів утворилась діра діаметром 30 метрів.

      Внаслідок атаки 6 людей загинуло, 50 тисяч відвідувачів Центру скаржились на проблеми з диханням через нестачу кисню.

      Нью-Йорк панорама вежі близнюки
      Тривалий час вежі-близнюки були найвищими спорудами світу / Фото: Getty images

      Трагедія 9/11

      О 8:46 за місцевим часом 11 вересня 2001 року терористи "Аль-Каїди" спрямували захоплений літак авіакомпанії American Airlines у Північну вежу між 93 і 99 поверхами.

      Через 17 хв (о 9:03) другий захоплений терористами літак врізався у Південну вежу між 77 та 85 поверхами.

      О 9:59 Південна вежа впала через пожежу, яка пошкодила сталеві елементи конструкції. О 10:28 після пожежі, яка тривала майже 1,5 години, завалилась Північна вежа.

      До теми: 5 найсильніших американських віршів про трагедію 11 вересня

      Під час теракту 11 вересня вежі-близнюки обвалилися повністю. Ще одна будівля комплексу, в якій розташовувався готель Marriott була похована під уламками веж.

      4 інші будівлі комплексу вистояли, але їх визнали непридатними для ремонту і згодом повністю знесли. Внаслідок теракту 11 вересня були виписані 2752 свідоцтва про смерть.

      Теракт 11 вересня 2001: дивіться відео

      3 листопада 2014 на місці колишнього Всесвітнього торгового центру було відкрито Вежу Свободи (Всесвітній торговий центр 1)

      Нью-Йорк вежі-близнюки меморіал 11 вересня
      Меморіал пам'яті на місці веж-близнюків Всесвітнього торгового центру у Нью-Йорку

      Як виглядав меморіальний комплекс на місці Всесвітнього торгового центру через 10 років після кривавого теракту 11 вересня 2001 року – дивіться фото.

      Дізнайтесь також: Чому у Нью-Йорку хочуть повністю заборонити будівництво скляних хмарочосів

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      Теги: Новини нерухомості Жертви Історія Теракти 11 вересня Новини США Нью-Йорк Архітектура Новини нерухомості світу Теракт
      Джерело: 24 канал
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