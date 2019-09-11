Теракт 11 вересня: що варто знати про вежі Всесвітнього торгового центру

Теракт 11 вересня 2001 року у Нью-Йорку є одним з найкривавіших злочинів проти людства в сучасній історії. Внаслідок атаки терористів у вежі Всесвітнього торгового центру загинуло майже 3000 людей.

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Історія будівництва

Всесвітній торговий центр (World Trade Center) було збудовано за проектом архітектора японського походження Мінору Ямасакі на Нижньому Манхеттені у Нью-Йорку. Архітектор вигадав проєкт Центру ще в 1962 році. Будівлі офіційно відкрили 4 квітня 1973.

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Комплекс складався з 7 споруд, архітектурною домінантою яких були дві вежі-близнюки, по 110 поверхів кожна. Північна вежа була дещо вищою за південну – 417 м проти 415 м (527,9 та 510 метрів – з вишками і антенам на даху).

Процес спорудження близнюків був досить складним і вже під час будівництва проєкт кілька разів відкориговували.

Інженери одна за одною стикались з проблемами. Спершу на місці, де мали розташовуватись вежі-близнюки, не виявили підніжного каменю, а лише штучний наносний ґрунт. Ще однією перешкодою стала станція підземної залізниці у Нью-Джерсі, яка розташовувалась неподалік і перевозила сотні тисяч мешканців міста щодня. Просто закрити її на час будівництва, було б економічно невигідно.



Проєкт веж-близнюків Всесвітнього торгового центру / Фото: Getty images

За офіційними даними, всього було 11 проєктів веж-близнюків та реалізованим був один з перших. Тривалий час після відкриття і закінчення будівництва вежі були найвищими спорудами у світі.

3 факти про будівлі веж-близнюків:

• на каркаси будівель було витрачено 200 тисяч тонн сталевого прокату;

• кабелі електричних мереж, загальною потужністю 80 тисяч кіловат, простяглися 4828 кілометрів – це трохи менше, ніж відстань з Нью-Йорка до Аляски;

• фасади були виконані у вигляді каркасів зі сталі – конструкція була сейсмостійкою і здатною протистояти тиску вітру;

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Теракт 26 лютого 1993

Трагедії 11 вересня передував ще один терористичний акт, який стався на території ВТЦ 26 лютого 1993 року.

На територію центру заїхала вантажівка з 680 кг вибухівки. За кермом перебував уродженець Кувейту Рамзі Юзеф. За його планом, вибух мав би повалити одну вежу на іншу і привести до значних людських жертв.

Вибух пролунав у підземному гаражі Північної вежі. Внаслідок вибухової хвилі крізь 5 підземних поверхів утворилась діра діаметром 30 метрів.

Внаслідок атаки 6 людей загинуло, 50 тисяч відвідувачів Центру скаржились на проблеми з диханням через нестачу кисню.



Тривалий час вежі-близнюки були найвищими спорудами світу / Фото: Getty images

Трагедія 9/11

О 8:46 за місцевим часом 11 вересня 2001 року терористи "Аль-Каїди" спрямували захоплений літак авіакомпанії American Airlines у Північну вежу між 93 і 99 поверхами.

Через 17 хв (о 9:03) другий захоплений терористами літак врізався у Південну вежу між 77 та 85 поверхами.

О 9:59 Південна вежа впала через пожежу, яка пошкодила сталеві елементи конструкції. О 10:28 після пожежі, яка тривала майже 1,5 години, завалилась Північна вежа.

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Під час теракту 11 вересня вежі-близнюки обвалилися повністю. Ще одна будівля комплексу, в якій розташовувався готель Marriott була похована під уламками веж.

4 інші будівлі комплексу вистояли, але їх визнали непридатними для ремонту і згодом повністю знесли. Внаслідок теракту 11 вересня були виписані 2752 свідоцтва про смерть.

Теракт 11 вересня 2001: дивіться відео

3 листопада 2014 на місці колишнього Всесвітнього торгового центру було відкрито Вежу Свободи (Всесвітній торговий центр 1)



Меморіал пам'яті на місці веж-близнюків Всесвітнього торгового центру у Нью-Йорку

Як виглядав меморіальний комплекс на місці Всесвітнього торгового центру через 10 років після кривавого теракту 11 вересня 2001 року – дивіться фото.

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