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      Трагедія 11 вересня в США: яким був найстрашніший в історії світу теракт

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      Криваве 11 вересня 2001 року. У США вшановують пам'ять загиблих найстрашнішого в історії теракту. Цього дня 18 років тому 19 бойовиків "Аль-Каїди" захопили чотири пасажирські літаки.

      Два з них спрямували у хмарочоси Світового торговельного центру у Нью-Йорку, ще один літак влетів у будівлю Пентагону.

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      Четвертий – розбився у Пенсильванії. Внаслідок теракту загинули багато людей, більшість із них – під час падіння веж Світового торговельного центру. Загалом загинули 2977 осіб, в тому числі пасажири і члени екіпажу захоплених літаків, люди, що перебували в зруйнованих будівлях або поблизу них, а також понад 400 співробітників рятувальних служб. Ще 6 тисяч людей були поранені.

      Люди, які в момент зіткнення були в середині будівель, намагались будь-якими способами врятуватись. Вони навіть вистрибували з вікон

      11 вересня
      Падіння веж ТЦ

      11 вересня
      Люди вистрибували просто з вікон

      11 вересня
      Загинули приблизно 3 тисячі людей

      11 вересня
      Ще приблизно 6 тисяч людей постраждали

      Це один з найкривавіших злочинів проти людства в сучасній історії. Від теракту постраждали не тільки громадяни США, а й іноземці. Серед загиблих було 372 іноземці, з яких 12 – українці за походженням. Рятувальники 100 днів гасили всі осередки пожеж.

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      Щороку жителі Нью-Йорка відновлюють в пам'яті найдрібніші деталі того дня. В США у цей день влаштовують пам'ятні церемонії та забіги, хвилини мовчання та інші заходи вшанування загиблих.

      Я пам'ятаю як стояв тут, дивися на пожежу після зіткнення. І раптом південна вежа почала валитись на нас і сунути величезною хмарою пилюки,
      – згадує один із очевидців трагедії.

      Згадує події 17-річної давнини і український дипломат Олексій Куроп'ятник. Тоді у 2001 році він якраз був в українському посольстві у Вашингтоні.

      Пентагон – він якраз через річку. І в нас навіть шибки, не те щоб повибивали, але ми відчули що був великий вибух,
      – розповів експерт Майдану закордонний справ Олексій Куроп'ятник.

      Теракти 11 вересня змусили США посилити заходи безпеки в країні. Окрім внутрішньої безпеки, події 11 вересня суттєво вплинули і на зовнішню політику США. Зокрема Сполучені штати під приводом боротьби з тероризмом відкрили збройне протистояння в країнах близького Сходу – Іраку, Пакистані, Афганістані, Сомалі.

      Відео про теракт 11 вересня:

       

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      Теги: Новини США Жертви Аль-Каїда Теракти 11 вересня
      Джерело: 24 канал
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