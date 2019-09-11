Теракт 11 сентября: что стоит знать о башнях Всемирного торгового центра

Теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке является одним из самых кровавых преступлений против человечества в современной истории. В результате атаки террористов в башни Всемирного торгового центра погибли почти 3000 человек.

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История строительства

Всемирный торговый центр (World Trade Center) был построен по проекту архитектора японского происхождения Минору Ямасаки на Нижнем Манхэттене в Нью-Йорке. Архитектор придумал проект Центра еще в 1962 году. Здания официально открыли 4 апреля 1973.

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Комплекс состоял из 7 зданий, архитектурной доминантой которых были две башни-близнеца, по 110 этажей каждая. Северная башня была несколько выше за южную – 417 м против 415 м (527,9 и 510 метров – с вышками и антеннам на крыше).

Процесс сооружения близнецов был достаточно сложным и уже во время строительства проект несколько раз корректировали.

Инженеры одна за другой сталкивались с проблемами. Сначала на месте, где должны располагаться башни-близнецы, не обнаружили подножного камня, а лишь искусственный наносной грунт. Еще одним препятствием стала станция подземной железной дороги в Нью-Джерси, которая располагалась неподалеку и перевозила сотни тысяч жителей города ежедневно. Просто закрыть ее на время строительства, было бы экономически невыгодно.



Проект башен-близнецов Всемирного торгового центра / Фото: Getty images

По официальным данным, всего было 11 проектов башен-близнецов и реализован был один из первых. Длительное время после открытия и окончания строительства башни были высочайшими сооружениями в мире.

3 факта о зданиях башен-близнецов:

• на каркасы зданий было истрачено 200 тысяч тонн стального проката;

• кабели электрических сетей, общей мощностью 80 тысяч киловатт, протянулись 4828 километров – это чуть меньше, чем расстояние из Нью-Йорка до Аляски;

• фасады были выполнены в виде каркасов из стали – конструкция была сейсмоустойчивой и способной противостоять давлению ветра;

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Теракт 26 февраля 1993

Трагедии 11 сентября предшествовал еще один террористический акт, который произошел на территории ВТЦ 26 февраля 1993 года.

На территорию центра заехал грузовик с 680 кг взрывчатки. За рулем находился уроженец Кувейта Рамзи Юзеф. По его плану, взрыв должен был бы свалить одну башню на другую и привести к значительным человеческим жертвам.

Взрыв прогремел в подземном гараже Северной башни. В результате взрывной волны сквозь 5 подземных этажей образовалась дыра диаметром 30 метров.

В результате атаки погибли 6 человек, 50 тысяч посетителей Центра жаловались на проблемы с дыханием из-за нехватки кислорода.



Долгое время башни-близнецы были самыми высокими сооружениями мира / Фото: Getty images

Трагедия 9/11

В 8:46 по местному времени 11 сентября 2001 года террористы "Аль-Каиды" направили захваченный самолет авиакомпании American Airlines в Северную башню между 93 и 99 этажами.

Через 17 мин (в 9:03) второй захваченный террористами самолет врезался в Южную башню между 77 и 85 этажами.

В 9:59 Южная башня рухнула из-за пожара, который повредил стальные элементы конструкции. В 10:28 после пожара, который длился почти 1,5 часа, рухнула Северная башня.

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Во время теракта 11 сентября башни-близнецы обвалились полностью. Еще одно здание комплекса, в котором располагался отель Marriott было похоронено под обломками башен.

4 другие здания комплекса выстояли, но их признали непригодными для ремонта и впоследствии полностью снесли. В результате теракта 11 сентября были выписаны 2752 свидетельства о смерти.

Теракт 11 сентября 2001: смотрите видео

3 ноября 2014 на месте бывшего Всемирного торгового центра была открыта Башня Свободы (Всемирный торговый центр 1)



Мемориал памяти на месте башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке

Как выглядел мемориальный комплекс на месте Всемирного торгового центра через 10 лет после кровавого теракта 11 сентября 2001 года – смотрите фото.

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