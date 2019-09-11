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      Теракт 11 сентября: что стоит знать о башнях Всемирного торгового центра

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      Теракт 11 сентября 2011 года в Нью-Йорке
      Теракт 11 сентября 2011 года в Нью-Йорке / Getty images

      Теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке является одним из самых кровавых преступлений против человечества в современной истории. В результате атаки террористов в башни Всемирного торгового центра погибли почти 3000 человек.

      Далее в материале узнайте больше о знаковых небоскребах.

      История строительства

      Всемирный торговый центр (World Trade Center) был построен по проекту архитектора японского происхождения Минору Ямасаки на Нижнем Манхэттене в Нью-Йорке. Архитектор придумал проект Центра еще в 1962 году. Здания официально открыли 4 апреля 1973.

      Узнайте больше: Трагедия 11 сентября в США: каким был самый страшный в истории человечества теракт

      Комплекс состоял из 7 зданий, архитектурной доминантой которых были две башни-близнеца, по 110 этажей каждая. Северная башня была несколько выше за южную – 417 м против 415 м (527,9 и 510 метров – с вышками и антеннам на крыше).

      Процесс сооружения близнецов был достаточно сложным и уже во время строительства проект несколько раз корректировали.

      Инженеры одна за другой сталкивались с проблемами. Сначала на месте, где должны располагаться башни-близнецы, не обнаружили подножного камня, а лишь искусственный наносной грунт. Еще одним препятствием стала станция подземной железной дороги в Нью-Джерси, которая располагалась неподалеку и перевозила сотни тысяч жителей города ежедневно. Просто закрыть ее на время строительства, было бы экономически невыгодно.

      Всесвітній торговий центр вежі близнюки
      Проект башен-близнецов Всемирного торгового центра / Фото: Getty images

      По официальным данным, всего было 11 проектов башен-близнецов и реализован был один из первых. Длительное время после открытия и окончания строительства башни были высочайшими сооружениями в мире.

      3 факта о зданиях башен-близнецов:

      • на каркасы зданий было истрачено 200 тысяч тонн стального проката;

      • кабели электрических сетей, общей мощностью 80 тысяч киловатт, протянулись 4828 километров – это чуть меньше, чем расстояние из Нью-Йорка до Аляски;

      • фасады были выполнены в виде каркасов из стали – конструкция была сейсмоустойчивой и способной противостоять давлению ветра;

       Смотрите также: Люди выпрыгивали из окон: жуткие фото трагедии 11 сентября в США

      Теракт 26 февраля 1993

      Трагедии 11 сентября предшествовал еще один террористический акт, который произошел на территории ВТЦ 26 февраля 1993 года.

      На территорию центра заехал грузовик с 680 кг взрывчатки. За рулем находился уроженец Кувейта Рамзи Юзеф. По его плану, взрыв должен был бы свалить одну башню на другую и привести к значительным человеческим жертвам.

      Взрыв прогремел в подземном гараже Северной башни. В результате взрывной волны сквозь 5 подземных этажей образовалась дыра диаметром 30 метров.

      В результате атаки погибли 6 человек, 50 тысяч посетителей Центра жаловались на проблемы с дыханием из-за нехватки кислорода.

      Нью-Йорк панорама вежі близнюки
      Долгое время башни-близнецы были самыми высокими сооружениями мира / Фото: Getty images

      Трагедия 9/11

      В 8:46 по местному времени 11 сентября 2001 года террористы "Аль-Каиды" направили захваченный самолет авиакомпании American Airlines в Северную башню между 93 и 99 этажами.

      Через 17 мин (в 9:03) второй захваченный террористами самолет врезался в Южную башню между 77 и 85 этажами.

      В 9:59 Южная башня рухнула из-за пожара, который повредил стальные элементы конструкции. В 10:28 после пожара, который длился почти 1,5 часа, рухнула Северная башня.

      К теме: 5 сильнейших американских стихов о трагедии 11 сентября

      Во время теракта 11 сентября башни-близнецы обвалились полностью. Еще одно здание комплекса, в котором располагался отель Marriott было похоронено под обломками башен.

      4 другие здания комплекса выстояли, но их признали непригодными для ремонта и впоследствии полностью снесли. В результате теракта 11 сентября были выписаны 2752 свидетельства о смерти.

      Теракт 11 сентября 2001: смотрите видео

      3 ноября 2014 на месте бывшего Всемирного торгового центра была открыта Башня Свободы (Всемирный торговый центр 1)

      Нью-Йорк вежі-близнюки меморіал 11 вересня
      Мемориал памяти на месте башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке

      Как выглядел мемориальный комплекс на месте Всемирного торгового центра через 10 лет после кровавого теракта 11 сентября 2001 года – смотрите фото.

       Узнайте также: Почему в Нью-Йорке хотят полностью запретить строительство стеклянных небоскребов

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      Трагедия 11 сентября в США: каким был самый страшный в истории человечества теракт
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      Теги: Новости недвижимости мира Архитектура Нью-Йорк Новости США Теракты 11 сентября Жертвы Теракт История Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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