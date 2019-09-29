Иран шантажирует США, требуя 50 миллиардов долларов

Иран может вернуться к ядерной сделке. Однако лишь при условии, если Вашингтон выплатит Тегерану 50 миллиардов долларов компенсации – за ущерб от санкций.

Об этом заявил секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Ирана (важный политический орган в стране) Мохсен Резаи, пишет местное издание ISNA.

Напомним, ранее в Сенате США звучал призыв "сломать хребет Ирану"

Даже больше – Резаи считает, что Ирану нужны широкие условия договора, которые выходят за пределы так называемого СВПД – Совместного всеобъемлющего плана действий.

Если они хотят возобновить сделку, то должны не только вернуться к ней сами, но и выплатить по меньшей мере 50 миллиардов долларов компенсации,

– подчеркнул Резаи.

И добавил: "Американцы хотели, чтобы санкции навредили Ирану – и поставили его на стопроцентную блокаду. Мы сразу говорили, что эти действия не останутся без ответа".

Заметим, что проблема с иранскими ядерными соревнованиями обострилась как раз после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года. Тогда и ввели в отношении Ирана американские экономические санкции в сфере нефтяного экспорта.



В конце концов, иранцы считают, что и другие участники сделки (европейские страны) не соблюдают обязательств. Поэтому сделка в ее нынешнем виде просто не имеет смысла.

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Масштабные войны на территории Азии и Европы / Инфографика 24 канала