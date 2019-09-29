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      Иран шантажирует США, требуя 50 миллиардов долларов

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      Иран делает все более острые заявления в сторону США
      Иран делает все более острые заявления в сторону США / ua.news

      Иран может вернуться к ядерной сделке. Однако лишь при условии, если Вашингтон выплатит Тегерану 50 миллиардов долларов компенсации – за ущерб от санкций.

      Об этом заявил секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Ирана (важный политический орган в стране) Мохсен Резаи, пишет местное издание ISNA.

      Напомним, ранее в Сенате США звучал призыв "сломать хребет Ирану"

      Даже больше – Резаи считает, что Ирану нужны широкие условия договора, которые выходят за пределы так называемого СВПД – Совместного всеобъемлющего плана действий.

      Если они хотят возобновить сделку, то должны не только вернуться к ней сами, но и выплатить по меньшей мере 50 миллиардов долларов компенсации,
      – подчеркнул Резаи.

      И добавил: "Американцы хотели, чтобы санкции навредили Ирану – и поставили его на стопроцентную блокаду. Мы сразу говорили, что эти действия не останутся без ответа".

      Заметим, что проблема с иранскими ядерными соревнованиями обострилась как раз после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года. Тогда и ввели в отношении Ирана американские экономические санкции в сфере нефтяного экспорта.

      В конце концов, иранцы считают, что и другие участники сделки (европейские страны) не соблюдают обязательств. Поэтому сделка в ее нынешнем виде просто не имеет смысла.

      А за что еще воевал мир в ХХ веке – читайте в материале 24 канала.

      Війни
      Масштабные войны на территории Азии и Европы / Инфографика 24 канала

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      Теги: Санкции Ядерная безопасность Деньги Новости США Иран
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