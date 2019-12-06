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      Італія підтримає санкції ЄС проти Росії

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      Луїджі Ді Майо / pensalibero.it

      Глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо заявив, що його країна підтримає антиросійські санкції ЄС. Водночас, Італія має ряд застережень і озвучить свою позицію пізніше.

      Про це глава МЗС Італії заявив на спільній з Сергієм Лавровим пресконференції у Римі.

      Важливо: Чи реальна загроза того, що з Росії знімуть санкції: пояснення Кулеби

      Він також зауважив, що контрсанкції РФ негативно відображаються на економіці Італії. 

      Я маю на увазі пармезан, наш чудовий продукт,
      – пояснив Луїджі Ді Майо.

      Раніше, глава МЗС України Вадим Пристайко заявляв, що санкції проти Росії важливі як елемент примушення її до діалогу. Водночас, за його словами, не можна планувати свою діяльність на основі того, що Росія розвалиться.

      Після анексії Криму у 2014 році і початку бойових дій на Донбасі Євросоюз запровадив санкції проти Росії і щоразу їх продовжує. Однак всередині ЄС є політичні сили і лідери, які просувають зняття обмежень з Кремля.

       

      Економічні санкції ЄС включають:

      • обмеження доступу на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для п'яти російських державних банків та їх дочірніх структур, а також для трьох великих російських енергетичних компаній і трьох оборонних компаній;

      заборона на торгівлю зброєю (імпорт і експорт);

      • заборона на постачання в Росію товарів подвійного призначення для потреб ЗС РФ;

      • обмеження доступу РФ до стратегічних технологій та послуг в області нафтовидобутку.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Санкції Новини Росії Євросоюз
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