Італія підтримає санкції ЄС проти Росії

Глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо заявив, що його країна підтримає антиросійські санкції ЄС. Водночас, Італія має ряд застережень і озвучить свою позицію пізніше.

Про це глава МЗС Італії заявив на спільній з Сергієм Лавровим пресконференції у Римі.

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Він також зауважив, що контрсанкції РФ негативно відображаються на економіці Італії.

Я маю на увазі пармезан, наш чудовий продукт,

– пояснив Луїджі Ді Майо.

Раніше, глава МЗС України Вадим Пристайко заявляв, що санкції проти Росії важливі як елемент примушення її до діалогу. Водночас, за його словами, не можна планувати свою діяльність на основі того, що Росія розвалиться.

Після анексії Криму у 2014 році і початку бойових дій на Донбасі Євросоюз запровадив санкції проти Росії і щоразу їх продовжує. Однак всередині ЄС є політичні сили і лідери, які просувають зняття обмежень з Кремля.