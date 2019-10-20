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      Чи реальна загроза того, що з Росії знімуть санкції: пояснення Кулеби

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      Режим санкцій ЄС проти Росії може бути "підважений", – Кулеба
      Режим санкцій ЄС проти Росії може бути "підважений", – Кулеба / Фото з фейсбук-сторінки Дмитра Кулеби

      Санкції Європейського союзу проти Росії через її агресію проти України можуть зняти в будь-який момент.

      Такі розмови почались ще давно, про це розповів віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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      Кулеба зазначив, про те, що потрібно знімати санкції, почали говорити рівно на наступний день після того їхнього запровадження.

      Постійно бродить ця ідея в думках і в головах. Рука окремих наших європейських партнерів постійно тягнеться на засіданнях Європейської Ради, щоб порушити консенсус проти санкцій,
      – сказав він.

      Віцепрем’єр пояснив, що дія санкцій продовжується консенсусом. За його словами, в будь-який момент режим санкцій може бути "підважений", – і це потрібно усвідомлювати.

      Кулеба вважає, якщо і відбудеться демонтаж санкційного режиму, то почнеться він зі зняття секторальних санкцій.

      "Тобто тих, які найбільш болючі. Тоді сигнал буде такий, що санкції залишилися, ми просто частинку зняли санкцій, щоб заохотити Росію. Але, по суті, ось це і є головний індикатор – секторальні санкції", – додав віцепрем’єр.

      Після анексії Криму у 2014 році і початку бойових дій на Донбасі Євросоюз запровадив санкції проти Росії і щоразу їх продовжує. Однак всередині ЄС є політичні сили і лідери, які просувають зняття обмежень з Кремля.

      Що таке секторальні економічні санкції?

      • Вони обмежують доступ певних російських банків і компаній до первинних і вторинних ринків капіталу в ЄС;
      • накладають заборону на експорт і імпорт у торгівлі озброєннями;
      • встановлюють заборону на експорт товарів подвійного призначення для військового використання або для військових кінцевих отримувачів у Росії;
      • обмежують доступ Росії до певних технологій і послуг, які можуть бути використані у видобуванні нафти і пошуку її покладів.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Дмитро Кулеба Санкції Новини Росії
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