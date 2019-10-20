Чи реальна загроза того, що з Росії знімуть санкції: пояснення Кулеби

Санкції Європейського союзу проти Росії через її агресію проти України можуть зняти в будь-який момент.

Такі розмови почались ще давно, про це розповів віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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Кулеба зазначив, про те, що потрібно знімати санкції, почали говорити рівно на наступний день після того їхнього запровадження.

Постійно бродить ця ідея в думках і в головах. Рука окремих наших європейських партнерів постійно тягнеться на засіданнях Європейської Ради, щоб порушити консенсус проти санкцій,

– сказав він.

Віцепрем’єр пояснив, що дія санкцій продовжується консенсусом. За його словами, в будь-який момент режим санкцій може бути "підважений", – і це потрібно усвідомлювати.

Кулеба вважає, якщо і відбудеться демонтаж санкційного режиму, то почнеться він зі зняття секторальних санкцій.

"Тобто тих, які найбільш болючі. Тоді сигнал буде такий, що санкції залишилися, ми просто частинку зняли санкцій, щоб заохотити Росію. Але, по суті, ось це і є головний індикатор – секторальні санкції", – додав віцепрем’єр.

Після анексії Криму у 2014 році і початку бойових дій на Донбасі Євросоюз запровадив санкції проти Росії і щоразу їх продовжує. Однак всередині ЄС є політичні сили і лідери, які просувають зняття обмежень з Кремля.

Що таке секторальні економічні санкції?