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      Євросоюз погодився зберегти санкції проти Росії, – Пристайко

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      Вадим Пристайко
      Вадим Пристайко / president.gov.ua

      Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко після спілкування з главами МЗС країн Євросоюзу повідомив про збереження санкцій проти Росії.

      Глава МЗС також попросив своїх європейських колег про посилення санкцій через так звані "вибори" в окупованому Криму.

      До теми: Пристайко представив у ЄС формулу Штайнмаєра: як її реалізують

      Санкції не можуть бути скасовані до тих пір, поки Росія не виконає свою частину Мінських угод,
      – наголосив Вадим Пристайко.

      Відзначимо, що 8 вересня Росія провела в анексованому Криму і Севастополі так звані "місцеві вибори" у незаконні інституції, сформовані російською окупаційної адміністрацією.

      До слова, у вересні Євросоюз продовжив індивідуальні санкції проти Росії за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Обмеження продовжили на пів року, тож їхня дія триватиме до березня 2020 року.

      Читайте також: Глава МЗС Франції різко висловився про зняття санкцій з Росії

      Що передбачають персональні санкції ЄС проти Росії?Мовиться про продовження санкцій щодо 170 росіян і сепаратистів. Крім того, санкції продовжуються і щодо 44 організацій.

      Заморожування фінансових активів і заборону на поїздки в країни ЄС і треті держави, що приєдналися до цих санкцій. Вперше ці обмеження були введені в березні 2014 року і продовжуються щопівроку. Востаннє ці санкції продовжили 15 березня 2019 року. Рада ЄС тим же рішенням у березні внесла до списку санкцій імена 8 росіян "як відповідь на загострення ситуації в Керченській протоці і Азовському морі".

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Мінські домовленості МЗС України Санкції Євросоюз Вадим Пристайко Вибори в Росії 2018
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