Евросоюз согласился сохранить санкции против России, – Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко после общения с главами МИД стран Евросоюза сообщил о сохранении санкций против России.

Глава МИД также попросил своих европейских коллег об усилении санкций из-за так называемых "выборов" в оккупированном Крыму.

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Санкции не могут быть отменены до тех пор, пока Россия не выполнит свою часть Минских соглашений,

– подчеркнул Вадим Пристайко.

We have a consensus with ministers of foreign affairs. Sanctions can not be lifted until #Russia fulfils its part of #Minsk agreements. We also asked to increase sanctions because of recent so-called “elections” in occupied #Crimea. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 15 жовтня 2019 р.

Отметим, что 8 сентября Россия провела в аннексированном Крыму и Севастополе так называемые "местные выборы" в незаконные институты, сформированные российской оккупационной администрацией.

К слову, в сентябре Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Ограничения продлили на пол года, поэтому их действие продлится до марта 2020 года.

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Что предусматривают персональные санкции ЕС против России?Говорится о продлении санкций в отношении 170 россиян и сепаратистов. Кроме того, санкции продолжаются и в отношении 44 организаций.



Замораживание финансовых активов и запрет на поездки в страны ЕС и третьи государства, которые присоединились к этим санкциям. Впервые эти ограничения были введены в марте 2014 года и продолжаются каждые полгода. Последний раз эти санкции продлили 15 марта 2019 года. Совет ЕС тем же решением в марте внес в список санкций имена 8 россиян "как ответ на обострение ситуации в Керченском проливе и Азовском море".