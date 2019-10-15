22:38
15 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПРИВАТБАНК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Черная полоса Минобороны РФ. Путин взялся за мячики
      Вєсті Кремля
      20:14, 12 октября
      Вести.UA. Богдан может перейти в "Европейскую Солидарность". Савченко в образе Брежнева
      Вєсті.UA
      19:17, сегодня
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, 11 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПРИВАТБАНК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ

      Евросоюз согласился сохранить санкции против России, – Пристайко

      55 Читати новину українською
      Вадим Пристайко
      Вадим Пристайко / president.gov.ua

      Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко после общения с главами МИД стран Евросоюза сообщил о сохранении санкций против России.

      Глава МИД также попросил своих европейских коллег об усилении санкций из-за так называемых "выборов" в оккупированном Крыму.

      К теме: США расширили санкции в отношении России

      Санкции не могут быть отменены до тех пор, пока Россия не выполнит свою часть Минских соглашений,
      – подчеркнул Вадим Пристайко.

      Отметим, что 8 сентября Россия провела в аннексированном Крыму и Севастополе так называемые "местные выборы" в незаконные институты, сформированные российской оккупационной администрацией.

      К слову, в сентябре Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Ограничения продлили на пол года, поэтому их действие продлится до марта 2020 года.

      Читайте также: Глава МИД Франции резко высказался о снятии санкций с России

      Что предусматривают персональные санкции ЕС против России?Говорится о продлении санкций в отношении 170 россиян и сепаратистов. Кроме того, санкции продолжаются и в отношении 44 организаций.

      Замораживание финансовых активов и запрет на поездки в страны ЕС и третьи государства, которые присоединились к этим санкциям. Впервые эти ограничения были введены в марте 2014 года и продолжаются каждые полгода. Последний раз эти санкции продлили 15 марта 2019 года. Совет ЕС тем же решением в марте внес в список санкций имена 8 россиян "как ответ на обострение ситуации в Керченском проливе и Азовском море".

      blog_ava
      Американский ракетный эсминец прибыл в Одессу: фото, видео
      сегодня
      3607
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости политики Минские договоренности Выборы в России 2018 Вадим Пристайко Евросоюз Санкции МИД Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чому втретє голодує бранець Кремля Олександр Шумков?
      сегодня , 21:59 Чому втретє голодує бранець Кремля Олександр Шумков?
      Катерина Петренко 95
      Тайфун в Японии: что происходит прямо сейчас – фото и видео
      сегодня , 21:34 Тайфун в Японии: что происходит прямо сейчас – фото и видео
      Олесь Друкач 18681
      "Националистический шабаш": почему Украина вновь стала топ-темой на российском ТВ
      сегодня , 21:01 "Националистический шабаш": почему Украина вновь стала топ-темой на российском ТВ
      Світлана Попова 364
      Три самые популярные растительные масла и их свойства
      сегодня , 20:43 Три самые популярные растительные масла и их свойства
      Юлія Девда 98
      Кара депутатская: насколько и за что будут штрафовать парламентских прогульщиков
      сегодня , 20:01 Кара депутатская: насколько и за что будут штрафовать парламентских прогульщиков
      Ірина Поліщук 132
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук