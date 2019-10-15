Пристайко представив у ЄС формулу Штайнмаєра: як її реалізують

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко обговорив з колегами Євросоюзу формулу Штайнмаєра. Він окреслив конкретні кроки її реалізації.

Пристайко у твіттер написав, що спочатку Росія повинна вивести війська і передати кордон під контроль України, а вже потім відбудуться вибори на окупованому Донбасі.

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Українська влада бачить реалізацію цього плану так:

Виведення російських військ та найманців з Донбасу. Місцеві вибори на окупованому Донбасі за українським законодавством. Запровадження тимчасового особливого статус Донбасу на період виборів. Якщо ОБСЄ визнає вибори вільними і демократичними, особливий статус закріплюється на постійній основі.

Вадим Пристайко зауважив, що особливий статус повинен ґрунтуватися на глибокій на всебічній децентралізації в Україні.

Глава МЗС також додав, що дійшов консенсусу з міністрами закордонних справ країн ЄС про те, що санкції з Росії не знімуть, поки Москва не виконає свою частину Мінських угод.

Тим часом: У Мінську не змогли домовитись про розведення військ та обмін

Що передбачає формула Штайнмаєра?

Фактично, формула Штайнмаєра передбачає порядок виконання пунктів, передбачених Мінськими угодами. Зокрема, формула передбачає здійснення політичних кроків разом з безпековими.

Відповідно до неї, тимчасовий закон про особливий статус Донбасу починає діяти після того, як на окупованих теритріях Сходу України пройдуть місцеві вибори.

Ці вибори повинні відбутись в ОРДЛО лише за українським законодавством, а також після публікації звіту ОБСЄ, де зазначатиметься: вибори відбулись у відповідності до стандартів ОБСЄ та міжнародних стандартів демократичних виборів.

Чому Україні потрібен новий закон про особливий статус Донбасу?Попередній закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО" був ухвалений у 2014 році та буде чинним до 31 грудня 2019 року.



Нині новий закон про особливий статус, як і проведення виборів на окупованому Донбасі, передбачений формулою Штайнмаєра, підписаною у Мінську. Зеленський запевняв, що новий закон створять разом із суспільством. Наразі над законом робота ще не почалася.