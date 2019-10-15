Пристайко представил в ЕС формулу Штайнмайера: как ее реализуют
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил с коллегами Евросоюза формулу Штайнмайера. Он очертил конкретные шаги ее реализации.
Пристайко в твиттер написал, что сначала Россия должна вывести войска и передать границу под контроль Украины, а уже потом состоятся выборы на оккупированном Донбассе.
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Украинская власть видит реализацию этого плана так:
- Вывод российских войск и наемников с Донбасса.
- Местные выборы на оккупированном Донбассе по украинскому законодательству.
- Введение временного особого статуса Донбасса на период выборов.
- Если ОБСЕ признает выборы свободными и демократическими, особый статус закрепляется на постоянной основе.
Вадим Пристайко отметил, что особый статус должен основываться на глубокой и всесторонней децентрализации в Украине.
Глава МИД также добавил, что пришел к консенсусу с министрами иностранных дел стран ЕС о том, что санкции с России не снимут, пока Москва не выполнит свою часть Минских соглашений.
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Что предполагает формула Штайнмайера?
- Фактически, формула Штайнмайера предусматривает порядок выполнения пунктов, предусмотренных Минскими соглашениями. В частности, формула предусматривает осуществление политических шагов вместе с безопасностью.
- Согласно ей, временный закон об особом статусе Донбасса начинает действовать после того, как на оккупированных территориях востока Украины пройдут местные выборы.
- Эти выборы должны состояться в ОРДЛО только по украинскому законодательству, а также после публикации отчета ОБСЕ, где будет указываться: выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.
Почему Украине нужен новый закон об особом статусе Донбасса?Предыдущий закон "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО" был принят в 2014 году и будет действовать до 31 декабря 2019 года.
Сейчас новый закон об особом статусе, как и проведение выборов на оккупированном Донбассе, предусмотрен формулой Штайнмайера, подписанной в Минске. Зеленский уверял, что новый закон создадут вместе с обществом. Сейчас над законом работа еще не началась.