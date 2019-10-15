21:05
15 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПРИВАТБАНК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Черная полоса Минобороны РФ. Путин взялся за мячики
      Вєсті Кремля
      20:14, 12 октября
      Вести.UA. Богдан может перейти в "Европейскую Солидарность". Савченко в образе Брежнева
      Вєсті.UA
      19:17, сегодня
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, 11 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПРИВАТБАНК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ

      Пристайко представил в ЕС формулу Штайнмайера: как ее реализуют

      165 Читати новину українською
      Пристайко представил в ЕС формулу Штайнмайера
      Пристайко представил в ЕС формулу Штайнмайера / twitter.com/VPrystaiko

      Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил с коллегами Евросоюза формулу Штайнмайера. Он очертил конкретные шаги ее реализации.

      Пристайко в твиттер написал, что сначала Россия должна вывести войска и передать границу под контроль Украины, а уже потом состоятся выборы на оккупированном Донбассе.

      Важно: Зеленский может обсудить с Путиным возвращение Крыма во время встречи в нормандском формате

      Украинская власть видит реализацию этого плана так:

      1. Вывод российских войск и наемников с Донбасса.
      2. Местные выборы на оккупированном Донбассе по украинскому законодательству.
      3. Введение временного особого статуса Донбасса на период выборов.
      4. Если ОБСЕ признает выборы свободными и демократическими, особый статус закрепляется на постоянной основе.

      Вадим Пристайко отметил, что особый статус должен основываться на глубокой и всесторонней децентрализации в Украине.

      Глава МИД также добавил, что пришел к консенсусу с министрами иностранных дел стран ЕС о том, что санкции с России не снимут, пока Москва не выполнит свою часть Минских соглашений.

      Тем временем: В Минске не смогли договориться о разведении войск и обмене

      Что предполагает формула Штайнмайера?

      • Фактически, формула Штайнмайера предусматривает порядок выполнения пунктов, предусмотренных Минскими соглашениями. В частности, формула предусматривает осуществление политических шагов вместе с безопасностью.
      • Согласно ей, временный закон об особом статусе Донбасса начинает действовать после того, как на оккупированных территориях востока Украины пройдут местные выборы.
      • Эти выборы должны состояться в ОРДЛО только по украинскому законодательству, а также после публикации отчета ОБСЕ, где будет указываться: выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

      Почему Украине нужен новый закон об особом статусе Донбасса?Предыдущий закон "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО" был принят в 2014 году и будет действовать до 31 декабря 2019 года.

      Сейчас новый закон об особом статусе, как и проведение выборов на оккупированном Донбассе, предусмотрен формулой Штайнмайера, подписанной в Минске. Зеленский уверял, что новый закон создадут вместе с обществом. Сейчас над законом работа еще не началась.

      blog_ava
      Хэллоуин-2019: когда и как отмечают жуткий праздник
      сегодня
      76420
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Украина – Россия Война на Донбассе Новости Украины Евросоюз Новости политики Вадим Пристайко Формула Штайнмайера
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Националистический шабаш": почему Украина вновь стала топ-темой на российском ТВ
      сегодня , 21:01 "Националистический шабаш": почему Украина вновь стала топ-темой на российском ТВ
      Світлана Попова 25
      Три самые популярные растительные масла и их свойства
      сегодня , 20:43 Три самые популярные растительные масла и их свойства
      Юлія Девда 36
      Кара депутатская: насколько и за что будут штрафовать парламентских прогульщиков
      сегодня , 20:01 Кара депутатская: насколько и за что будут штрафовать парламентских прогульщиков
      Ірина Поліщук 74
      Зачем России боснийский сценарий на Донбассе: дипломат о широкой автономии
      сегодня , 19:38 Зачем России боснийский сценарий на Донбассе: дипломат о широкой автономии
      Віталій Дейнега 279
      Приватбанк выиграл апелляцию против Коломойского: что это значит и что будет дальше
      сегодня , 19:30 Приватбанк выиграл апелляцию против Коломойского: что это значит и что будет дальше
      Марина Молька 617
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук