Пристайко представил в ЕС формулу Штайнмайера: как ее реализуют

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил с коллегами Евросоюза формулу Штайнмайера. Он очертил конкретные шаги ее реализации.

Пристайко в твиттер написал, что сначала Россия должна вывести войска и передать границу под контроль Украины, а уже потом состоятся выборы на оккупированном Донбассе.

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Украинская власть видит реализацию этого плана так:

Вывод российских войск и наемников с Донбасса. Местные выборы на оккупированном Донбассе по украинскому законодательству. Введение временного особого статуса Донбасса на период выборов. Если ОБСЕ признает выборы свободными и демократическими, особый статус закрепляется на постоянной основе.

Вадим Пристайко отметил, что особый статус должен основываться на глубокой и всесторонней децентрализации в Украине.

Глава МИД также добавил, что пришел к консенсусу с министрами иностранных дел стран ЕС о том, что санкции с России не снимут, пока Москва не выполнит свою часть Минских соглашений.

Тем временем: В Минске не смогли договориться о разведении войск и обмене

Что предполагает формула Штайнмайера?

Фактически, формула Штайнмайера предусматривает порядок выполнения пунктов, предусмотренных Минскими соглашениями. В частности, формула предусматривает осуществление политических шагов вместе с безопасностью.

Согласно ей, временный закон об особом статусе Донбасса начинает действовать после того, как на оккупированных территориях востока Украины пройдут местные выборы.

Эти выборы должны состояться в ОРДЛО только по украинскому законодательству, а также после публикации отчета ОБСЕ, где будет указываться: выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

Почему Украине нужен новый закон об особом статусе Донбасса?Предыдущий закон "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО" был принят в 2014 году и будет действовать до 31 декабря 2019 года.



Сейчас новый закон об особом статусе, как и проведение выборов на оккупированном Донбассе, предусмотрен формулой Штайнмайера, подписанной в Минске. Зеленский уверял, что новый закон создадут вместе с обществом. Сейчас над законом работа еще не началась.