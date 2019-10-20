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      Реальная ли угроза того, что с России снимут санкции: объяснение Кулебы

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      Режим санкций ЕС против России может быть "подвешенным", – Кулеба
      Режим санкций ЕС против России может быть "подвешенным", – Кулеба / Фото с фейсбук-страницы Дмитрия Кулебы

      Санкции Европейского союза против России из-за ее агрессии против Украины могут снять в любой момент.

      Такие разговоры начались еще давно, об этом рассказал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

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      Кулеба отметил, о том, что нужно снимать санкции, начали говорить ровно на следующий день после того их введения.

      Постоянно бродит эта идея в мыслях и в головах. Рука отдельных наших европейских партнеров постоянно тянется на заседаниях Европейского Совета, чтобы нарушить консенсус против санкций,
      – сказал он.

      Вице-премьер пояснил, что действие санкций продолжается консенсусом. По его словам, в любой момент режим санкций может быть "подвешен", – и это нужно осознавать.

      Кулеба считает, что если и состоится демонтаж санкционного режима, то начнется он со снятия секторальных санкций.

      "То есть тех, которые наиболее болезненны. Тогда сигнал будет такой, что санкции остались, мы просто частичку сняли санкций, чтобы поощрить Россию. Но, по сути, вот это и есть главный индикатор – секторальные санкции", – добавил вице-премьер.

      После аннексии Крыма в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе Евросоюз ввел санкции против России и каждый раз их продолжает. Однако внутри ЕС есть политические силы и лидеры, которые продвигают снятие ограничений из Кремля.

      Что такое секторальные экономические санкции?

      • Они ограничивают доступ определенных российских банков и компаний к первичным и вторичным рынкам капитала в ЕС;
      • накладывают запрет на экспорт и импорт в торговле вооружениями;
      • устанавливают запрет на экспорт товаров двойного назначения для военного использования или для военных конечных получателей в России;
      • ограничивают доступ России к определенным технологиям и услугам, которые могут быть использованы в добыче нефти и поиске ее залежей.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Новости России Санкции Дмитрий Кулеба
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