США готують "пекельні санкції" проти Росії: як це вплине на Кремль

У Сенаті США 18 грудня, на засіданні з питань бізнесу, планують обговорити законопроєкт про санкції проти Росії. Так, комітет з міжнародних відносин має розглянути "Закон про захист американської безпеки від агресії Кремля", який ще називають "пекельними санкціями" проти РФ. Його деталі – у матеріалі 24 каналу.

В оригіналі назва закону звучить як "Defending American Security from Kremlin Aggression Act" (DASKA). В цілому законопроєкт об’єднує всі антиросійські санкції, які вводилися США раніше. Зокрема, тут ідеться про економічні та політичні обмеження через втручання Москви у американські вибори, а також через її агресію в Сирії та в Україні.

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З чого все почалося?

У серпні 2018 року законопроєкт розробили сенатори Ліндсі Греем, Боб Менендес, Корі Гарднер, Бен Карден, Джон Маккейн та Жанна Шахін. Тоді Греем у спільній заяві зазначив:

Наша мета – змінити статус-кво та запровадити нищівні санкції та інші заходи проти "путінської" Росії до тих пір, поки він (Путін, – 24) не припинить втручатися у виборчий процес США, не зупинить кібератаки на інфраструктуру США, не забере російських військових з України, і не припинить сприяти хаосу в Сирії.

11 грудня 2019 року розгляд цього законопроєкту відклали. Проте було ухвалено два пов’язані з ним документи. Вони, по-перше, заохочують країни НАТО диверсифікувати джерела енергії (щоб відмовитися від російських газу й нафти), по-друге, – забезпечити фінансування для проєктів інфраструктури (1 млрд дол.), які покликані допомогти країнам Центральної та Східної Європи досягти цієї мети.

Якщо комітет з міжнародних відносин ухвалить DASKA, його відправлять на розгляд до Сенату та Палати представників, а потім – передадуть на підпис президенту Дональду Трампу. Останній раніше висловлював бажання зміцнити відносини з Росією, тому нові санкції погоджує неохоче.



Трамп не надто хоче псувати стосунки з Путіним / Getty Images

Про що йдеться у законопроєкті?

Окрім санкцій проти РФ, в документі згадують питання відносин США та НАТО, кібербезпеки, використання країнами хімічної зброї тощо. Також законопроєкт встановлює вимоги щодо звітування з питань, що стосуються економічної, військової та політичної діяльності Росії.

Про зобов’язання, які беруть на себе США

Законопроєкт передбачає, що американський президент повинен протидіяти постійному втручанню Путіна, російського уряду та спецпідрозділів в демократичні процеси інших країн.

Президент (США, – 24) повинен публічно закликати уряд РФ повернути Крим під контроль уряду України, припинити підтримку насильства під керівництвом Росії на сході України; зупинити його окупацію та підтримку сил, які керуються РФ, на території Грузії та Молдови; зупинити сприяння жорстокому режиму Башара Асада в Сирії у скоєнні військових злочинів,

– сказано у документі.

Про відносини США з НАТО

Якщо законопроєкт приймуть, фінансування будь-яких кроків, спрямованих на підтримку виведення Штатів з Альянсу, опиняється під забороною. Виступають автори і за посилення НАТО: раз на 90 днів Держсекретар, за погодженням з Міністром оборони, має доповідати в профільні комітети Конгресу про загрози, які стоять перед Альянсом.

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У доповіді, зокрема, повинні бути вказані "варіанти коригування зобов'язань США перед НАТО з метою відповіді на нові загрози і виклики з боку уряду РФ".

Згадана і можливість передачі Штатами іншим країнам НАТО надлишкових елементів озброєння. Тут наголошено на зовнішньополітичних вигодах, оскільки це стосується тих держав-членів, які зараз купують оборонні товари чи послуги у Російської Федерації.

Про санкції проти Росії

Це стосується низки осіб та структур, які підтримують незаконні дії Кремля.

Санкції є потужним інструментом просування інтересів зовнішньої політики та національної безпеки США,

– сказано у документі.

Йдеться про санкції щодо:

Російських банків , які підтримують спроби Кремля втрутитися у закордонні вибори. Зокрема, йдеться про заборону на операції в США (і заморожування активів) російських банківських структур, які вже перебувають під санкціями. На практиці означає неможливість для цих банків стандартних доларових розрахунків через коррахунки в банках США (саме цього найбільше побоюються ділові кола РФ).

, які підтримують спроби Кремля втрутитися у закордонні вибори. Зокрема, йдеться про заборону на операції в США (і заморожування активів) російських банківських структур, які вже перебувають під санкціями. На практиці означає неможливість для цих банків стандартних доларових розрахунків через коррахунки в банках США (саме цього найбільше побоюються ділові кола РФ). Російської нафтогазової галузі (зокрема, проєктів, пов’язаних із продажем зрідженого природного газу за кордон) – через 180 днів після набуття законом чинності.

(зокрема, проєктів, пов’язаних із продажем зрідженого природного газу за кордон) – через 180 днів після набуття законом чинності. Кіберсектору РФ (через 60 днів).

РФ (через 60 днів). Російських політиків та олігархів (через 180 днів): політичні діячі, олігархи, члени російських незаконних угрупувань та інші особи, які сприяють незаконній та корупційній діяльності від імені Путіна, та члени їхніх сімей і близькі соратники;

(через 180 днів): політичні діячі, олігархи, члени російських незаконних угрупувань та інші особи, які сприяють незаконній та корупційній діяльності від імені Путіна, та члени їхніх сімей і близькі соратники; Російських фінансових інституцій , що підтримують втручання у демократичні процеси та вибори(через 90 днів).

, що підтримують втручання у демократичні процеси та вибори(через 90 днів). Транзакцій, пов’язаних із держборгом Росії.



Санкції США стосуються низки галузей та осіб / Getty Images

Також санкції стосуються:

Операцій, пов’язаних з інвестиціями в енергетичні проєкти , що підтримуються російськими структурами за межами РФ.

, що підтримуються російськими структурами за межами РФ. Агресивних дій РФ в Україні (зокрема, затримання 24 українських моряків у листопаді 2018 року та порушення Росією свободи судноплавства у Керченській протоці).

(зокрема, затримання 24 українських моряків у листопаді 2018 року та порушення Росією свободи судноплавства у Керченській протоці). Видобутку сирої нафти в РФ, включаючи будь-яку допомогу щодо будівництва, модернізації чи ремонту інфраструктури, яка б сприяла освоєнню ресурсів сирої нафти в РФ.

Про створення нових відомств

У Держдепі створено Управління кіберпростору та цифрової економіки. Новий орган стане керівним у вирішенні питань, пов’язаних із міжнародною кіберзлочинністю, Інтернет-свободою, цифровою економікою та засобами стримування кіберзагроз.

В уряді США пропонують ввести також загальне "санкційне координаційне управління". Наразі політична частина санкцій реалізується Держдепом, а фінансова – одним із підрозділів Мінфіну США.

Також пропонують створити "Національний об'єднаний центр для відповіді на гібридні загрози", завданням якого буде системна боротьба зі спробами впливу РФ у світі в цілому і в США зокрема.

Про хімічну зброю

Міжнародна норма щодо використання хімічної зброї значно "розмилася" з 2012 року. З того часу щонайменше чотири рази було застосовано хімічну зброю: Сирія, Північна Корея, Російська Федерація та "ІД" робили це в Іраку та Сирії.

У документі згадано, зокрема, про випадок отруєння "новачком" ексофіцера російської військової розвідки Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері, що сталося у березні 2018 року. Крім того, сказано, що уряд РФ неодноразово працював над тим, щоб погіршити здатність ОЗХЗ (організація із заборони хімічної зброї) виявляти тих, хто її застосовував (тут йдеться і про союзника РФ, президента Сирії Башара Асада, який використовував хімічну зброю проти цивільного населення).



Ця норма покликана, зокрема, покарати російський уряд за будь-яке виробництво та використання хімічної зброї шляхом накладання санкцій, дипломатичної ізоляції та використання механізмів, визначених Конвенцією про хімічну зброю. Також пропонується тиснути на російську владу, щоб та припинила спроби перешкоджати ООН і ОЗХЗ розслідувати випадки її застосування.



Акція після хімічної атаки в Ідлібі (Сирія) / Getty Images

Про кібербезпеку

Ця тема залишається в центрі уваги США протягом усього періоду президентства Дональда Трампа і у тексті їй приділяють цілий розділ. Йдеться, зокрема, про покарання за кіберзлочини: від штрафів до позбавлення волі.

Крім санкцій щодо росіян, задіяних у злочинах у кіберпросторі, автори пропонують прийняти акт про запобігання міжнародній кіберзлочинності, а також – внести до кримінального законодавства США поправки, які дозволять пред'являти звинувачення особам, причетним до атак на важливу інфраструктуру і системи, пов'язані з виборами.

Майно, пов'язане з такими злочинами, включаючи доходи, одержані від злочину, підлягає конфіскації.

Про російський вплив та протидію йому

Тут йдеться передусім про поправку до закону про імміграцію та громадянство, в який пропонують внести визначення "неправомірного втручання у вибори в США". Також розтлумачують: йдеться про іноземців, які втручаються у вибори будь-якого рівня за розпорядженням іноземного уряду. Тим, кого вважають причетними до подібного втручання, зокрема, не будуть видавати візу в США.



США мають намір протидіяти впливу Путіна / Getty Images

Про інші питання, пов’язані з Росією

Законопроєкт перераховує і низку другорядних питань, пов'язаних з Росією. Так, окремим проєктом подається ​​програма обмеження можливості РФ використовувати "червоні ордера" Інтерполу для переслідування своїх політичних супротивників.

Чимало уваги приділено військовим злочинам і злочинам проти гуманності, скоєним Росією у Сирії. Йдеться, зокрема, про підготовку документального оформлення та оцінки таких злочинів, можливості протидії та запобігання цьому.

Документ також зазначає досить жорстку пропозицію щодо розгляду Штатами питання про визнання Росії "державою, що спонсорує тероризм". Це визначення описує країну, уряд якої неодноразово надавав підтримку актам міжнародного тероризму.

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Основними елементами протидії російському впливу названо:

Сприяння захисту критичної інфраструктури та виборчих механізмів від кібератак.

Реагування на гуманітарні кризи і нестабільність, спричинені вторгненням РФ у Грузію, Молдову та Україну.

Розвиток потенціалу громадянського суспільства, ЗМІ та неурядових організацій, які протидіють впливу та пропаганді РФ.

Згадується і про те, що уряди Європи та Євразії повинні подвоїти зусилля для підвищення стійкості у своїх інституціях, політичних системах та громадянських суспільствах. Адже агресивний вплив Кремля стосується і їх.