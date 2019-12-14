Санкції США проти "Північного потоку-2": чому від цього виграє Україна

Америка погодила санкції проти скандального газопроводу "Північний потік-2". Таким чином завершення його будівництва опинилося під загрозою відтермінування і навіть повного зриву. У чому полягають санкції, на що саме можуть вплинути і чому від цього виграє Україна – у матеріалі 24 каналу.

Скандал навколо "Північного потоку-2" з новою силою спалахнув цього року. Так, заплановані терміни завершення його будівництва опинилися під питанням через зволікання Данії з наданням дозволу на прокладання газопроводу через територіальні води країни. Тепер його не встигнуть добудувати у заплановані раніше терміни і перенесли завершення на середину 2020 року.

Проте це може статися не так швидко, якщо США приймуть бюджет з відповідним положенням до 31 грудня 2019 року.

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У чому полягають санкції та на що впливають?

Законопроект про американський оборонний бюджет на 2020 рік передбачає, зокрема, санкції щодо компаній, які забезпечують будівництво газопроводу "Північний потік-2", "Турецький потік" та заборону на військову співпрацю з Росією.

Росія не має можливості будувати такі трубопроводи, тому санкції торкнуться міжнародних спеціалізованих компаній. А у світі лише декілька таких, що можуть прокладати труби у необхідних для успішного завершення проєкту умовах.

Зокрема, санкції будуть стосуватися:

суден, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;

іноземців, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;

керівників компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);

транзакцій, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.

Як пояснив у коментарі 24 каналу дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара: якщо санкції таки будуть застосовані, то вони мають потенціал якщо не зупинити "Північний потік-2" повністю, то суттєво відстрочити реалізацію цього проєкту. Оскільки у Росії є низка слабких місць. Передусім йдеться про відсутність технологій та фінансових ресурсів, які б дозволили їм добудувати це.



США можуть завадити будівництву "Північного потоку-2" / Сергій Йолкін, DW

Віце-прем'єр-міністр з європейської інтеграції Дмитро Кулеба своєю чергою у Facebook пише про два варіанти розвитку подій після ймовірного впровадження санкцій США:

"Північний потік-2" остаточно і назавжди грохнувся та досяг дна. Просто, із смаком, але малореалістично. Росія героїчно на жилах таки добудовує "Північний потік-2", але витрачає на це ще набагато більше грошей і – що навіть важливіше – часу. А час в цій історії грає на український інтерес, ми ведемо з ними переговори з набагато сильніших позицій і встигаємо забезпечити свою енергетичну безпеку. Ну і, плюс, моральна втіха –бачити, як Росія закопує додаткові великі гроші в дно морське.

У чому тут інтерес України?

"Північний потік-2" відбире в України роль головного транзитера російського газу в Європу, таким чином створюючи величезні загрози економіці нашої країни. Тому, звісно, нам на руку відтермінування чи, тим паче, зупинка будівництва.

Олександр Хара називає основні моменти, у яких Україна виграє від санкцій США проти "Північного потоку-2":

Стратегічний газогін через територію України стримує Росію від розгортання широкомасштабної війни: оскільки більша частина експорту енергоносіїв на Захід відбувається нашою територією, то це дестабілізувало б постачання газу європейцям.

Якщо не буде "Північного потоку-2", чи він буде відкладатися, це означатиме, що Україна буде отримувати щорічно приблизно три мільярди доларів за транзит газу.

У разі виникнення проблем, це – фізична можливість забезпечити Україну газом. У нас є підземні газові сховища, які дозволять, наприклад, у пікові періоди використовувати свій транзитний газ, а на Захід постачати із сховищ. Це – дуже важлива технічна можливість.

У перспективі, реалізація "Північного потоку-2" дуже прив'язує Німеччину до Росії. Тобто фактично Кремль матиме ще більші важелі впливу на Європу та на Україну зокрема.

Тобто для нас відсутність "Північного потоку-2" – це гроші, стратегічна безпека в цілому, до того ж – чим менше грошей є у Кремля, тим менше він має можливостей чинити шкоду нам та іншим країнам.

Для чого це США?

Ще у липні 2017 року у Штатах був прийнятий закон "Про протидію супротивникам США за допомогою санкцій". І там уже містилися пункти про те, що мала б зробити американська влада, щоб унеможливити в тому числі побудову цього газогону.

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Там йшлося, зокрема, про "Північний потік-2" і взагалі про енергетичні проекти РФ. Тобто, як пояснив Олександр Хара, у Конгресі є такий собі "апетит" по відношенню до Росії – щоб "приструнити" її.

Є ще один момент, чому ці санкції можуть запрацювати.

Трамп сприймає ці проєкти передусім як конкурентні до експорту американських енергоносіїв. За останні 5 років США стали великим постачальником енергоресурсів у світ в цілому і в Європу зокрема. Відповідно, вони зацікавлені у тому, щоб американський бізнес заробляв і на європейцях також,

– пояснив експерт.

Він додав: законопроєкт має великі шанси бути погодженим у Сенаті і, відповідно, отримати підпис Трампа.

Як коментують ситуацію сторони

Україна

У нас новину сприйняли позитивно. Так, в Офісі президента України подякували Палаті представників США (нижній палаті Конгресу) за схвалення санкцій.

"Україна висловлює вдячність за 337 голосів на підтримку санкцій, пов'язаних з будівництвом "Півнінчого потоку-2". Це політичний проєкт, що підриває енергетичну безпеку Європи", – написали в Twitter ОПУ.

Відреагував і прем’єр-міністр Олексій Гончарук, зокрема зазначивши, що санкції різко ускладнять будівництво російської труби.

Good news from US. The Congress has supported sanctions against the Nord Stream 2! They will dramatically complicate construction of the Russian pipe. President, Government and Parliament will continue to fight for Ukrainian energy security. — Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) December 12, 2019

Росія

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров за підсумками візиту до Вашингтона заявив: будівництво газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік" не зупинятимуть через введення Штатами санкцій. Також він звинуватив Конгрес у намаганні зіпсувати відносини між країнами.

Що стосується військового бюджету США, то Конгрес, по-моєму, зараз буквально охоплений бажанням зробити все, щоб зруйнувати наші відносини ... Але ми звикли до такого роду нападів, знаємо, як реагувати на них, і запевняю, що ні "Північний потік-2", ні "Турецький потік" не зупиняться,

– сказав він.

США

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео раніше наголосив, що країна виступає проти будівництва газопроводу "Північний потік-2" та, зокрема, залежності Німеччини від російських енергоносіїв.

Голова Комітету міжнародних справ Сенату США сенатор Джим Ріш заявляв, що санкції можуть змусити компанії відмовитися від участі у проєкті "Північний потік-2". Тоді ж Росії доведеться шукати інший спосіб закінчити газопровід, якщо їй взагалі вдасться це зробити.

Німеччина

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас назвав санкції США щодо газопроводу втручанням у європейську енергетичну політику.

"Європейська енергетична політика вирішується в Європі, а не в США. Ми принципово відкидаємо зовнішнє втручання та санкції з екстериторіальними наслідками", – написав він у Twitter.

Die europäische Energiepolitik wird in Europa entschieden, nicht in den USA. Eingriffe von außen und Sanktionen mit extraterritorialer Wirkung lehnen wir grundsätzlich ab. https://t.co/vx9teDdh6l — Heiko Maas (@HeikoMaas) December 12, 2019

Що таке "Північний потік-2"?

Проєкт магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив більшу частину обсягів газу, що протікає до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.



Сьогодні між "Нафтогазом" та "Газпромом" діє угода, в межах якої "Газпром" зобов’язаний постачати газ через українську ГТС до Європи. Однак термін цієї угоди спливає 31 грудня 2019 року, що надасть можливість Росії перекрити "трубу" вже з 1 січня 2020 року, адже нової угоди про транзит ще не уклали.



"Північний потік-2" на карті