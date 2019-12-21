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      Строительство "Северного потока 2" приостановилось из-за санкций

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      / AP

      Трубоукладчик российского газопровода "Северный поток-2" – швейцарская компания Allseas – пока приостановила выполнение работ. Теперь компания ожидает объяснений.

      Такое решение компания приняла из-за санкций США против газопровода, об этом речь в заявлении компании.

      Что было раньше: Сенаторы США обещают "убийственные" последствия компании, которая строит "Северный поток-2"

      Ограничение предусматривает американский оборонный бюджет. Allseas работает с "Газпромом" много лет.

      Allseas будет действовать в соответствии с положениями законодательства и надеется получить необходимые нормативные, технические, экологические разъяснения от властей США,
      – говорится в заявлении.

      Оборонный бюджет на 2020 год с предусмотренными против "Северного потока-2" санкциями Сенат США принял 17 декабря. Теперь его еще должен подписать президент США Дональд Трамп, однако он уже обещал сделать это обязательно.

      Основное о санкциях США против "Северного потока-2"

      Законопроект об американском оборонном бюджете на 2020 год предусматривает, в частности, санкции в отношении компаний, которые обеспечивают строительство газопровода "Северный поток-2", "Турецкий поток" и запрет на военное сотрудничество с Россией.

      В частности, санкции будут касаться:

      • судов, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;
      • иностранцев, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;
      • руководителей компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах);
      • транзакций, связанных с имуществом или интересами в США вышеуказанных лиц.

      Что нужно знать о "Северном потоке-2"?Проект магистрального газопровода из России в ЕС через Балтийское море. Именно в него российский "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Даже запуск газопровода должен был совпасть с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину (31 декабря 2019 года), однако этого не произойдет.

      – Стоимость проекта – почти 10 миллиардов евро.
      – Пропускная способность "Северного потока-2" – 55 миллиардов кубометров газа в год.
      – Оператор "Северного потока-2" – компания Nord Stream 2 AG.
      – Основатель и владелец контрольного пакета акций Nord Stream 2 AG – российский монополист "Газпром".
      – Партнеры – французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

      Читайте також: Санкції США проти "Північного потоку-2" – з'явилась реакція "Нафтогазу"

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости России Газпром Северный поток-2 Санкции Новости политики
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