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      Сенатори США обіцяють "вбивчі" наслідки компанії, яка будує "Північний потік-2"

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      Cенатори пригрозили "руйнівними" санкціями компанії, яка будує "Північний потік-2" / AP

      Сенатори від Республіканської партії Сполучених Штатів Америки Тед Круз і Рон Джонсон, пригрозили санкціями компанії Allseas Group S.A., яка прокладає російський газопровід "Північний потік-2". Їхня вимога – припинити будівництво.

      Члени сенатського Комітету із закордонних справ мають на увазі санкції, передбачені оборонним бюджетом. Про це вони написали в листі виконавчому директору компанії Едварду Хеерему, який датується 18 грудня.

      Знайте більше: Німеччина розкритикувала санкції США проти "Північного потоку-2"

      Сенатори назвали цей лист офіційним юридичним попередженням компанії, її акціонерам і співробітникам.

      Закон було ухвалено саме для припинення роботи Вашої компанії над "Північним потоком-2". Єдиним відповідальним рішенням для Allseas Group S.A. та її співробітників буде негайне припинення діяльності, пов'язаної з "Північним потоком-2",
      — мовиться у листі.

      Політики наголосили, що в разі продовження будівництва російського газопроводу на компанію чекають "руйнівні і потенційно вбивчі юридичні та економічні санкції".

      Так, президент США повинен доповісти про фізичних та юридичних осіб, які "продали, здали в оренду чи надали" транспортні засоби, які "займалися прокладанням труб на глибині від 100 футів для будівництва газопроводу "Північний потік-2". Після цього на таких осіб будуть накладені санкції.

      "Хоча доповідь (президента США — ред.) має бути через 60 днів, ви підпадаєте під юридичну відповідальність із моменту підписання (закону – 24 канал)", – наголосили сенатори.

      Сенат США 17 грудня ухвалив законопроєкт про оборонний бюджет на 2020 рік. Він передбачає запровадження санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

      На що впливають американські санкції?

      Законопроєкт про американський оборонний бюджет на 2020 рік передбачає, зокрема, санкції щодо компаній, які забезпечують будівництво газопроводу "Північний потік-2", "Турецький потік" та заборону на військову співпрацю з Росією.

      Зокрема, санкції будуть стосуватися:

      • суден, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;
      • іноземців, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;
      • керівників компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);
      • транзакцій, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.

      Що треба знати про "Північний потік-2"?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в ЄС через Балтійське море. Саме у нього російський "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Навіть запуск газопроводу мав збігтися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну (31 грудня 2019 року), однак цього не станеться.

      – Вартість проєкту – майже 10 мільярдів євро.
      – Пропускна здатність "Північного потоку-2" – 55 мільярдів кубометрів газу на рік.
      – Оператор "Північного потоку-2" – компанія Nord Stream 2 AG.
      – Засновник і власник контрольного пакета акцій Nord Stream 2 AG – російський монополіст "Газпром".
      – Партнери – французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

      Читайте також: Санкції США проти "Північного потоку-2" – з'явилась реакція "Нафтогазу"

      Потік
      "Північний потік-2" на мапі

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Північний потік-2 Санкції
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