Сенат США схвалив санкції проти "Північного потоку-2": що далі
Сенат США прийняв законопроект про оборонний бюджет на 2020 рік. Він передбачає запровадження санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".
Відповідне голосування відбулось у вівторок, 17 грудня, про це повідомляється на сайті Сенату.
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Сенатори підтримали оборонний бюджет США в розмірі 738 мільярдів доларів. За законопроект проголосував 61 сенатор, 6 виступили проти.
Далі законопроект скерують на підпис президента США Дональда Трампа. Зазначимо, він заявляв, що готовий підписати "негайно історичний оборонний бюджет".
У чому полягають санкції та на що впливають?
Законопроект про американський оборонний бюджет на 2020 рік передбачає, зокрема, санкції щодо компаній, які забезпечують будівництво газопроводу "Північний потік-2", "Турецький потік" та заборону на військову співпрацю з Росією.
Росія не має можливості будувати такі трубопроводи, тому санкції торкнуться міжнародних спеціалізованих компаній. А у світі лише декілька таких, що можуть прокладати труби у необхідних для успішного завершення проєкту умовах.
Зокрема, санкції будуть стосуватися:
- суден, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;
- іноземців, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;
- керівників компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);
- транзакцій, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.
Що треба знати про "Північний потік-2"?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в ЄС через Балтійське море. Саме у нього російський "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Навіть запуск газопроводу мав збігтися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну (31 грудня 2019 року), однак цього не станеться.
– Вартість проєкту – майже 10 мільярдів євро.
– Пропускна здатність "Північного потоку-2" – 55 мільярдів кубометрів газу на рік.
– Оператор "Північного потоку-2" – компанія Nord Stream 2 AG.
– Засновник і власник контрольного пакета акцій Nord Stream 2 AG – російський монополіст "Газпром".
– Партнери – французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper і Wintershall.