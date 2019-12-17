Сенат США схвалив санкції проти "Північного потоку-2": що далі

Сенат США прийняв законопроект про оборонний бюджет на 2020 рік. Він передбачає запровадження санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Відповідне голосування відбулось у вівторок, 17 грудня, про це повідомляється на сайті Сенату.

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Сенатори підтримали оборонний бюджет США в розмірі 738 мільярдів доларів. За законопроект проголосував 61 сенатор, 6 виступили проти.

Далі законопроект скерують на підпис президента США Дональда Трампа. Зазначимо, він заявляв, що готовий підписати "негайно історичний оборонний бюджет".

У чому полягають санкції та на що впливають?

Законопроект про американський оборонний бюджет на 2020 рік передбачає, зокрема, санкції щодо компаній, які забезпечують будівництво газопроводу "Північний потік-2", "Турецький потік" та заборону на військову співпрацю з Росією.

Росія не має можливості будувати такі трубопроводи, тому санкції торкнуться міжнародних спеціалізованих компаній. А у світі лише декілька таких, що можуть прокладати труби у необхідних для успішного завершення проєкту умовах.

Зокрема, санкції будуть стосуватися:

суден, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;

іноземців, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;

керівників компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);

транзакцій, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.

Що треба знати про "Північний потік-2"?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в ЄС через Балтійське море. Саме у нього російський "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Навіть запуск газопроводу мав збігтися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну (31 грудня 2019 року), однак цього не станеться.



– Вартість проєкту – майже 10 мільярдів євро.

– Пропускна здатність "Північного потоку-2" – 55 мільярдів кубометрів газу на рік.

– Оператор "Північного потоку-2" – компанія Nord Stream 2 AG.

– Засновник і власник контрольного пакета акцій Nord Stream 2 AG – російський монополіст "Газпром".

– Партнери – французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper і Wintershall.