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      Сенат США схвалив санкції проти "Північного потоку-2": що далі

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      Сенат США схвалив санкції проти "Північного потоку-2" / AP

      Сенат США прийняв законопроект про оборонний бюджет на 2020 рік. Він передбачає запровадження санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

      Відповідне голосування відбулось у вівторок, 17 грудня, про це повідомляється на сайті Сенату.

      Важливо: Санкції США проти "Північного потоку-2" – чому від цього виграє Україна

      Сенатори підтримали оборонний бюджет США в розмірі 738 мільярдів доларів. За законопроект проголосував 61 сенатор, 6 виступили проти.

      Далі законопроект скерують на підпис президента США Дональда Трампа. Зазначимо, він  заявляв, що готовий підписати "негайно історичний оборонний бюджет".

      У чому полягають санкції та на що впливають?

      Законопроект про американський оборонний бюджет на 2020 рік передбачає, зокрема, санкції щодо компаній, які забезпечують будівництво газопроводу "Північний потік-2", "Турецький потік" та заборону на військову співпрацю з Росією.

      Росія не має можливості будувати такі трубопроводи, тому санкції торкнуться міжнародних спеціалізованих компаній. А у світі лише декілька таких, що можуть прокладати труби у необхідних для успішного завершення проєкту умовах.

      Зокрема, санкції будуть стосуватися:

      • суден, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;
      • іноземців, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;
      • керівників компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);
      • транзакцій, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.

      Що треба знати про "Північний потік-2"?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в ЄС через Балтійське море. Саме у нього російський "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Навіть запуск газопроводу мав збігтися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну (31 грудня 2019 року), однак цього не станеться.

      – Вартість проєкту – майже 10 мільярдів євро.
      – Пропускна здатність "Північного потоку-2" – 55 мільярдів кубометрів газу на рік.
      – Оператор "Північного потоку-2" – компанія Nord Stream 2 AG.
      – Засновник і власник контрольного пакета акцій Nord Stream 2 AG – російський монополіст "Газпром".
      – Партнери – французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини США Новини України Новини політики Газ Північний потік-2 Санкції
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