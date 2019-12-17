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      Сенат США одобрил санкции против "Северного потока-2": что дальше

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      Сенат США принял законопроект об оборонном бюджете на 2020 год. Он предусматривает введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

      Соответствующее голосование состоялось во вторник, 17 декабря, об этом сообщается на сайте Сената.

      Знайте больше: Санкции США против "Северного потока-2": почему от этого выиграет Украина

      Сенаторы поддержали оборонный бюджет США в размере 738 миллиардов долларов. За законопроект проголосовал 61 сенатор, 6 выступили против.

      Далее законопроект направят на подпись президента США Дональда Трампа.  Отметим, он заявлял, что готов подписать "немедленно исторический оборонный бюджет".

      В чем заключаются санкции и на что влияют?

      Законопроект об американском оборонном бюджете на 2020 год предусматривает, в частности, санкции в отношении компаний, которые обеспечивают строительство газопровода "Северный поток-2", "Турецкий поток", и запрет на военное сотрудничество с Россией.

      Россия не имеет возможности строить такие трубопроводы, поэтому санкции коснутся международных специализированных компаний. А в мире лишь несколько таких, которые могут прокладывать трубы в необходимых для успешного завершения проекта условиях.

      В частности, санкции будут касаться:

      • судов, занимавшихся прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;
      • иностранцев, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;
      • руководителей компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах);
      • транзакций, связанных с имуществом или интересами в США вышеупомянутых лиц.

      Что надо знать о "Северном потоке-2"?
      Проект магистрального газопровода из России в ЕС через Балтийское море. Именно в него российский "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа с ГТС Украины. Даже запуск газопровода должен был совпасть с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину (31 декабря 2019 года), однако этого не произойдет.

      – Стоимость проекта – почти 10 миллиардов евро.
      – Пропускная способность "Северного потока-2" – 55 миллиардов кубометров газа в год.
      – Оператор "Северного потока-2" – компания Nord Stream 2 AG.
      – Основатель и владелец контрольного пакета акций Nord Stream 2 AG – российский монополист "Газпром".
      – Партнеры – французский Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Газ Северный поток-2 Санкции
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