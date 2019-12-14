Санкции США против "Северного потока-2": почему от этого выиграет Украина

Америка согласовала санкции против скандального газопровода "Северный поток-2". Таким образом завершение его строительства оказалось под угрозой отсрочки и даже полного срыва. В чем заключаются санкции, на что именно могут повлиять и почему от этого выиграет Украина – в материале 24 канала.

Скандал вокруг "Северного потока-2" с новой силой вспыхнул в этом году. Так, запланированные сроки завершения его строительства оказались под вопросом из-за промедления Дании с предоставлением разрешения на прокладку газопровода через территориальные воды страны. Теперь его не успеют достроить в запланированные ранее сроки и перенесли завершение на середину 2020 года.

Однако это может произойти не так быстро, если США примут бюджет с соответствующим положением до 31 декабря 2019 года.

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В чем заключаются санкции и на что влияют?

Законопроект об американском оборонном бюджете на 2020 год предусматривает, в частности, санкции в отношении компаний, которые обеспечивают строительство газопровода "Северный поток-2", "Турецкий поток" и запрет на военное сотрудничество с Россией.

Россия не имеет возможности строить такие трубопроводы, поэтому санкции коснутся международных специализированных компаний. А в мире всего несколько таких, которые могут прокладывать трубы в необходимых для успешного завершения проекта условиях.

В частности, санкции будут касаться:

судов, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;

иностранцев, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;

руководителей компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах);

транзакций, связанных с имуществом или интересами в США вышеуказанным лицам.

Как пояснил в комментарии 24 каналу дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара: если санкции все же будут применены, то они имеют потенциал если не остановить "Северный поток-2" полностью, то существенно отсрочить реализацию этого проекта. Поскольку у России есть ряд слабых мест. Прежде всего речь идет об отсутствии технологий и финансовых ресурсов, которые бы позволили им достроить это.



США могут помешать строительству "Северного потока-2" / Сергей Елкин, DW

Вице-премьер-министр по европейской интеграции Дмитрий Кулеба в свою очередь в Facebook пишет о двух вариантах развития событий после возможного введения санкций США:

"Северный поток-2" окончательно и навсегда грохнулся и достиг дна. Просто, со вкусом, но малореалистично.

Россия героически на жилах таки достраивает "Северный поток-2", но тратит на это намного больше денег и – что даже важнее – времени. А время в этой истории играет на украинский интерес, мы ведем с ними переговоры с гораздо более сильных позиций и успеваем обеспечить свою энергетическую безопасность. Ну и, плюс, моральное утешение – видеть, как Россия закапывает дополнительные большие деньги в дно морское.

В чем тут интерес Украины?

"Северный поток-2" отбирает у Украины роль главного транзитера российского газа в Европу, таким образом создавая огромные угрозы экономике нашей страны. Поэтому, конечно, нам на руку отсрочка или, тем более, остановка строительства.

Александр Хара называет основные моменты, в которых Украина выигрывает от санкций США против "Северного потока-2":

Стратегический газопровод через территорию Украины сдерживает Россию от развертывания широкомасштабной войны: поскольку большая часть экспорта энергоносителей на Запад происходит на нашей территории, то это дестабилизировало бы поставки газа европейцам.

Если не будет "Северного потока-2", он будет откладываться, это будет означать, что Украина будет получать ежегодно примерно три миллиарда долларов за транзит газа.

В случае возникновения проблем, это – физическая возможность обеспечить Украину газом. У нас есть подземные газовые хранилища, которые позволят, например, в пиковые периоды использовать свой транзитный газ, а на Запад поставлять из хранилищ. Это – очень важная техническая возможность.

В перспективе, реализация "Северного потока-2" очень привязывает Германию к России. То есть фактически Кремль будет иметь еще большие рычаги влияния на Европу и на Украину в частности.

То есть для нас отсутствие "Северного потока-2" – это деньги, стратегическая безопасность в целом, к тому же – чем меньше денег у Кремля, тем меньше он имеет возможностей причинять вред нам и другим странам.

Для чего это США?

Еще в июле 2017 года в Штатах был принят закон "О противодействии противникам США с помощью санкций". И там уже содержались пункты о том, что должна сделать американская власть, чтобы исключить в том числе строительство этого газопровода.

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Там говорилось, в частности, о "Северном потоке-2" и вообще об энергетических проектах РФ. То есть, как пояснил Александр Хара, у Конгресса есть некий "аппетит" по отношению к России – чтобы "приструнить" ее.

Есть еще один момент, почему эти санкции могут заработать.

Трамп воспринимает эти проекты прежде всего как конкурентные экспорту американских энергоносителей. За последние 5 лет США стали крупным поставщиком энергоресурсов в мире в целом и в Европу в частности. Соответственно, они заинтересованы в том, чтобы американский бизнес зарабатывал и на европейцах также,

– пояснил эксперт.

Он добавил: законопроект имеет большие шансы быть одобренным в Сенате и, соответственно, получить подпись Трампа.

Как комментируют ситуацию стороны

Украина

У нас новость восприняли положительно. Так, в Офисе президента Украины поблагодарили Палату представителей США (нижнюю палату Конгресса) за принятие санкций.

"Украина выражает благодарность за 337 голосов в поддержку санкций, связанных со строительством "Северного потока-2". Это политический проект, подрывающий энергетическую безопасность Европы", – написали в Twitter ОПУ.

Отреагировал и премьер-министр Алексей Гончарук, в частности отметив, что санкции резко осложнят строительство российской трубы.

Good news from US. The Congress has supported sanctions against the Nord Stream 2! They will dramatically complicate construction of the Russian pipe. President, Government and Parliament will continue to fight for Ukrainian energy security. — Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) December 12, 2019

Россия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам визита в Вашингтон заявил: строительство газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" не будут останавливать из-за введения Штатами санкций. Также он обвинил Конгресс в попытке испортить отношения между странами.

Что касается военного бюджета США, то Конгресс, по-моему, сейчас буквально охвачен желанием сделать все, чтобы разрушить наши отношения ... Но мы привыкли к такого рода нападениям, знаем, как реагировать на них, и уверяю, что ни "Северный поток-2", ни "Турецкий поток" не остановятся,

– сказал он.

США

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео ранее подчеркнул, что страна выступает против строительства газопровода "Северный поток-2" и, в частности, зависимости Германии от российских энергоносителей.

Председатель Комитета международных дел Сената США сенатор Джим Риш заявлял, что санкции могут заставить компании отказаться от участия в проекте "Северный поток-2". Тогда России придется искать другой способ закончить газопровод, если ей вообще удастся это сделать.

Германия

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал санкции США по газопроводу вмешательством в европейскую энергетическую политику.

"Европейская энергетическая политика решается в Европе, а не в США. Мы принципиально отвергаем внешнее вмешательство и санкции с экстерриториальными последствиями", – написал он в Twitter.

Die europäische Energiepolitik wird in Europa entschieden, nicht in den USA. Eingriffe von außen und Sanktionen mit extraterritorialer Wirkung lehnen wir grundsätzlich ab. https://t.co/vx9teDdh6l — Heiko Maas (@HeikoMaas) December 12, 2019

Что такое "Северный поток-2"?Проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, протекающего в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.



Сегодня между "Нафтогазом" и "Газпромом" действует соглашение, в рамках которого "Газпром" обязан поставлять газ через украинскую ГТС в Европу. Однако срок этого соглашения истекает 31 декабря 2019 года, что позволит России перекрыть "трубу" уже с 1 января 2020 года, ведь нового соглашения о транзите еще не заключили.





"Северный поток-2" на карте