Санкции США против "Северного потока-2": почему от этого выиграет Украина
Америка согласовала санкции против скандального газопровода "Северный поток-2". Таким образом завершение его строительства оказалось под угрозой отсрочки и даже полного срыва. В чем заключаются санкции, на что именно могут повлиять и почему от этого выиграет Украина – в материале 24 канала.
Скандал вокруг "Северного потока-2" с новой силой вспыхнул в этом году. Так, запланированные сроки завершения его строительства оказались под вопросом из-за промедления Дании с предоставлением разрешения на прокладку газопровода через территориальные воды страны. Теперь его не успеют достроить в запланированные ранее сроки и перенесли завершение на середину 2020 года.
Однако это может произойти не так быстро, если США примут бюджет с соответствующим положением до 31 декабря 2019 года.
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В чем заключаются санкции и на что влияют?
Законопроект об американском оборонном бюджете на 2020 год предусматривает, в частности, санкции в отношении компаний, которые обеспечивают строительство газопровода "Северный поток-2", "Турецкий поток" и запрет на военное сотрудничество с Россией.
Россия не имеет возможности строить такие трубопроводы, поэтому санкции коснутся международных специализированных компаний. А в мире всего несколько таких, которые могут прокладывать трубы в необходимых для успешного завершения проекта условиях.
В частности, санкции будут касаться:
- судов, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;
- иностранцев, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;
- руководителей компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах);
- транзакций, связанных с имуществом или интересами в США вышеуказанным лицам.
Как пояснил в комментарии 24 каналу дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара: если санкции все же будут применены, то они имеют потенциал если не остановить "Северный поток-2" полностью, то существенно отсрочить реализацию этого проекта. Поскольку у России есть ряд слабых мест. Прежде всего речь идет об отсутствии технологий и финансовых ресурсов, которые бы позволили им достроить это.
США могут помешать строительству "Северного потока-2" / Сергей Елкин, DW
Вице-премьер-министр по европейской интеграции Дмитрий Кулеба в свою очередь в Facebook пишет о двух вариантах развития событий после возможного введения санкций США:
- "Северный поток-2" окончательно и навсегда грохнулся и достиг дна. Просто, со вкусом, но малореалистично.
- Россия героически на жилах таки достраивает "Северный поток-2", но тратит на это намного больше денег и – что даже важнее – времени. А время в этой истории играет на украинский интерес, мы ведем с ними переговоры с гораздо более сильных позиций и успеваем обеспечить свою энергетическую безопасность. Ну и, плюс, моральное утешение – видеть, как Россия закапывает дополнительные большие деньги в дно морское.
В чем тут интерес Украины?
"Северный поток-2" отбирает у Украины роль главного транзитера российского газа в Европу, таким образом создавая огромные угрозы экономике нашей страны. Поэтому, конечно, нам на руку отсрочка или, тем более, остановка строительства.
Александр Хара называет основные моменты, в которых Украина выигрывает от санкций США против "Северного потока-2":
- Стратегический газопровод через территорию Украины сдерживает Россию от развертывания широкомасштабной войны: поскольку большая часть экспорта энергоносителей на Запад происходит на нашей территории, то это дестабилизировало бы поставки газа европейцам.
- Если не будет "Северного потока-2", он будет откладываться, это будет означать, что Украина будет получать ежегодно примерно три миллиарда долларов за транзит газа.
- В случае возникновения проблем, это – физическая возможность обеспечить Украину газом. У нас есть подземные газовые хранилища, которые позволят, например, в пиковые периоды использовать свой транзитный газ, а на Запад поставлять из хранилищ. Это – очень важная техническая возможность.
- В перспективе, реализация "Северного потока-2" очень привязывает Германию к России. То есть фактически Кремль будет иметь еще большие рычаги влияния на Европу и на Украину в частности.
То есть для нас отсутствие "Северного потока-2" – это деньги, стратегическая безопасность в целом, к тому же – чем меньше денег у Кремля, тем меньше он имеет возможностей причинять вред нам и другим странам.
Для чего это США?
Еще в июле 2017 года в Штатах был принят закон "О противодействии противникам США с помощью санкций". И там уже содержались пункты о том, что должна сделать американская власть, чтобы исключить в том числе строительство этого газопровода.
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Там говорилось, в частности, о "Северном потоке-2" и вообще об энергетических проектах РФ. То есть, как пояснил Александр Хара, у Конгресса есть некий "аппетит" по отношению к России – чтобы "приструнить" ее.
Есть еще один момент, почему эти санкции могут заработать.
Трамп воспринимает эти проекты прежде всего как конкурентные экспорту американских энергоносителей. За последние 5 лет США стали крупным поставщиком энергоресурсов в мире в целом и в Европу в частности. Соответственно, они заинтересованы в том, чтобы американский бизнес зарабатывал и на европейцах также,
– пояснил эксперт.
Он добавил: законопроект имеет большие шансы быть одобренным в Сенате и, соответственно, получить подпись Трампа.
Как комментируют ситуацию стороны
Украина
У нас новость восприняли положительно. Так, в Офисе президента Украины поблагодарили Палату представителей США (нижнюю палату Конгресса) за принятие санкций.
"Украина выражает благодарность за 337 голосов в поддержку санкций, связанных со строительством "Северного потока-2". Это политический проект, подрывающий энергетическую безопасность Европы", – написали в Twitter ОПУ.
Отреагировал и премьер-министр Алексей Гончарук, в частности отметив, что санкции резко осложнят строительство российской трубы.
Россия
Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам визита в Вашингтон заявил: строительство газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" не будут останавливать из-за введения Штатами санкций. Также он обвинил Конгресс в попытке испортить отношения между странами.
Что касается военного бюджета США, то Конгресс, по-моему, сейчас буквально охвачен желанием сделать все, чтобы разрушить наши отношения ... Но мы привыкли к такого рода нападениям, знаем, как реагировать на них, и уверяю, что ни "Северный поток-2", ни "Турецкий поток" не остановятся,
– сказал он.
США
Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео ранее подчеркнул, что страна выступает против строительства газопровода "Северный поток-2" и, в частности, зависимости Германии от российских энергоносителей.
Председатель Комитета международных дел Сената США сенатор Джим Риш заявлял, что санкции могут заставить компании отказаться от участия в проекте "Северный поток-2". Тогда России придется искать другой способ закончить газопровод, если ей вообще удастся это сделать.
Германия
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал санкции США по газопроводу вмешательством в европейскую энергетическую политику.
"Европейская энергетическая политика решается в Европе, а не в США. Мы принципиально отвергаем внешнее вмешательство и санкции с экстерриториальными последствиями", – написал он в Twitter.
Что такое "Северный поток-2"?Проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, протекающего в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.
Сегодня между "Нафтогазом" и "Газпромом" действует соглашение, в рамках которого "Газпром" обязан поставлять газ через украинскую ГТС в Европу. Однако срок этого соглашения истекает 31 декабря 2019 года, что позволит России перекрыть "трубу" уже с 1 января 2020 года, ведь нового соглашения о транзите еще не заключили.