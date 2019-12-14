08:48
14 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Грета Тунберг подожгла российский "Адмирал". Римская статуя Путина
      Вєсті Кремля
      01:00, 13 декабря
      Вести Кремля: Батискаф Батискафич раскалывает Марианский желоб. "Хубло" убрали из эфира
      Вєсті.UA
      22:35, 13 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости политики
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Санкции США против "Северного потока-2": почему от этого выиграет Украина

      69 Читати новину українською
      Вполне вероятно, что завершение строительства газопровода затянется / 24 канал

      Америка согласовала санкции против скандального газопровода "Северный поток-2". Таким образом завершение его строительства оказалось под угрозой отсрочки и даже полного срыва. В чем заключаются санкции, на что именно могут повлиять и почему от этого выиграет Украина – в материале 24 канала.

       

      Скандал вокруг "Северного потока-2" с новой силой вспыхнул в этом году. Так, запланированные сроки завершения его строительства оказались под вопросом из-за промедления Дании с предоставлением разрешения на прокладку газопровода через территориальные воды страны. Теперь его не успеют достроить в запланированные ранее сроки и перенесли завершение на середину 2020 года.

      Однако это может произойти не так быстро, если США примут бюджет с соответствующим положением до 31 декабря 2019 года.

      Детали: Конгресс США утвердил санкции в отношении "Северного потока-2": почему это важно

      В чем заключаются санкции и на что влияют?

      Законопроект об американском оборонном бюджете на 2020 год предусматривает, в частности, санкции в отношении компаний, которые обеспечивают строительство газопровода "Северный поток-2", "Турецкий поток" и запрет на военное сотрудничество с Россией.

      Россия не имеет возможности строить такие трубопроводы, поэтому санкции коснутся международных специализированных компаний. А в мире всего несколько таких, которые могут прокладывать трубы в необходимых для успешного завершения проекта условиях.

      В частности, санкции будут касаться:

      • судов, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;
      • иностранцев, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;
      • руководителей компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах);
      • транзакций, связанных с имуществом или интересами в США вышеуказанным лицам.

      Как пояснил в комментарии 24 каналу дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара: если санкции все же будут применены, то они имеют потенциал если не остановить "Северный поток-2" полностью, то существенно отсрочить реализацию этого проекта. Поскольку у России есть ряд слабых мест. Прежде всего речь идет об отсутствии технологий и финансовых ресурсов, которые бы позволили им достроить это.


      США могут помешать строительству "Северного потока-2" / Сергей Елкин, DW

      Вице-премьер-министр по европейской интеграции Дмитрий Кулеба в свою очередь в Facebook пишет о двух вариантах развития событий после возможного введения санкций США:

      • "Северный поток-2" окончательно и навсегда грохнулся и достиг дна. Просто, со вкусом, но малореалистично.
      • Россия героически на жилах таки достраивает "Северный поток-2", но тратит на это намного больше денег и – что даже важнее – времени. А время в этой истории играет на украинский интерес, мы ведем с ними переговоры с гораздо более сильных позиций и успеваем обеспечить свою энергетическую безопасность. Ну и, плюс, моральное утешение – видеть, как Россия закапывает дополнительные большие деньги в дно морское.

      В чем тут интерес Украины?

      "Северный поток-2" отбирает у Украины роль главного транзитера российского газа в Европу, таким образом создавая огромные угрозы экономике нашей страны. Поэтому, конечно, нам на руку отсрочка или, тем более, остановка строительства.

      Александр Хара называет основные моменты, в которых Украина выигрывает от санкций США против "Северного потока-2":

      • Стратегический газопровод через территорию Украины сдерживает Россию от развертывания широкомасштабной войны: поскольку большая часть экспорта энергоносителей на Запад происходит на нашей территории, то это дестабилизировало бы поставки газа европейцам.
      • Если не будет "Северного потока-2", он будет откладываться, это будет означать, что Украина будет получать ежегодно примерно три миллиарда долларов за транзит газа.
      • В случае возникновения проблем, это – физическая возможность обеспечить Украину газом. У нас есть подземные газовые хранилища, которые позволят, например, в пиковые периоды использовать свой транзитный газ, а на Запад поставлять из хранилищ. Это – очень важная техническая возможность.
      • В перспективе, реализация "Северного потока-2" очень привязывает Германию к России. То есть фактически Кремль будет иметь еще большие рычаги влияния на Европу и на Украину в частности.

      То есть для нас отсутствие "Северного потока-2" – это деньги, стратегическая безопасность в целом, к тому же – чем меньше денег у Кремля, тем меньше он имеет возможностей причинять вред нам и другим странам.

      Для чего это США?

      Еще в июле 2017 года в Штатах был принят закон "О противодействии противникам США с помощью санкций". И там уже содержались пункты о том, что должна сделать американская власть, чтобы исключить в том числе строительство этого газопровода.

      Читайте также: Если "Северный поток-2" запустят, транзита не будет, – Коболев о козыре России

      Там говорилось, в частности, о "Северном потоке-2" и вообще об энергетических проектах РФ. То есть, как пояснил Александр Хара, у Конгресса есть некий "аппетит" по отношению к России – чтобы "приструнить" ее.

      Есть еще один момент, почему эти санкции могут заработать.

      Трамп воспринимает эти проекты прежде всего как конкурентные экспорту американских энергоносителей. За последние 5 лет США стали крупным поставщиком энергоресурсов в мире в целом и в Европу в частности. Соответственно, они заинтересованы в том, чтобы американский бизнес зарабатывал и на европейцах также,
      – пояснил эксперт.

      Он добавил: законопроект имеет большие шансы быть одобренным в Сенате и, соответственно, получить подпись Трампа.

      Как комментируют ситуацию стороны

      Украина

      У нас новость восприняли положительно. Так, в Офисе президента Украины поблагодарили Палату представителей США (нижнюю палату Конгресса) за принятие санкций.

      "Украина выражает благодарность за 337 голосов в поддержку санкций, связанных со строительством "Северного потока-2". Это политический проект, подрывающий энергетическую безопасность Европы", – написали в Twitter ОПУ.

      Отреагировал и премьер-министр Алексей Гончарук, в частности отметив, что санкции резко осложнят строительство российской трубы.

      Россия

      Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам визита в Вашингтон заявил: строительство газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" не будут останавливать из-за введения Штатами санкций. Также он обвинил Конгресс в попытке испортить отношения между странами.

      Что касается военного бюджета США, то Конгресс, по-моему, сейчас буквально охвачен желанием сделать все, чтобы разрушить наши отношения ... Но мы привыкли к такого рода нападениям, знаем, как реагировать на них, и уверяю, что ни "Северный поток-2", ни "Турецкий поток" не остановятся,
      – сказал он.

      США

      Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео ранее подчеркнул, что страна выступает против строительства газопровода "Северный поток-2" и, в частности, зависимости Германии от российских энергоносителей.

      Председатель Комитета международных дел Сената США сенатор Джим Риш заявлял, что санкции могут заставить компании отказаться от участия в проекте "Северный поток-2". Тогда России придется искать другой способ закончить газопровод, если ей вообще удастся это сделать.

      Германия

      Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал санкции США по газопроводу вмешательством в европейскую энергетическую политику.

      "Европейская энергетическая политика решается в Европе, а не в США. Мы принципиально отвергаем внешнее вмешательство и санкции с экстерриториальными последствиями", – написал он в Twitter.

      Что такое "Северный поток-2"?Проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, протекающего в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.

      Сегодня между "Нафтогазом" и "Газпромом" действует соглашение, в рамках которого "Газпром" обязан поставлять газ через украинскую ГТС в Европу. Однако срок этого соглашения истекает 31 декабря 2019 года, что позволит России перекрыть "трубу" уже с 1 января 2020 года, ведь нового соглашения о транзите еще не заключили.

      Потік

      "Северный поток-2" на карте

      Я наполовину еврей, – Антоненко ответил на упреки прокуроров про "ультранационализм"
      сегодня
      201
      Автор: Светлана Попова
      Теги: Новости политики Публикации Новости США Владимир Путин Статьи Северный поток-2
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:01 Санкции США против "Северного потока-2": почему от этого выиграет Украина
      Світлана Попова 69
      сегодня , 07:00 Когда заработают кридиты для бизнеса, которые анонсировал Зеленский
      Ірина Кошанська 700
      сегодня , 02:15 Тест на способность для новой власти: где правда в деле Шеремета
      Антон Голобородько 85
      13 декабря , 23:00 Путь шамана: чем для Путина обернеться гнев Габышева
      Іван Яковина 352
      13 декабря , 22:31 Главные новости 13 декабря: Суд по делу об убийстве Шеремета, Brexit приближается
      Северин Трач 94
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук