Россия в ПАСЕ и импичмент Трампа: топ международных скандалов 2019 года

Этот год был богатым на скандалы мирового уровня. Некоторые из них длятся годами и сейчас вспыхнули с новой силой, другие – "свежие", но не менее мощные. Вспоминаем самые громкие геополитические конфликты, которые произошли в 2019 году.

"Украинский скандал" в США

Без сомнения скандал года повлек июльский телефонный разговор президентов Украины и США – Владимира Зеленского и Дональда Трампа. С 21 сентября это – топ тема в американских, а порой и мировых медиа.

Скандальный разговор Трампа и Зеленского: что произошло и чем может завершиться

В его ходе Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma", к которой причастен сын вероятного оппонента Трампа на президентских выборах Джо Байдена. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг последнего, что считают вмешательством в президентскую гонку.

В Конгрессе также нашли связь между телефонным разговором Трампа с Зеленским и задержкой в выдаче военной помощи для Украины. Получили мы ее на несколько месяцев позже, чем было обещано, и то не в полном объеме. Таким образом Трамп мог давить на президента Украины.



Разговор Зеленского и Трампа стала причиной процедуры импичмента последнего / Коллаж 24 канала

Именно из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси 24 сентября объявила о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Расследование по делу продолжается и фокусируется оно именно на "украинском скандале".

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Возвращение России в ПАСЕ

Не прошло без шума и скандальное возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. 25 июня большинство евродепутатов проголосовали за принятие резолюции, предусматривавшей изменение санкционного режима и возвращение России к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

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До этого Россия из-за своей агрессии на Донбассе и оккупации Крыма в течение пяти лет не участвовала в заседаниях ПАСЕ. В знак протеста Кремль прекратил участие в организации и выплату соответствующих взносов.

Основная по озвученным причина возвращения РФ в ПАСЕ - обеспечение простым россиянам доступа к ЕСПЧ. Однако ряд экспертов отмечают: настоящей мотивацией стала потеря денег, которые Россия перестала платить Ассамблее.



Какие страны голосовали за возвращение России в состав ПАСЕ / инфографика 24 канала

Украинская делегация решила приостановить работу в летней сессии ПАСЕ, покинув зал заседаний из-за нежелания находиться там вместе с россиянами. Ее представитель Борислав Береза отмечал, что Украина делала все возможное и невозможное, "но ворота ада приоткрылись и рашистские демоны рванули в ПАСЕ".

Часть делегаций Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Словакии также приостановили участие в летней сессии.

Новая делегация Украины также официально отказалась от участия в осенней сессии.

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Провал соглашений по Brexit и отставка Мэй

В Великобритании в свою очередь продолжается эпопея Brexit. Так, в британском парламенте с начала года трижды отвергали проект соглашения, о котором договаривались Евросоюз и правительство экс-премьера Великобритании Терезы Мэй, которая в конечном итоге ушла в отставку 7 июня.

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Во время объявления своего окончательного решения Мэй отметила, что "сделала все возможное, чтобы учесть итоги референдума 2016 года, когда жители Великобритании проголосовали за выход страны из Евросоюза". Должность премьера получил Бывший глава британского МИД Борис Джонсон.

Вообще Великобритания должна была покинуть Европейский союз 29 марта 2019 года, однако после трех провальных голосований по принятию соглашения сроки перенесли на 31 октября. Однако и в этот раз не сложилось – Джонсон согласовал новое соглашение с Евросоюзом, но и его британский парламент не одобрил.

Теперь премьер обещает завершить Brexit до 31 января 2020 года, перед этим вернув в парламент законопроект относительно соглашения о выходе страны из ЕС до 25 декабря. Таким образом, по его мнению, Британия в конце концов "пролистает страницу беспорядка, задержек и раздора последних лет". Хотя ряд скептиков уже не уверены, произойдет ли это вообще.

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Эрдоган, несмотря на угрозы Трампа, отправил войска в Сирию

Негативные новости из Сирии сегодня, к сожалению, мало кого удивляют. Однако 9 октября страна оказалась в эпицентре международного скандала – Турция начала в стране военную операцию "Источник мира".

Президент Турции Реджеп Эрдоган говорил об этом еще в конце 2018 года. Однако тогда американский лидер Дональд Трамп принял решение о выводе из Сирии американских войск. В конце концов Эрдоган перенес свои планы.



Эрдоган под давлением США в конце концов операцию прекратил / Getty Images

Тогда госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не дал Анкаре "зеленого света" для военного наступления на Сирию. А американский президент Дональд Трамп назвал начало операции "плохой идеей" и пригрозил, что в случае "неправильного" поведения Эрдогана в Сирии, он разрушит экономику Турции. Как отметил Трамп, он намерен сделать что-то "намного хуже, чем санкции".

Не осталась в стороне и Европа. В частности, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал Эрдогана остановить военную операцию в Сирии, а также подчеркнул: ЕС не будет платить за турецкий план.

Уже 17 октября Турция согласилась временно приостановить военную операцию. Одно из условий соглашения: после того, как будет введено постоянное прекращение огня, после выхода курдов из "безопасной зоны", администрация Трампа отменит санкции, объявленные в начале операции. Ряд экспертов убеждены: Турция победила в этом раунде переговоров с США.

Детали: Победа Турции": что пишут западные СМИ о приостановке операции Эрдогана в Сирии

Перипетии вокруг "Северного потока-2"

Еще один, казалось бы, "вечный" скандал вокруг "Северного потока-2" с новой силой вспыхнул в этом году. Так, запланированные сроки завершения строительства российского газопровода оказались под угрозой срыва.

Это было связано, в частности, с промедлением Дании относительно одобрения его планов прокладки через территориальные воды страны, которое страна предоставила лишь 30 октября.

Таким образом его уже не успеют достроить в анонсированные ранее сроки – завершение строительства перенесли на середину 2020 года.

"Северный поток-2" – это проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, протекающего в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.

В то же время США могут ввести санкции против европейских компаний, привлеченных к строительству, и последствия этого предугадать сложно. В частности, если их примут до 31 декабря 2019 года, это может отсрочить завершение еще на 5 лет. Россия сама не может строить такие трубопроводы, поэтому санкции коснутся преимущественно международных специализированных компаний, которые потом будут исключены из любого бизнеса с США.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что страна выступает против строительства газопровода "Северный поток-2" и зависимости ФРГ от российских энергоносителей. Так, Германия не просто отбирает у Украины роль главного транзитера российского газа в Европу, а лишает такой роли вообще. Это создает огромные угрозы экономике Украины.

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