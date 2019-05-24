08:00
24 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ПРИВАТБАНК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин покидает Россию. В РФ задержали динозавра
      Вєсті Кремля
      22:29, 23 мая
      Вести.UA: Юрий Луценко меняет профессию. Зеленский собирает единомышленников
      Вєсті.UA
      21:50, 23 мая
      Почему бесплатные операции в Институте сердца стоят десятки тысяч: скандальные истории
      ЦРУ
      09:00, 22 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ПРИВАТБАНК

      Тереза Мэй может уйти в отставку: значит ли это "отмену" Brexit?

      47 Читати новину українською
      О возможной отставке Терезы Мэй сообщили британские СМИ
      О возможной отставке Терезы Мэй сообщили британские СМИ / Getty Images

      В Великобритании продолжается эпопея с выходом из Евросоюза. Теперь стало известно, что Тереза Мэй может подать в отставку уже 24 мая и тогда сама реализация Brexit остается под вопросом. Рассказываем, почему отставка Мэй будет вполне закономерной и какова вероятность того, что Великобритания не уйдет из ЕС.

      По данным британских СМИ, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй может объявить об отставке уже 24 мая. Причиной такого решения называют неприятие правительством ее позиции по осуществлению выхода страны из Евросоюза.

      Читайте также: Британия выходит из ЕС: какие последствия для Украины

      Также о своей отставке из-за неприятия позиции Мэй объявила лидер Палаты общин Андреа Лидсом. Британские медиа отмечают, что именно это могло стать "смертельным ударом" для Терезы Мэй.

      Глава правления "Майдана иностранных дел" Богдан Яременко в комментарии 24 каналу отметил, что отставка Мэй – вполне предсказуема.

      Это – последнее средство урегулирования кризиса, когда ее подходы и любые попытки найти договоренности, которые устроили бы ее, парламент и Европейский Союз, не срабатывают. Поэтому в этой ситуации она не может предложить другого выхода,
      – объяснил эксперт.

      Сейчас рассматривают три наиболее вероятных варианта будущего Brexit:
      – отказаться от него;
      – провести референдум о том, что делать дальше;
      – осуществлять Brexit без договоренности.

      В Британии в последнее время все больше говорят о варианте отказаться от Brexit вообще. И этот вариант Богдан Яременко называет очень вероятным, поскольку Евросоюз на него, скорее всего, согласится. Более того, он заинтересован в этом.

      Это – вопрос договоренности. Страны ЕС вполне могут согласиться на такой вариант, потому что их неуступчивость в вопросах договоренностей с Британией об условиях выхода свидетельствовала о том, что они хотят создать такой прецедент и показать, что выходить из Евросоюза – очень опасно и невыгодно. А если Британия вообще откажется, то они достигнут полностью своей цели и это очень серьезно укрепит Европейский Союз. Другие государства увидят, что даже такая самодостаточная и сильная дипломатия, страна, экономика, как британская, не может себе позволить без проблем выйти,
      – отметил эксперт.

      Тереза ​​Мэй, конечно, против такого варианта развития событий. Она уже говорила: если есть решение референдума, то его нужно выполнять не смотря ни на какие обстоятельства.

      Выходить без соглашения вообще – очень сложно и будет иметь негативные последствия.

      Читайте также: Что такое Brexit и почему Великобритания провалила голосование за соглашение Мэй

      О том, что ждет Британию после возможной отставки Терезы Мэй, пока говорить сложно, и это даже в Британии, наверное, понимают не все – объяснил 24 каналу эксперт по вопросам внешней политики и политики Олег Белоколос.

      Очевидно, пройдут консультации внутри Консервативной партии, где будут решать, кто же будет лидером. Я не исключаю, возможно, и призывов к проведению выборов, но это менее вероятно. Это – свидетельство того, что курс Мэй на то, что Brexit должно быть, зашел в тупик,
      – объяснил эксперт.

      Если Тереза ​​Мэй примет это решение, есть вероятность, что будут продолжены переговоры по Brexit. Однако идею проведения еще одного референдума будут активно пропагандировать также. Поэтому сейчас ситуация – крайне непредсказуема.

      Что известно о Brexit?
      Великобритания должна была покинуть Европейский союз 29 марта 2019 года, однако после трех провальных голосований по принятию соглашения по Brexit сроки перенесли на 31 октября. Очередное и, вероятно, последнее голосование в парламенте запланировано на июнь.

      Референдум относительно членства Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС, в то же время 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

      blog_ava
      Волкер рассказал в Белом доме о поездке на инаугурацию Зеленского
      сегодня
      207
      Автор: Светлана Попова
      Теги: Новости политики Великобритания Публикации Евросоюз Статьи Тереза Мэй Brexit
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Тереза Мэй может уйти в отставку: значит ли это "отмену" Brexit?
      сегодня , 07:03 Тереза Мэй может уйти в отставку: значит ли это "отмену" Brexit?
      Світлана Попова 46
      Главные новости 23 мая: петиция об отставке Зеленского, старт избирательного процесса в Раду
      23 мая , 22:30 Главные новости 23 мая: петиция об отставке Зеленского, старт избирательного процесса в Раду
      1104
      Во что верят и чего боятся в "ЛНР" после выборов в Украине
      23 мая , 22:02 Во что верят и чего боятся в "ЛНР" после выборов в Украине
      Ольга Черненко 7941
      Зеленский, Путин, референдум: о каких переговорах с РФ идет речь и почему это всех возмущает
      23 мая , 21:30 Зеленский, Путин, референдум: о каких переговорах с РФ идет речь и почему это всех возмущает
      Євгенія Мазур 1148
      Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
      23 мая , 21:06 Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
      Анастасія Можаровська 105
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук