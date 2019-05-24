Тереза Мэй может уйти в отставку: значит ли это "отмену" Brexit?

В Великобритании продолжается эпопея с выходом из Евросоюза. Теперь стало известно, что Тереза Мэй может подать в отставку уже 24 мая и тогда сама реализация Brexit остается под вопросом. Рассказываем, почему отставка Мэй будет вполне закономерной и какова вероятность того, что Великобритания не уйдет из ЕС.

По данным британских СМИ, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй может объявить об отставке уже 24 мая. Причиной такого решения называют неприятие правительством ее позиции по осуществлению выхода страны из Евросоюза.

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Также о своей отставке из-за неприятия позиции Мэй объявила лидер Палаты общин Андреа Лидсом. Британские медиа отмечают, что именно это могло стать "смертельным ударом" для Терезы Мэй.

Глава правления "Майдана иностранных дел" Богдан Яременко в комментарии 24 каналу отметил, что отставка Мэй – вполне предсказуема.

Это – последнее средство урегулирования кризиса, когда ее подходы и любые попытки найти договоренности, которые устроили бы ее, парламент и Европейский Союз, не срабатывают. Поэтому в этой ситуации она не может предложить другого выхода,

– объяснил эксперт.

Сейчас рассматривают три наиболее вероятных варианта будущего Brexit:

– отказаться от него;

– провести референдум о том, что делать дальше;

– осуществлять Brexit без договоренности.

В Британии в последнее время все больше говорят о варианте отказаться от Brexit вообще. И этот вариант Богдан Яременко называет очень вероятным, поскольку Евросоюз на него, скорее всего, согласится. Более того, он заинтересован в этом.

Это – вопрос договоренности. Страны ЕС вполне могут согласиться на такой вариант, потому что их неуступчивость в вопросах договоренностей с Британией об условиях выхода свидетельствовала о том, что они хотят создать такой прецедент и показать, что выходить из Евросоюза – очень опасно и невыгодно. А если Британия вообще откажется, то они достигнут полностью своей цели и это очень серьезно укрепит Европейский Союз. Другие государства увидят, что даже такая самодостаточная и сильная дипломатия, страна, экономика, как британская, не может себе позволить без проблем выйти,

– отметил эксперт.

Тереза ​​Мэй, конечно, против такого варианта развития событий. Она уже говорила: если есть решение референдума, то его нужно выполнять не смотря ни на какие обстоятельства.

Выходить без соглашения вообще – очень сложно и будет иметь негативные последствия.

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О том, что ждет Британию после возможной отставки Терезы Мэй, пока говорить сложно, и это даже в Британии, наверное, понимают не все – объяснил 24 каналу эксперт по вопросам внешней политики и политики Олег Белоколос.

Очевидно, пройдут консультации внутри Консервативной партии, где будут решать, кто же будет лидером. Я не исключаю, возможно, и призывов к проведению выборов, но это менее вероятно. Это – свидетельство того, что курс Мэй на то, что Brexit должно быть, зашел в тупик,

– объяснил эксперт.

Если Тереза ​​Мэй примет это решение, есть вероятность, что будут продолжены переговоры по Brexit. Однако идею проведения еще одного референдума будут активно пропагандировать также. Поэтому сейчас ситуация – крайне непредсказуема.

Что известно о Brexit?

Великобритания должна была покинуть Европейский союз 29 марта 2019 года, однако после трех провальных голосований по принятию соглашения по Brexit сроки перенесли на 31 октября. Очередное и, вероятно, последнее голосование в парламенте запланировано на июнь.



Референдум относительно членства Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС, в то же время 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.