Британия выходит из ЕС: какие последствия для Украины

Менее чем за две недели Великобритания должна покинуть Европейский союз, если не будет согласовано решение об отсрочке Brexit. Как это коснется Украины и почему стоит следить за процессом – узнавали журналисты 24 канала.

Brexit, как историческое и уникальное для Европейского союза событие, приведет к серьезным изменениям в геополитике. И, конечно, они не могут не коснуться Украины. По словам председателя правления БФ "Майдан иностранных дел" Богдана Яременко, сейчас существует две потенциальные угрозы, связанные с выходом Британии из ЕС.

Проблемы с экономикой Британии скажутся на небольшом, но важном для Украины товарообороте. То есть в условиях ожидаемых проблем с фунтом, объемы торговли могут сократиться и, прежде всего, пострадают поставки из Украины. Усиление пророссийских элементов в Европейском союзе после выхода Британии. Это, конечно, никоим образом не будет способствовать реализации стремлений Украины интегрироваться в ЕС и решать практические вопросы, связанные с войной.

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Эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Александр Хара считает, что Brexit является интересным кейсом для обучения. Чтобы делать определенные выводы и стараться использовать это в будущем, нужно сейчас наблюдать за развитием истории. И для Украины это важно. Поскольку ЕС меняется, и те соглашения, которые были подписаны с союзом, будут не совсем соответствовать реалиям.

Что нужно знать о Brexit?

Это – выход Великобритании из состава ЕС. Референдум по этому вопросу состоялся 23 июня 2016 года. За выход из Евросоюза проголосовало 51,9% человек. За то, чтобы остаться в составе ЕС – 48,1%.



Окончательная дата выхода Великобритании из Евросоюза – 29 марта 2019 года. Затем начинается 21-месячный переходный период – до конца 2020 года. Его могут продлить один раз, однако максимальная продолжительность пока неизвестна.



14 марта Парламент Великобритании будет голосовать за отсрочку Brexit, поскольку соглашение о выходе было отклонено. Так же британские парламентарии не поддержали вариант выхода из ЕС без соглашения.