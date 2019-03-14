Британія виходить з ЄС: які наслідки для України

Менш ніж за два тижні Велика Британія повинна покинути Європейський союз, якщо не буде узгоджено рішення про відтермінування Brexit. Як це торкнеться України і чому варто слідкувати за процесом – дізнавалися журналісти 24 каналу.

Brexit, як історична та унікальна для Європейського союзу подія, призведе до серйозних змін у геополітиці. І, звісно, вони не можуть не торкнутися України. За словами голови правління БФ "Майдан закордонних справ" Богдана Яременка, наразі існує дві потенційні загрози, пов’язані з виходом Британії з ЄС.

Проблеми з економікою Британії позначаться на невеликому, але важливому для України товарообігу. Тобто в умовах очікуваних проблем з фунтом, обсяги торгівлі можуть скоротитися і передусім постраждають поставки з України. Посилення проросійських елементів у Європейському союзі після виходу Британії. Це, звісно, жодним чином не сприятиме реалізації прагнень України інтегруватися в ЄС і вирішувати практичні питання, пов'язані з війною.

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Експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Олександр Хара, вважає, що Brexit є цікавим кейсом для навчання. Щоб робити певні висновки та намагатися використати це у майбутньому, потрібно зараз спостерігати за розвитком історії. І для України це важливо. Оскільки ЄС змінюється і ті угоди, які були підписані з союзом, будуть не зовсім відповідати реаліям.

Що треба знати про Brexit?Це – вихід Великої Британії зі складу ЄС. Референдум з цього питання відбувся 23 червня 2016 року. За вихід з Євросоюзу проголосувало 51,9% осіб. За те, щоб залишитись у складі ЄС – 48,1%.



Остаточна дата виходу Великої Британії з Євросоюзу – 29 березня 2019 року. Потім починається 21-місячний перехідний період – до кінця 2020 року. Його можуть продовжити один раз, однак максимальна тривалість поки невідома.



14 березня Парламент Великої Британії голосуватиме за відтермінування Brexit, оскільки угоду про вихід було відхилено. Так само британські парламентарі не підтримали варіант виходу з ЄС без угоди.