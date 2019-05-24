Тереза Мей може піти у відставку: чи означає це "скасування" Brexit?

У Великій Британії продовжується епопея з виходом із Євросоюзу. Тепер стало відомо, що Тереза Мей може подати у відставку уже 24 травня і тоді сама реалізація Brexit залишається під питанням. Розповідаємо, чому відставка Мей буде цілком закономірною і яка вірогідність того, що Британія не піде з ЄС.

За даними британських ЗМІ, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей може оголосити про відставку вже 24 травня. Причиною такого рішення називають неприйняття урядом її позиції щодо здійснення виходу країни з Євросоюзу.

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Також про свою відставку через неприйняття позиції Мей оголосила лідер Палати Громад Андреа Лідсом. Британські медіа зазначають, що саме це могло стати "смертельним ударом" для Терези Мей.

Голова правління "Майдану Закордонних Справ" Богдан Яременко у коментарі 24 каналу зазначив, що відставка Мей – цілком передбачувана.

Це – останній засіб врегулювання кризи, коли її підходи і будь-які спроби знайти домовленості, які влаштували б її, парламент і Європейський Союз, не спрацьовують. Тому у цій ситуації вона не може запропонувати іншого виходу,

– пояснив експерт.

Наразі розглядають три найімовірніших варіанти майбутнього Brexit:

– відмовитися від нього;

– провести референдум щодо того, що робити далі;

– здійснювати Brexit без домовленості.

У Британії останнім часом все більше говорять про варіант відмовитися від Brexit взагалі. І цей варіант Богдан Яременко називає дуже імовірним, оскільки Євросоюз на нього, швидше за все, погодиться. Більш того, він зацікавлений у цьому.

Це – питання домовленості. Країни ЄС цілком можуть погодитися на такий варіант, тому що їхня непоступливість у питаннях домовленостей з Британією про умови виходу свідчила про те, що вони хочуть створити такий прецедент і показати, що виходити з Євросоюзу – дуже небезпечно і невигідно. А якщо Британія взагалі відмовиться, то вони досягнуть повністю своєї мети і це дуже серйозно зміцнить Європейський Союз. Інші держави побачать, що навіть така самодостатня і сильна дипломатія, країна, економіка, як британська, не може собі дозволити без проблем вийти,

– зазначив експерт.

Тереза Мей, звісно, проти такого варіанту розвитку подій. Вона уже говорила: якщо є рішення референдуму, то його потрібно виконувати поза будь-якими обставинами.

Виходити без угоди взагалі – дуже складно і матиме негативні наслідки.

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Щодо того, що чекає на Британію після можливої відставки Терези Мей, наразі говорити складно, і це навіть у Британії, напевне, розуміють не всі – пояснив 24 каналу експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Олег Бєлоколос.

Очевидно, пройдуть консультації всередині Консервативної партії, де вирішуватимуть, хто ж буде лідером. Я не виключаю, можливо, і закликів до проведення виборів, але це менш імовірно. Це – свідчення того, що курс Мей на те, що Brexit має бути, зайшов у глухий кут,

– пояснив експерт.

Якщо Тереза Мей прийме це рішення, є вірогідність, що будуть продовжені переговори щодо Brexit. Проте ідею проведення ще одного референдуму будуть активно пропагувати також. Тому наразі ситуація – вкрай непередбачувана.

Що відомо про Brexit?Велика Британія повинна була покинути Європейський союз 29 березня 2019 року, проте після трьох провальних голосувань щодо прийняття угоди по Brexit терміни перенесли на 31 жовтня. Чергове і, ймовірно, останнє голосування в парламенті заплановано на червень.



Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.