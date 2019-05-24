08:09
24 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРИВАТБАНК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Британський косплей Путіна. В РФ затримали динозавра
      Вєсті Кремля
      22:27, 23 травня
      Вєсті.UA: Юрій Луценко міняє професію. Зеленський збирає однодумців
      Вєсті.UA
      21:48, 23 травня
      Чому безкоштовні операції в Інституті серця коштують десятки тисяч: скандальні історії
      ЦРУ
      09:00, 22 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРИВАТБАНК

      Тереза Мей може піти у відставку: чи означає це "скасування" Brexit?

      166 Читать новость на русском
      Про можливу відставку Терези Мей повідомили британські ЗМІ
      Про можливу відставку Терези Мей повідомили британські ЗМІ / Getty Images

      У Великій Британії продовжується епопея з виходом із Євросоюзу. Тепер стало відомо, що Тереза Мей може подати у відставку уже 24 травня і тоді сама реалізація Brexit залишається під питанням. Розповідаємо, чому відставка Мей буде цілком закономірною і яка вірогідність того, що Британія не піде з ЄС.

      За даними британських ЗМІ, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей може оголосити про відставку вже 24 травня. Причиною такого рішення називають неприйняття урядом її позиції щодо здійснення виходу країни з Євросоюзу.

      Читайте також: Британія виходить з ЄС: які наслідки для України

      Також про свою відставку через неприйняття позиції Мей оголосила лідер Палати Громад Андреа Лідсом. Британські медіа зазначають, що саме це могло стати "смертельним ударом" для Терези Мей.

      Голова правління "Майдану Закордонних Справ" Богдан Яременко у коментарі 24 каналу зазначив, що відставка Мей – цілком передбачувана.

      Це – останній засіб врегулювання кризи, коли її підходи і будь-які спроби знайти домовленості, які влаштували б її, парламент і Європейський Союз, не спрацьовують. Тому у цій ситуації вона не може запропонувати іншого виходу,
      – пояснив експерт.

      Наразі розглядають три найімовірніших варіанти майбутнього Brexit:
      – відмовитися від нього;
      – провести референдум щодо того, що робити далі;
      – здійснювати Brexit без домовленості.

      У Британії останнім часом все більше говорять про варіант відмовитися від Brexit взагалі. І цей варіант Богдан Яременко називає дуже імовірним, оскільки Євросоюз на нього, швидше за все, погодиться. Більш того, він зацікавлений у цьому.

      Це – питання домовленості. Країни ЄС цілком можуть погодитися на такий варіант, тому що їхня непоступливість у питаннях домовленостей з Британією про умови виходу свідчила про те, що вони хочуть створити такий прецедент і показати, що виходити з Євросоюзу – дуже небезпечно і невигідно. А якщо Британія взагалі відмовиться, то вони досягнуть повністю своєї мети і це дуже серйозно зміцнить Європейський Союз. Інші держави побачать, що навіть така самодостатня і сильна дипломатія, країна, економіка, як британська, не може собі дозволити без проблем вийти,
      – зазначив експерт.

      Тереза Мей, звісно, проти такого варіанту розвитку подій. Вона уже говорила: якщо є рішення референдуму, то його потрібно виконувати поза будь-якими обставинами.

      Виходити без угоди взагалі – дуже складно і матиме негативні наслідки.

      Читайте також: Що таке Brexit і чому Британія провалила голосування за угоду Мей

      Щодо того, що чекає на Британію після можливої відставки Терези Мей, наразі говорити складно, і це навіть у Британії, напевне, розуміють не всі – пояснив 24 каналу експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Олег Бєлоколос.

      Очевидно, пройдуть консультації всередині Консервативної партії, де вирішуватимуть, хто ж буде лідером. Я не виключаю, можливо, і закликів до проведення виборів, але це менш імовірно. Це – свідчення того, що курс Мей на те, що Brexit має бути, зайшов у глухий кут,
      – пояснив експерт.

      Якщо Тереза Мей прийме це рішення, є вірогідність, що будуть продовжені переговори щодо Brexit. Проте ідею проведення ще одного референдуму будуть активно пропагувати також. Тому наразі ситуація – вкрай непередбачувана.

      Що відомо про Brexit?Велика Британія повинна була покинути Європейський союз 29 березня 2019 року, проте після трьох провальних голосувань щодо прийняття угоди по Brexit терміни перенесли на 31 жовтня. Чергове і, ймовірно, останнє голосування в парламенті заплановано на червень.

      Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      blog_ava
      Думайте про Україну: Садовий подарував Богдану значок з прапором
      сьогодні
      981
      Автор: Світлана Попова
      Теги: Новини політики Великобританія Публікації Євросоюз Статті Brexit Тереза Мей
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Тереза Мей може піти у відставку: чи означає це "скасування" Brexit?
      сьогодні , 07:03 Тереза Мей може піти у відставку: чи означає це "скасування" Brexit?
      Світлана Попова 183
      Во что верят и чего боятся в "ЛНР" после выборов в Украине
      23 травня , 22:02 Во что верят и чего боятся в "ЛНР" после выборов в Украине
      Ольга Черненко 7993
      Зеленський, Путін, референдум: про які переговори із Росією ідеться та чому це всіх обурює
      23 травня , 21:30 Зеленський, Путін, референдум: про які переговори із Росією ідеться та чому це всіх обурює
      Євгенія Мазур 2711
      Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
      23 травня , 21:06 Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
      Анастасія Можаровська 1294
      Дострокові вибори і економіка: чого чекати українцям
      23 травня , 20:02 Дострокові вибори і економіка: чого чекати українцям
      Яніна Ткачук 1325
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук