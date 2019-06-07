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      ЄС готовий почекати з Brexit, поки Британія не проведе новий референдум, – The Times

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      Brexit перенесуть на 2020 рік?
      Brexit перенесуть на 2020 рік? / AFP

      Країни-члени Євросюзу готові вкотре відтермінувати дату виходу Великої Британії – цього разу на 2020 рік. Адже країні потрібен час на проведення другого референдуму. Причому безвідносно до того, хто стане новим прем'єром Королівства після відставки Терези Мей.

      Відтермінування і референдум

      "Німеччина й уряди інших країн-членів ЄС підтримують відтермінування Brexit, причому безвідносно того, хто стане новим прем'єр-міністром" Великої Британії після відставки Терези Мей. На цьому наполягають журналісти британського видання The Times із посиланням на слова європейського топ-чиновника, ім'я якого, щоправда, не назвали.

      Читайте також: Тереза Мей залишає посаду прем'єрки Великобританії

      The Times пише: більшість європейських урядів вважають, що наступному лідеру Консервативної партії й прем'єру Британії знадобиться додатковий час для проведення другого референдуму, щоб остаточно розв'язати питання з угодою про вихід країни з ЄС.

      Нову ж кінцеву дату Brexit, ймовірно, зафіксують на кінець весни 2020 року. Британське видання зазначило, що його джерело (топ-чиновник ЄС) сказало буквально наступне: "Ми цю ідею ненавидимо. Але, гадаю, все ж надамо ще одне відтермінування".

      Коротко про Brexit

      Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС. Натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      Велика Британія повинна була покинути Європейський союз ще 29 березня 2019 року, проте після трьох провальних голосувань у парламенті щодо прийняття угоди по Brexit терміни перенесли. Лідери ЄС 10 квітня вирішили надати Лондону "гнучке відтермінування" до 31 жовтня.

      blog_ava
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      Теги: Великобританія Тереза Мей Євросоюз Європа Brexit ЗМІ
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