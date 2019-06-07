Тереза Мей залишає посаду прем'єрки Великобританії

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей склала свої повноваження. Все ж вона буде очолювати уряд, доки однопартійці не оберуть її наступника.

Тереза Мей оголосила про свою відставку ще два тижні тому. Тоді вона висловила жаль з приводу того, що не змогла реалізувати Brexit.

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Наразі про намір балотуватися на пост лідера консерваторів уже підтвердили 11 кандидатів. Політики представлять свої кандидатури 10 червня. Нового лідера партії буде обрано у другій половині липня. Це означає, що Тереза Мей зможе залишитися на посаді прем'єрки ще шість тижнів.

Хто головні претенденти на посаду прем’єр-міністра Великобританії? Серед основних претендентів на посаду – колишній міністр закордонних справ Борис Джонсон, його наступник Джеремі Хант, колишній міністр з Brexit Домінік Рааб і міністр навколишнього середовища Майкл Гоув. Більше про них – читайте у нашому матеріалі за посиланням.

Тереза Мей оголосила, що йде у відставку: дивіться відео виступу

Що відомо про Brexit?Велика Британія повинна була покинути Європейський союз 29 березня 2019 року, проте після трьох провальних голосувань щодо прийняття угоди по Brexit терміни перенесли на 31 жовтня. Чергове і, ймовірно, останнє голосування в парламенті заплановано на червень.



Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.