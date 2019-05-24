Прем'єрка Великобританії Тереза Мей йде у відставку: офіційна заява

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей офіційно оголосила, що йде у відставку. Свої повноваження політикиня складе 7 червня. Причиною такого рішення називають неприйняття урядом її позиції щодо здійснення виходу країни з Євросоюзу.

Мей зазначила, що зробила все, аби укласти угоду із Євросоюзом щодо Brexit, за який проголосували британці на референдумі у червні 2016 року – від спроб отримати вигідні для країни умови виходу з ЄС до захисту безпеки королівства та єдності. Проте настав час визнати свою поразку, передає The Guardian.

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"В демократії, якщо ти даєш людям вибір, у тебе є обов'язок виконати те, що вони вирішили. Я зробила все можливе, щоб зробити це. На жаль, мені не вдалося. Я намагалася, тричі. Я вважаю, що це правильно було продовжувати, навіть коли шанси на успіх здавалися високими. Зараз мені здається найкращим залишити новому прем'єру ці зусилля. Сьогодні я оголошую, що іду у відставку від 7 червня", – заявила Мей на брифінгу 24 травня.

Вона додала: те, що вона так і не змогла реалізувати Brexit під своїм керівництвом, завжди буде предметом глибокого жалю для неї.

У Британії останнім часом все більше говорять про варіант відмовитися від Brexit взагалі. І цей варіант експерти називають дуже імовірним, оскільки Євросоюз на нього, швидше за все, погодиться. Проте він не єдиний.

Наразі розглядають три найімовірніших варіанти майбутнього Brexit:

– відмовитися від нього;

– провести референдум щодо того, що робити далі;

– здійснювати Brexit без домовленості.

Що відомо про Brexit?Велика Британія повинна була покинути Європейський союз 29 березня 2019 року, проте після трьох провальних голосувань щодо прийняття угоди по Brexit терміни перенесли на 31 жовтня. Чергове і, ймовірно, останнє голосування в парламенті заплановано на червень.



Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.