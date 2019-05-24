Премьер Великобритании Тереза Мэй уходит в отставку: официальное заявление

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально объявила, что уходит в отставку. Свои полномочия политик сложит 7 июня. Причиной такого решения называют непринятие правительством ее позиции по осуществлению выхода страны из Евросоюза.

Мэй отметила, что сделала все, чтобы заключить соглашение с Евросоюзом по Brexit, за который проголосовали британцы на референдуме в июне 2016 года, – от попыток получить выгодные для страны условия выхода из ЕС до защиты безопасности королевства и единства. Однако пришло время признать свое поражение, передает The Guardian.

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"В демократии, если ты даешь людям выбор, у тебя есть обязанность выполнить то, что они решили. Я сделала все возможное, чтобы сделать это. К сожалению, мне не удалось. Я пыталась, трижды. Я считаю, что правильным было продолжать, даже когда шансы поражения казались высокими. Сейчас мне кажется лучшим оставить новому премьеру эти усилия. Сегодня я объявляю, что ухожу в отставку с 7 июня", – заявила Мэй на брифинге 24 мая.

Она добавила: то, что она так и не смогла реализовать Brexit под своим руководством, всегда будет предметом глубокого сожаления для нее.

В Британии в последнее время все больше говорят о вариантt отказаться от Brexit вообще. И этот вариант эксперты называют очень вероятным, поскольку Евросоюз на него, скорее всего, согласится. Однако он не единственный.

Сейчас рассматриваются три наиболее вероятных варианта будущего Brexit:

– отказаться от него;

– провести референдум относительно того, что делать дальше;

– осуществлять Brexit без договоренности.

Что известно о Brexit?Великобритания должна была покинуть Европейский союз 29 марта 2019 года, однако после трех провальных голосований по принятию соглашения по Brexit сроки перенесли на 31 октября. Очередное и, вероятно, последнее голосование в парламенте запланировано на июнь.



Поскольку британские политики все никак не могут договориться о том, когда и как страна отделится от Евросоюза, а также нужно ли вообще это делать, это привело к правительственному кризису. И отставка Мэй – это одно из последствий. До этого свои должности оставил ряд топ-чиновников.



Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.