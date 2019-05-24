14:07
24 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин покидает Россию. В РФ задержали динозавра
      Вєсті Кремля
      22:29, 23 мая
      Вести.UA: Юрий Луценко меняет профессию. Зеленский собирает единомышленников
      Вєсті.UA
      21:50, 23 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ

      Премьер Великобритании Тереза Мэй уходит в отставку: официальное заявление

      232 Читати новину українською
      Тереза Мэй подала в отставку
      Тереза Мэй подала в отставку / Getty Images

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально объявила, что уходит в отставку. Свои полномочия политик сложит 7 июня. Причиной такого решения называют непринятие правительством ее позиции по осуществлению выхода страны из Евросоюза.

      Мэй отметила, что сделала все, чтобы заключить соглашение с Евросоюзом по Brexit, за который проголосовали британцы на референдуме в июне 2016 года, – от попыток получить выгодные для страны условия выхода из ЕС до защиты безопасности королевства и единства. Однако пришло время признать свое поражение, передает The Guardian.

      Читайте также: Тереза Мэй может уйти в отставку: означает ли это отмену Brexit?

      "В демократии, если ты даешь людям выбор, у тебя есть обязанность выполнить то, что они решили. Я сделала все возможное, чтобы сделать это. К сожалению, мне не удалось. Я пыталась, трижды. Я считаю, что правильным было продолжать, даже когда шансы поражения казались высокими. Сейчас мне кажется лучшим оставить новому премьеру эти усилия. Сегодня я объявляю, что ухожу в отставку с 7 июня", – заявила Мэй на брифинге 24 мая.

      Она добавила: то, что она так и не смогла реализовать Brexit под своим руководством, всегда будет предметом глубокого сожаления для нее.

      В Британии в последнее время все больше говорят о вариантt отказаться от Brexit вообще. И этот вариант эксперты называют очень вероятным, поскольку Евросоюз на него, скорее всего, согласится. Однако он не единственный.

      Сейчас рассматриваются три наиболее вероятных варианта будущего Brexit:
      – отказаться от него;
      – провести референдум относительно того, что делать дальше;
      – осуществлять Brexit без договоренности.

      Что известно о Brexit?Великобритания должна была покинуть Европейский союз 29 марта 2019 года, однако после трех провальных голосований по принятию соглашения по Brexit сроки перенесли на 31 октября. Очередное и, вероятно, последнее голосование в парламенте запланировано на июнь.

      Поскольку британские политики все никак не могут договориться о том, когда и как страна отделится от Евросоюза, а также нужно ли вообще это делать, это привело к правительственному кризису. И отставка Мэй – это одно из последствий. До этого свои должности оставил ряд топ-чиновников.

      Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

      blog_ava
      Смотровые площадки и открытые крыши Киева: фото и цены
      сегодня
      4055
      Теги: Новости политики Великобритания Brexit Тереза Мэй
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Строят меньше, без разрешений и по почти киевским ценам: что сейчас с рынком недвижимости Одессы
      сегодня , 13:01 Строят меньше, без разрешений и по почти киевским ценам: что сейчас с рынком недвижимости Одессы
      41
      Тереза Мэй уходит в отставку: значит ли это отмену Brexit?
      сегодня , 12:39 Тереза Мэй уходит в отставку: значит ли это отмену Brexit?
      Світлана Попова 286
      Українці хотіли чесного президента, або Чому важливо, що Зеленський порушує закон
      сегодня , 12:13 Українці хотіли чесного президента, або Чому важливо, що Зеленський порушує закон
      Сергій Фурса 1433
      Viber вскоре существенно изменится – директор по продажам мессенджера
      сегодня , 10:12 Viber вскоре существенно изменится – директор по продажам мессенджера
      Ірина Полицька 329
      Досрочные парламентские выборы в Украине: все, что нужно знать
      сегодня , 09:09 Досрочные парламентские выборы в Украине: все, что нужно знать
      933
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук