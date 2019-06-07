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      Тереза Мэй покидает пост премьера Великобритании

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      Премьер Великобритании Тереза Мэй покидает пост
      Премьер Великобритании Тереза Мэй покидает пост / Getty images

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сложила свои полномочия. Однако она будет возглавлять правительство, пока однопартийцы не изберут ее преемника.

      Тереза ​​Мэй объявила о своей отставке еще две недели назад. Тогда она выразила сожаление по поводу того, что не смогла реализовать Brexit.

      Читайте также: Тереза ​​Мэй уходит в отставку: значит ли это отмена Brexit?

      На данный момент намерение баллотироваться на пост лидера консерваторов уже подтвердили 11 кандидатов. Политики представят свои кандидатуры 10 июня. Новый лидер партии будет избран во второй половине июля. Это означает, что Тереза ​​Мэй сможет остаться на должности премьера еще шесть недель.

      Кто главные претенденты на пост премьер-министра Великобритании? Среди основных претендентов на пост – бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, его преемник Джереми Хант, бывший министр по Brexit Доминик Рааб и министр окружающей среды Майкл Гоув. Больше о них – читайте в нашем материале по ссылке.

      Тереза ​​Мэй объявила, что уходит в отставку: смотрите видео выступления

      Что известно о Brexit?
      Великобритания должна была покинуть Европейский союз 29 марта 2019 года, однако после трех провальных голосований по принятию соглашения по Brexit сроки перенесли на 31 октября. Очередное и, вероятно, последнее голосование в парламенте запланировано на июнь.

      Референдум относительно членства Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС, вместе с тем 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

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      Теги: Новости политики Евросоюз Brexit Великобритания Тереза Мэй
      Источник: 24 канал
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