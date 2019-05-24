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      Кто возглавит правительство Британии после ухода Терезы Мэй: список потенциальных премьеров

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      Тереза Мэй уходит в отставку и уже известны потенциальные преемники
      Тереза Мэй уходит в отставку и уже известны потенциальные преемники / Getty Images

      Премьер правительства Великобритании Тереза Мэй 24 мая объявила о дате своей отставки – 7 июня 2019 года. В СМИ сразу начали обсуждать претендентов на ее пост и одновременно на место лидера Консервативной партии.

      Список потенциальных премьеров опубликовало информационное агентство AFP в своем Twitter.

      Читайте также: Выносливость – не стратегия: что пишут британские СМИ об отставке Мэй

      Итак, главными претендентами на пост руководителя правительства Соединенного королевства в СМИ считают таких политиков:

      Сторонники Brexit

      Борис Джонсон (экс-министр иностранных дел, один из промоутеров идеи Brexit, 54 года).

      Борис Джонсон
      Борис Джонсон

      • Доминик Рааб (экс-министр по вопросам Brexit, пылкий сторонник отделения Британии от ЕС, 45 лет).

      Рааб
      Доминик Рааб

      • Майкл Гоув (министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, влиятельная фигура среди сторонников Brexit, 51 год).

      Гоув
      Майкл Гоув

      Противники Brexit

      • Джереми Хант (министр иностранных дел, противник Brexit, 52 года).

      гант
      Джереми Хант

      • Саджид Джавид (министр внутренних дел, противник Brexit, 49 лет).

      Джавід
      Саджид Джавид

      • Андреа Ледсом (экс-лидер Палаты общин парламента Британии, влиятельная фигура среди противников Brexit, 56 лет).

      Лідсом
      Андреа Ледсом

      Напомним, Тереза Мэй объявила, что уйдет в отставку 7 июня. Теперь у Британии есть время, чтобы определиться с ее преемником.

      Интересно, что ранее из-за проблемы с Brexit в отставку ушли 21 работник правительства.

      Тереза Мэй уходит в отставку: означает ли это отмену Brexit – в материале 24 канала.

      Что такое Brexit?Это процесс выхода Великобритании из состава Европейского союза. Произойти это должно 29 марта 2019 года, однако после трех провальных голосований по принятию соглашения по Brexit дату окончательного выхода перенесли на 31 октября.

      Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть Евросоюз.

      blog_ava
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      24 мая
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      Теги: Великобритания Тереза Мэй Brexit
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