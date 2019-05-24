Кто возглавит правительство Британии после ухода Терезы Мэй: список потенциальных премьеров

Список потенциальных премьеров опубликовало информационное агентство AFP в своем Twitter.

Читайте также: Выносливость – не стратегия: что пишут британские СМИ об отставке Мэй

Итак, главными претендентами на пост руководителя правительства Соединенного королевства в СМИ считают таких политиков:

• Борис Джонсон (экс-министр иностранных дел, один из промоутеров идеи Brexit, 54 года).



Борис Джонсон

• Доминик Рааб (экс-министр по вопросам Brexit, пылкий сторонник отделения Британии от ЕС, 45 лет).



Доминик Рааб

• Майкл Гоув (министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, влиятельная фигура среди сторонников Brexit, 51 год).



Майкл Гоув

Противники Brexit

• Джереми Хант (министр иностранных дел, противник Brexit, 52 года).



Джереми Хант

• Саджид Джавид (министр внутренних дел, противник Brexit, 49 лет).



Саджид Джавид

• Андреа Ледсом (экс-лидер Палаты общин парламента Британии, влиятельная фигура среди противников Brexit, 56 лет).



Андреа Ледсом

Напомним, Тереза Мэй объявила, что уйдет в отставку 7 июня. Теперь у Британии есть время, чтобы определиться с ее преемником.

#UPDATE Potential candidates to succeed Theresa May as UK Conservative Party leader and therefore British prime minister pic.twitter.com/fcMqJmJD8x — AFP news agency (@AFP) 24 мая 2019 г.

Интересно, что ранее из-за проблемы с Brexit в отставку ушли 21 работник правительства.

Тереза Мэй уходит в отставку: означает ли это отмену Brexit – в материале 24 канала.

Что такое Brexit?Это процесс выхода Великобритании из состава Европейского союза. Произойти это должно 29 марта 2019 года, однако после трех провальных голосований по принятию соглашения по Brexit дату окончательного выхода перенесли на 31 октября.



Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть Евросоюз.