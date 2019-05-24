Выносливость – не стратегия: что пишут британские СМИ об отставке Мэй

24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей отставке. Это не стало неожиданностью, однако этот момент считают признаком того, что Brexit в конце концов может не произойти вообще. Как отреагировали на эту новость британские медиа – в материале 24 канала.

ВВС начинает материал об отставке Терезы Мэй с цитирования ее официальной речи. В частности, о том, что она "сделала все возможное, чтобы Brexit состоялся, и глубоко расстроена из-за того, что ей это не удалось".

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Мэй будет занимать пост премьер-министра, пока консерваторы не изберут нового лидера. За это время она еще успеет провести официальную встречу с президентом США Дональдом Трампом, который в начале июня посетит Великобританию.

В частности, Борис Джонсон, Эстер Маквей и Рори Стюарт заявили, что намерены баллотироваться на пост премьер-министра.

Издание отмечает, что причиной отставки Мэй могло стать несогласие многих членов парламента с ее позицией по соглашению о Brexit. В частности, 22 мая, в отставку ушла консерватор Андреа Лидсом, заявив, что больше не верит в то, что правительство "воплотит результат референдума".

Тереза Мэй отметила: для того, чтобы завершить Brexit, ее преемнику "придется построить согласие в парламенте".

Джереми Корбин заявил, что она "имеет право уйти в отставку" и консервативная партия теперь "распадается". Он добавил, что тот, кто станет новым лидером Тори, должен позволить людям решать будущее страны из-за немедленных всеобщих выборов.

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Министр иностранных дел Джереми Хант сказал, что она была "настоящим государственным служащим". А канцлер Филипп Хаммонд сказал, что для него "было честью работать вместе с ней".

Ее стойкость. Ее решимость. Ее чувство долга. В конце концов, ее премьерство распалось из-за попытки объединить людей. Завершить Brexit мешали слишком много и ее однопартийцев.

В "подвешенном" парламенте сейчас встает вопрос: сможет ли следующий лидер консерваторов достичь успеха в том, что не удалось ей, придется ли прибегнуть к радикальным мерам.



Brexit может не произойти?

Mirror анализирует язык тела Терезы Мэй во время официального выступления.

Тереза Мэй, которая сегодня ушла со слезами на глазах, бросила вонючую бомбу в партию Тори, где ряд амбициозных выскочек теперь соревнуется за ключи от Даунинг-стрит.

Так, ее незначительное дерганье перед тем, как она начала речь, говорит о том, что уходить с поста ей очень неприятно. Ее голос был мягким и она кивала головой, когда утверждала, что она сделала все возможное – красноречивый жест.

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Ощущение отсутствия шансов на успех ее преемника в вопросе Brexit проявились в том, как она подняла левую руку и сделала жест плечами, как бы говоря: "Удачи вам, она вам понадобится!".

В целом тон речи и язык тела Мэй говорили о ее собранности и силе, однако в конце, когда она дошла до момента про личные переживания, ее эмоции вышли из-под контроля.

Когда она говорила о том, чем так гордится – пауза плюс сжатие губ показали, что она борется. Когда она сказала, что этот пост был "честью ее жизни", она буквально глотала слезы... Она пыталась собраться, когда говорила, что стала второй женщиной-премьером (Великобритании, – 24), но ее легкая улыбка выглядела не более, чем бравада... Это могли быть слезы жалости к самой себе, но ее последние слова показали, что они больше касаются гнева и неповиновения. Она рассказала о служении "стране, которую я люблю" и произнесла эти слова с акцентом на каждом из них, ее голос поднялся до крика.

Эксперт издание резюмирует, что выражение лица Мэй показывало, что для нее отставка – личная трагедия и она чувствует, что слишком рано уходит с должности.



Тереза Мэй

Daily Mail пишет, что Мэй практически не могла продолжать свою работу и согласны с ее высказыванием о том, что она "сделала все возможное", чтобы завершить Brexit. О своем пребывании на посту она сказала: "Это было путешествие".

Джереми Корбин немедленно использовал эту новость, чтобы потребовать проведения всеобщих выборов, заявив, что консерваторы "разделились и распались".

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Борис Джонсон также начал битву за место руководителя Тори, заявив, что Великобритания должна выйти из ЕС 31 октября, "с соглашением или без". Джереми Хант тоже подтвердил, что он будет кандидатом.

Однако Джонсон отдал должное ее "стойкой службе стране", призывая политиков "следовать ее призывам" и "объединиться для завершения Brexit".

Андреа Лидсом, чья отставка стала "последним гвоздем в политический гроб Мэй" отметила, что речь Терезы Мэй была очень достойной, как и ее служба стране, и пожелала ей успеха.

Дэвид Кэмерон также прокомментировал официальное выступление Мэй, назвав его "сильным и смелым".

На прощание Мэй призвала депутатов всех сторон помнить, что "компромисс – это не грязное слово".



Мэй сделала все возможное, чтобы завершить Brexit

"Тереза Мэй никогда не держала упавшую ей на колени корону", – так пишет об отставке премьер-министра The Guardian.

Brexit не был выбором Мэй, но он доминировал в ее политике до того момента, когда чего-то еще можно было достичь. Ее задачей было примирить нацию, расколотую неожиданным результатом референдума.

Она неоднократно описывала политику как обязанность, придерживаясь своих планов относительно Brexit с мрачной решимостью или азартом, которые удивляли и, в конце концов, отчуждали даже ее ближайших сторонников. Она опиралась на тесный круг советников, чиновников и помощников, очень редко – на однопартийцев. Но она боролась, чтобы получить верность тех, кто когда-то сотрудничал с ней.

Мэй вступила в должность достаточно бескомпромиссно: выступила с речью о Brexit и пообещала, что Британия станет "полностью независимой, суверенной страной".

Издание также подробно описывает все шаги Мэй в попытке достичь успеха в переговорах по Brexit. И отмечает – причиной отставки стало именно то, что ее позицию в этом вопросе (одну из) члены парламента так и не приняли.