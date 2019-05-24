Витривалість – не стратегія: що пишуть британські ЗМІ про відставку Мей

24 травня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оголосила про свою відставку. Це не стало несподіванкою, проте цей момент вважають ознакою того, що Brexit зрештою може не відбутися взагалі. Як відреагували на цю новину британські медіа – у матеріалі 24 каналу.

ВВС починає матеріал про відставку Терези Мей з цитування її офіційної промови. Зокрема, про те, що вона "зробила все можливе, щоб Brexit відбувся, і глибоко засмучена через те, що їй це не вдалося.

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Мей буде обіймати посаду прем'єр-міністра, поки консерватори не оберуть нового лідера. За цей час вона ще встигне провести офіційну зустріч з президентом США Дональдом Трампом, який на початку червня відвідає Велику Британію.

Зокрема, Борис Джонсон, Естер Маквей і Рорі Стюарт заявили, що мають намір балотуватися на посаду прем’єр-міністра.

Видання зазначає, що причиною відставки Мей могла стати незгода багатьох членів парламенту з її позицією щодо угоди про Brexit. Зокрема, 22 травня у відставку пішла консерваторка Андреа Лідсом, заявивши, що більше не вірить у те, що уряд "втілить результат референдуму".

Тереза Мей зазначила: для того, щоб завершити Brexit, її наступнику "доведеться побудувати згоду в парламенті".

Джеремі Корбін заявив, що вона "має право піти у відставку" і що консервативна партія тепер "розпадається". Він додав, що той, хто стане новим лідером Торі, повинен дозволити людям вирішувати майбутнє країни через негайні загальні вибори.

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Міністр закордонних справ Джеремі Хант сказав, що вона була "справжнім державним службовцем". А канцлер Філіп Хаммонд сказав, що для нього "було честю" працювати разом з нею.

Її стійкість. Її рішучість. Її почуття обов'язку. Зрештою, її прем'єрство розпалося через намагання об'єднати людей. Завершити Brexit заважали занадто багато і її однопартійців.

У "підвішеному" парламенті зараз постає питання: чи зможе наступний лідер консерваторів досягти успіху у тому, що не вдалося їй, чи доведеться вдатися до радикальних заходів.



Brexit може не відбутися?

Mirror аналізує мову тіла Терези Мей під час офіційного виступу.

Тереза ​​Мей, яка сьогодні пішла зі сльозами на очах, кинула смердючу бомбу в партію Торі, де низка амбітних вискочок тепер змагається за ключі від Даунінг-стріт.

Так, її незначне смикання перед тим, як вона почала промову, говорить про те, що йти з посади їй дуже неприємно. Її голос був м'який і вона кивала головою, коли стверджувала, що вона зробила все можливе – промовистий жест.

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Відчуття відсутності шансів на успіх її наступника у питанні Brexit проявилися у тому, як вона підняла ліву руку і зробила жест плечима, ніби говорячи: "Удачі вам, вам вона знадобиться!".

В цілому тон промови та мова тіла Мей говорили про її зібраність та силу, проте в кінці, коли вона дійшла до моменту про особисті хвилювання, її емоції вийшли з-під контролю.

Коли вона говорила про те, чим так пишається – пауза плюс стиснення губ показало, що вона бореться. Коли вона сказала, що цей пост був "честю її життя", вона буквально ковтала сльози… Вона намагалася зібратися, коли говорила, що стала другою жінкою-прем’єром (Великої Британії, – 24), але її легка посмішка виглядала не більше, ніж бравада… Це могли бути сльози жалю до самої себе, але її останні слова показали, що вони більше стосуються гніву і непокори. Вона розповіла про служіння "країні, яку я люблю" і промовила ці слова з акцентом на кожному з них, її голос піднявся до крику.

Експерт видання резюмує, що вираз обличчя Мей показував, що для неї відставка – особиста трагедія і вона відчуває, що занадто рано йде з посади.



Тереза Мей

Daily Mail пише, що Мей практично не могла продовжувати свою роботу і згідні з її висловлюванням про те, що вона "зробила все можливе", аби завершити Brexit. Про своє перебування на посаді вона сказала: "Це була подорож".

Джеремі Корбін негайно використав цю новину, щоб вимагати проведення загальних виборів, заявивши, що консерватори "розділилися і розпалися".

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Борис Джонсон також почав битву за місце очільника Торі, заявивши, що Велика Британія повинна вийти з ЄС 31 жовтня, "з угодою чи без". Джеремі Хант теж підтвердив, що він буде кандидатом.

Проте Джонсон віддав належне її "стійкій службі для країни", закликаючи політиків "слідувати її закликам" та "об’єднатися для завершення Brexit".

Андреа Лідсом, чия відставка стала "останнім цвяхом у політичну труну Мей" зазначила, що промова Терези Мей була дуже гідною, як і її служба країні, та побажала їй успіху.

Девід Камерон також прокоментував офіційний виступ Мей, назвавши його "сильним і сміливим".

На прощання Мей закликала депутатів усіх сторін пам'ятати, що "компроміс – це не брудне слово".



Мей зробила все можливе, щоб завершити Brexit

"Тереза ​​Мей ніколи не тримала корону, що впала їй на коліна", – так пише про відставку прем’єр-міністра The Guardian.

Brexit не був вибором Мей, але він домінував у її політиці до того моменту, коли чогось ще можна було досягти. Її завданням було примирити націю, розколоту несподіваним результатом референдуму.

Вона неодноразово описувала політику як обов'язок, дотримуючись своїх планів щодо Brexit з похмурою рішучістю або завзятістю, які дивували і, зрештою, відчужували навіть її найближчих прихильників. Вона спиралася на тісне коло радників – чиновників і помічників, дуже рідко – на однопартійців. Але вона боролася, щоб отримати вірність тих, хто колись співпрацював з нею.

Мей вступила на посаду досить безкомпромісно: виступила з промовою щодо Brexit і пообіцяла, що Британія стане "повністю незалежною, суверенною країною".

Видання також детально описує всі кроки Мей у намаганні досягти успіху в переговорах щодо Brexit. І наголошує – причиною відставки стало саме те, що її позицію у цьому питанні (жодну з) члени парламенту так і не прийняли.