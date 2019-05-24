Хто очолить уряд Британії після відставки Терези Мей: список потенційних прем'єрів
Прем'єр уряду Великої Британії Тереза Мей 24 травня оголосила про дату своєї відставки – 7 червня 2019 року. У ЗМІ одразу почали обговорювати претендентів на її пост і водночас на місце лідера Консервативної партії.
Список потенційних прем'єрів опублікувало інформаційне агентство AFP у своєму Twitter.
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Отже, головними претендентами на пост керівника уряду Об'єднаного королівства у ЗМІ вважають таких політиків:
Прихильники Brexit
• Борис Джонсон (екс-міністр закордонних справ, один з промоутерів ідеї Brexit, 54 роки).
Борис Джонсон
• Домінік Рааб (екс-міністр з питань Brexit, палкий прихильник відділення Британії від ЄС, 45 років).
Домінік Рааб
• Майкл Гоув (міністр довкілля, продовольства та сільського господарства, впливова фігура серед прихильників Brexit, 51 рік).
Майкл Гоув
Противники Brexit
• Джеремі Гант (міністр закордонних справ, противник Brexit, 52 роки).
Джеремі Гант
• Саджид Джавід (міністр внутрішніх справ, противник Brexit, 49 років).
Саджид Джавід
• Андреа Лідсом (екс-лідер Палати громад парламенту Британії, впливова фігура серед прихильників Brexit, 56 років).
Андреа Лідсом
Нагадаємо, Тереза Мей оголосила, що піде у відставку 7 червня. Тепер Британія має час, щоб визначитися із її наступником.
Цікаво, що раніше через проблеми з Brexit у відставку пішли 21 працівник уряду.
Тереза Мей йде у відставку: чи означає це скасування Brexit – у матеріалі 24 каналу.
Що таке Brexit? Це процес виходу Великої Британії зі складу Європейського союзу. Відбутися це мало б 29 березня 2019 року, проте після трьох провальних голосувань щодо прийняття угоди по Brexit дату остаточного виходу перенесли на 31 жовтня.
Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути Євросоюз.