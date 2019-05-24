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      Хто очолить уряд Британії після відставки Терези Мей: список потенційних прем'єрів

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      Тереза Мей іде у відставку і вже відомі потенційні наступники
      Тереза Мей іде у відставку і вже відомі потенційні наступники / Getty Images

      Прем'єр уряду Великої Британії Тереза Мей 24 травня оголосила про дату своєї відставки – 7 червня 2019 року. У ЗМІ одразу почали обговорювати претендентів на її пост і водночас на місце лідера Консервативної партії.

      Список потенційних прем'єрів опублікувало інформаційне агентство AFP у своєму Twitter.

      Читайте також: Витривалість – не стратегія: що пишуть британські ЗМІ про відставку Мей

      Отже, головними претендентами на пост керівника уряду Об'єднаного королівства у ЗМІ вважають таких політиків:

      Прихильники Brexit

      Борис Джонсон (екс-міністр закордонних справ, один з промоутерів ідеї Brexit, 54 роки).

      Борис Джонсон
      Борис Джонсон

      • Домінік Рааб (екс-міністр з питань Brexit, палкий прихильник відділення Британії від ЄС, 45 років).

      Рааб
      Домінік Рааб

      • Майкл Гоув (міністр довкілля, продовольства та сільського господарства, впливова фігура серед прихильників Brexit, 51 рік).

      Гоув
      Майкл Гоув

      Противники Brexit

      Джеремі Гант (міністр закордонних справ, противник Brexit, 52 роки).

      гант
      Джеремі Гант

      Саджид Джавід (міністр внутрішніх справ, противник Brexit, 49 років).

      Джавід
      Саджид Джавід

      Андреа Лідсом (екс-лідер Палати громад парламенту Британії, впливова фігура серед прихильників Brexit, 56 років).

      Лідсом
      Андреа Лідсом

      Нагадаємо, Тереза Мей оголосила, що піде у відставку 7 червня. Тепер Британія має час, щоб визначитися із її наступником.

      Цікаво, що раніше через проблеми з Brexit у відставку пішли 21 працівник уряду.

      Тереза Мей йде у відставку: чи означає це скасування Brexit – у матеріалі 24 каналу.

      Що таке Brexit? Це процес виходу Великої Британії зі складу Європейського союзу. Відбутися це мало б 29 березня 2019 року, проте після трьох провальних голосувань щодо прийняття угоди по Brexit дату остаточного виходу перенесли на 31 жовтня.

      Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути Євросоюз.

      blog_ava
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      Теги: Великобританія Тереза Мей Brexit
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