Хто очолить уряд Британії після відставки Терези Мей: список потенційних прем'єрів

Список потенційних прем'єрів опублікувало інформаційне агентство AFP у своєму Twitter.

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Отже, головними претендентами на пост керівника уряду Об'єднаного королівства у ЗМІ вважають таких політиків:

Прихильники Brexit

• Борис Джонсон (екс-міністр закордонних справ, один з промоутерів ідеї Brexit, 54 роки).



Борис Джонсон

• Домінік Рааб (екс-міністр з питань Brexit, палкий прихильник відділення Британії від ЄС, 45 років).



Домінік Рааб

• Майкл Гоув (міністр довкілля, продовольства та сільського господарства, впливова фігура серед прихильників Brexit, 51 рік).



Майкл Гоув

Противники Brexit

• Джеремі Гант (міністр закордонних справ, противник Brexit, 52 роки).



Джеремі Гант

• Саджид Джавід (міністр внутрішніх справ, противник Brexit, 49 років).



Саджид Джавід

• Андреа Лідсом (екс-лідер Палати громад парламенту Британії, впливова фігура серед прихильників Brexit, 56 років).



Андреа Лідсом

Нагадаємо, Тереза Мей оголосила, що піде у відставку 7 червня. Тепер Британія має час, щоб визначитися із її наступником.

#UPDATE Potential candidates to succeed Theresa May as UK Conservative Party leader and therefore British prime minister pic.twitter.com/fcMqJmJD8x — AFP news agency (@AFP) 24 мая 2019 г.

Цікаво, що раніше через проблеми з Brexit у відставку пішли 21 працівник уряду.

Тереза Мей йде у відставку: чи означає це скасування Brexit – у матеріалі 24 каналу.

Що таке Brexit? Це процес виходу Великої Британії зі складу Європейського союзу. Відбутися це мало б 29 березня 2019 року, проте після трьох провальних голосувань щодо прийняття угоди по Brexit дату остаточного виходу перенесли на 31 жовтня.



Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути Євросоюз.