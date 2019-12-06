Росія у ПАРЄ та імпічмент Трампа: топ міжнародних скандалів 2019 року

Цей рік був багатим на скандали світового рівня. Деякі з них тривають роками і зараз спалахнули з новою силою, інші – "свіжі", проте не менш потужні. Згадуємо найгучніші геополітичні конфлікти, які трапилися у 2019 році.

"Український скандал" у США

Без сумніву скандал року спричинила липнева телефонна розмова президентів України та США – Володимира Зеленського та Дональда Трампа. З 21 вересня це – топ тема в американських, а часом і світових медіа.

Скандальна розмова Трампа та Зеленського: що сталося і чим може завершитися

У її ході Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma", до якої причетний син ймовірного опонента Трампа на президентських виборах Джо Байдена. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг останнього, що вважають втручанням у президентські перегони.

У Конгресі також знайшли зв'язок між телефонною розмовою Трампа з Зеленським і затримкою у видачі військової допомоги для України. Отримали ми її на кілька місяців пізніше, ніж було обіцяно, і то не в повному обсязі. Таким чином Трамп міг тиснути на президента України.



Розмова Зеленського та Трампа стала причиною процедури імпічменту останнього / Колаж 24 каналу

Саме через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі 24 вересня оголосила про початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Розслідування у справі триває і фокусується воно саме на "українському скандалі".

Деталі: Український скандал розколов США: основні деталі і чим це обернеться для Трампа

Повернення Росії до ПАРЄ

Не минуло без галасу і скандальне повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи. 25 червня більшість євродепутатів проголосували за ухвалення резолюції, що передбачала зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу.

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До цього Росія через свою агресію на Донбасі та окупацію Криму упродовж п’яти років не брала участь у засіданнях ПАРЄ. На знак протесту Кремль припинив участь в організації та виплату відповідних внесків.

Основна з озвучених причин повернення РФ до ПАРЄ – забезпечення простим росіянам доступу до ЄСПЛ. Проте низка експертів зазначають: справжньою мотивацією стала втрата грошей, які Росія перестала сплачувати Асамблеї.



Які країни голосували за повернення Росії до складу ПАРЄ / інфографіка 24 каналу

Українська делегація вирішила призупинити роботу у літній сесії ПАРЄ, покинувши залу засідань через небажання перебувати там разом із росіянами. Її представник Борислав Береза зазначав, що Україна робила все можливе і неможливе, "але ворота пекла прочинилися і рашистські демони рванули до ПАРЄ".

Частина делегацій Грузії, Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Словаччини також призупинили участь у літній сесії.

Нова делегація України також офіційно відмовилася від участі в осінній сесії.

Деталі: Росія повертається в ПАРЄ: що далі й що це означає

Провал угод щодо Brexit та відставка Мей

У Великій Британії своєю чергою триває епопея Brexit. Так, у британському парламенті з початку року тричі відкидали проект угоди, про яку домовлялися Євросоюз і уряд експрем'єрки Великої Британії Терези Мей, яка зрештою пішла у відставку 7 червня.

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Під час оголошення свого остаточного рішення Мей зазначила, що "зробила все можливе, щоб врахувати підсумки референдуму 2016 року", коли жителі Британії проголосували за вихід країни з Євросоюзу. Посаду прем’єра отримав Колишній очільник британського МЗС Борис Джонсон.

Взагалі Велика Британія повинна була покинути Європейський союз 29 березня 2019 року, проте після трьох провальних голосувань щодо прийняття угоди терміни перенесли на 31 жовтня. Однак і цього разу не склалося – Джонсон погодив нову угоду з Євросоюзом, але і її британський парламент не схвалив.

Тепер прем’єр обіцяє завершити Brexit до 31 січня 2020 року, перед цим повернувши в парламент законопроєкт щодо угоди про вихід країни з ЄС до 25 грудня. Таким чином, на його думку, Британія зрештою "перегорне сторінку безладу, затримок і розбрату останніх років". Хоча низка скептиків уже не впевнені, чи станеться це взагалі.

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Ердоган, попри погрози Трампа, відправив війська в Сирію

Негативні новини з Сирії сьогодні, на жаль, мало кого дивують. Однак 9 жовтня країна опинилася в епіцентрі міжнародного скандалу – Туреччина розпочала в країні воєнну операцію "Джерело миру".

Президент Туреччини Реджеп Ердоган говорив про це ще у кінці 2018 року. Проте тоді американський лідер Дональд Трамп прийняв рішення про виведення з Сирії американських військ. Зрештою Ердоган переніс свої плани.



Ердоган під тиском США зрештою операцію припинив / Getty Images

Тоді держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон не дав Анкарі "зеленого світла" для військового наступу на Сирію. А американський президент Дональд Трамп назвав початок операції "поганою ідеєю" та пригрозив, що у випадку "неправильної" поведінки Ердогана у Сирії, він зруйнує економіку Туреччини. Як зазначив Трамп, він має намір зробити щось "набагато гірше, ніж санкції".

Не залишилася осторонь і Європа. Зокрема, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер закликав Ердогана зупинити військову операцію в Сирії, а також наголосив: ЄС не платитиме за турецький план.

Уже 17 жовтня Туреччина погодилася тимчасово призупинити військову операцію. Одна з умов угоди: після того, як буде введено постійне припинення вогню, після виходу курдів із "безпечної зони", адміністрація Трампа скасує санкції, оголошені на початку операції. Низка експертів переконані: Туреччина перемогла в цьому раунді переговорів зі США.

Деталі: "Перемога Туреччини": що пишуть західні ЗМІ про призупинку операції Ердогана в Сирії

Перипетії навколо "Північного потоку-2"

Ще один, здавалося б, "вічний" скандал навколо "Північного потоку-2" з новою силою спалахнув цього року. Так, заплановані терміни завершення будівництва російського газопроводу опинилися під загрозою зриву.

Це було пов’язано, зокрема, зі зволіканням Данії щодо схвалення планів його прокладання через територіальні води країни, який країна надала лише 30 жовтня.

Таким чином його вже не встигнуть добудувати у анонсовані раніше терміни – завершення будівництва перенесли на середину 2020 року.

"Північний потік-2" – це проєкт магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив більшу частину обсягів газу, що протікає до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.

Водночас США можуть ввести санкції проти європейських компаній, залучених до будівництва і наслідки цього передбачити складно. Зокрема, якщо їх приймуть до 31 грудня 2019 року, це може відтермінувати завершення ще на 5 років. Росія сама не може будувати такі трубопроводи, тому санкції торкнуться переважно міжнародних спеціалізованих компаній, які потім будуть виключені з будь-якого бізнесу з США.

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео наголосив, що країна виступає проти будівництва газопроводу "Північний потік-2" та залежності ФРН від російських енергоносіїв. Так, Німеччина не просто відбирає в України роль головного транзитера російського газу в Європу, а позбавляє такої ролі взагалі. Це створює величезні загрози економіці України.

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