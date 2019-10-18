Нова угода про Brexit між Британією та ЄС: як і коли тепер країна вийде з Євросоюзу

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про погодження нової угоди з Євросоюзом щодо Brexit.

Тепер угоду повинні затвердити на саміті ЄС 17-18 жовтні і, що найголовніше, у британському парламенті. Що це означає і чому приводів для радості Джонсон має небагато – у матеріалі 24 каналу.

Про досягнення нової "великої угоди" Борис Джонсон повідомив у своєму Twitter.

Ми отримали чудову нову угоду, що повертає нам контроль – тепер парламент повинен завершити Brexit в суботу, щоб ми могли перейти до інших пріоритетних питань, – сказано в повідомленні.

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 17, 2019

Таким чином, нова угода все ще потребує схвалення парламенту Великої Британії. Планується, що екстрене засідання Палати громад відбудеться 19 жовтня. Однак не факт, що цей варіант угоди підтримають.

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Що це означає?

Як передає ВВС, більшість пунктів угоди збігаються з раніше запропонованими Терезою Мей версіями. Основні зміни стосуються Північної Ірландії.

Так, Велика Британія продовжить дотримуватися правил ЄС до кінця 2020 року, можливо і довше, щоб дозволити бізнесу налагоджувати діяльність у нових умовах. Крім того, країна все одно заплатить 39 мільярдів фунтів стерлінгів за "розлучення".



Суперечливий "бекстоп", який, як побоювалися критики, міг утримати Британію у митному союзі з ЄС, усунули. Основний торговий шлях Північної Ірландії все ще буде за митними правилами ЄС, незважаючи на те, що країна залишиться частиною митної території Великої Британії. Тому вона буде включена до будь-яких майбутніх торгових угод, укладених урядом після Brexit.

Також усі сторони хочуть уникнути повернення "жорсткого кордону" після Brexit між Північною Ірландією та Ірландією.



На вулицях британських міст з'явилися "нагадування" про Brexit / Getty Images

Однак, як зазначив у коментарі 24 каналу політичний експерт Віктор Каспрук, оптимізм Джонсона щодо вдалого "протиснення" нової угоди – занадто передчасний.

Фактично ця угода означає набагато більше, ніж сам Brexit. Це – вибір нового вектору розвитку Великої Британії і її місця у Європі. І, як би не хотілося британським політичним елітам відтягнути це остаточне рішення, але вирішувати все одно доведеться. І в Британії ще до кінця не розуміють, що після цього буде,

– пояснив експерт.

Каспрук додав, що на цьому етапі частина еліт, ймовірно, не погодиться з можливим швидким вирішенням Brexit. Вони мають отримати якісь підтвердження, що вихід з ЄС не буде катастрофічним для Великої Британії після того, як його остаточно узгодять.

На що варто очікувати далі?

Хоча Борис Джонсон отримав підтримку угоди в Брюсселі, говорити про таку ж ситуацію у британському парламенті – важко.

Так, у DUP (Демократична юніоністська партія, що діє в Північній Ірландії – Прим. 24), на підтримку якої сподівається уряд Британії, наразі не готові підтримувати документ.

Ці пропозиції, на наш погляд, не корисні для економічного добробуту Північної Ірландії… Голосування в суботу буде лише початком тривалого процесу отримання будь-якого законопроекту про Brexit через Палату громад,

– зазначили у партії.

Однак команда Джонсона сподівається, що, між цим варіантом і виходом без угоди, вони оберуть перше. Голоси партії можуть стати вирішальними, а британські ЗМІ суботнє засідання уже охрестили "титанічним боєм".

Лідер лейбористів Джеремі Корбін заявив, що ця угода є "навіть гіршою", ніж та, про яку домовлялася попередниця Джонсона Тереза ​​Мей. Тож політик переконаний, що документ "повинен бути відхилений" депутатами.



Борис Джонсон сподівається на підтримку у Палаті громад / Getty Іmages

Як прогнозує Віктор Каспрук, швидше за все і цю угоду британський парламент не схвалить. За його словами, вона може бути такою собі "пробною кулею", щоб відслідкувати реакцію британського політикуму і подивитися, що варто зробити, щоб цю угоду зрештою погодили.

Ті підкилимові ігри, які відбуваються і які не видно на поверхні, значно складніші, ніж це здається на перший погляд. Думаю, Джонсону, попри всі його величезні потуги протиснути угоду саме до 31 жовтня, це просто не вдасться. Не виключено, що він зробить другу чи третю спробу десь до Нового року, і вони можуть бути успішними,

– зазначив експерт.

Водночас президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер зазначив, що не має сенсу продовжувати термін Brexit після того, як Британія та ЄС затвердять нову угоду.

"We have a deal so why should we have a prolongation?"



EU Commission President Jean-Claude Juncker says there is no need to extend the Brexit deadline, after UK and EU reach new #BrexitDeal



Latest: https://t.co/0i3FYxauDg pic.twitter.com/hBEZRFmUfx — BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 17, 2019

Чому процес так затягнувся?

У британському парламенті вже тричі відкидали проект угоди, про яку домовлялися Євросоюз і уряд попереднього британського прем'єра Терези Мей. Каменем спотикання було саме "ірландське" питання.

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У серпні обидві палати парламенту Великої Британії прийняли закон, що забороняє вихід країни з ЄС без угоди і зобов’язує уряд знову це відтермінувати у разі непідтримки жодного з варіантів. Сам Джонсон заявив, що "краще помре в канаві", ніж ще раз перенесе Brexit.

Що відомо про Brexit?Велика Британія повинна була покинути Європейський Союз 29 березня 2019 року, проте після трьох провальних голосувань щодо прийняття угоди по Brexit терміни перенесли на 31 жовтня.



Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.