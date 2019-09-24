Джонсону не вдалося зупинити роботу британського парламенту: що потрібно знати

Верховний суд Великої Британії визнав незаконним рішення прем'єр-міністра Бориса Джонсона щодо призупинення роботи парламенту до 14 жовтня. Засідання проведуть уже завтра. Чому суд прийняв таке рішення, як відреагував Джонсон і що тепер буде з Brexit?

Що сталося?

Верховний суд Сполученого Королівства визнав незаконним рішення прем'єр-міністра Бориса Джонсона про призупинення роботи парламенту на п’ять тижнів. У суді зазначили: було неправильно забороняти депутатам виконувати свої обов’язки незадовго до дати остаточного виходу Британії із ЄС – 31 жовтня.

Чому суд прийняв таке рішення?

Верховний Суд вирішив, що прем'єр-міністр діяв незаконно – минуле рішення кидає виклик неписаній конституції Великої Британії та всьому балансу сил.

Президентка Верховного суду Бренда Хейл зазначила, що "вплив на основи демократії був надзвичайним".

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"Рішення порадити її величності призупинити роботу парламенту було незаконним, оскільки воно призводило до порушення або перешкоджання здатності парламенту виконувати свої конституційні функції без розумного обґрунтування", – пояснила вона.

Хейл додала, що 11 суддів одноголосно вирішили: рішення про припинення роботи парламенту було недійсним і спікери обох палат повинні скласти план подальших дій.



Британія повинна покинути ЄС до 31 жовтня / Getty Images

Як відреагували у Палаті громад?

Спікер Палати громад Джон Беркоу привітав це рішення суду і заявив, що парламент "має зібратися без зволікання". Тепер він буде консультуватися з лідерами партій "у терміновому порядку".

Уже відомо, що Палата громад Великої Британії проведе засідання 25 вересня об 11:30.

Також парламентарі закликали прем'єр-міністра подати у відставку.

Реакція Бориса Джонсона

В офісі прем'єр-міністра Британії повідомили, що наразі вивчають це рішення. Сам Джонсон заявив, що його уряд поважає та виконає рішення Верховного суду. Однак він "категорично з ним не згоден" і вважає, що це ускладнить укладення угоди про умови Brexit.

Джонсон подавати у відставку не збирається.

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Що далі?

Борис Джонсон обіцяв, що Велика Британія покине ЄС 31 жовтня, навіть якщо доведеться це зробити без жодних домовленостей з ЄС. Однак багато обраних представників вважають, що такий "жорсткий" Brexit потрібно зупинити будь-якою ціною. Це – надзвичайно суперечливо. Члени парламенту переживають, що це спричинить економічний хаос.

Прем’єр все ж висловив сподівання, що вихід країни з Європейського Союзу відбудеться з угодою. Залишається трохи більше місяця.



Існує імовірність "жорсткого" Brexit / Getty Images

Що передувало події?

26 серпня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попросив королеву Єлизавету II призупинити поточну сесію парламенту на п’ять тижнів – до 14 жовтня. Королева пропозицію схвалила. Опоненти прем’єра це розцінювали як намагання перешкодити парламентарям брати участь в обговоренні Brexit.

10 вересня парламент Великої Британії призупинив роботу. Наступного дня Вищий цивільний суд Шотландії визнав це рішення Джонсона незаконним.

До призупинення роботи, обидві палати парламенту Великої Британії прийняли закон, що забороняє вихід Британії з ЄС без угоди і зобов’язує уряд знову перенести Brexit. Тоді Джонсон закликав депутатів проголосувати за проведення дострокових парламентських виборів 15 жовтня та заявив, що краще "помре в канаві", ніж ще раз перенесе Brexit.

Що відомо про Brexit?Велика Британія повинна була покинути Європейський Союз 29 березня 2019 року, проте після трьох провальних голосувань щодо прийняття угоди по Brexit терміни перенесли на 31 жовтня.



Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.