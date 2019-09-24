Джонсону не удалось остановить работу британского парламента: что нужно знать

Верховный суд Великобритании признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона о приостановке работы парламента до 14 октября. Заседание проведут уже завтра. Почему суд принял такое решение, как отреагировал Джонсон и что теперь будет с Brexit?

Что случилось?

Верховный суд Соединенного Королевства признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона о приостановке работы парламента на пять недель. В суде отметили: было неправильно запрещать депутатам выполнять свои обязанности незадолго до даты окончательного выхода Британии из ЕС – 31 октября.

Почему суд принял такое решение?

Верховный суд решил, что премьер-министр действовал незаконно – прошлое решение бросает вызов неписаной конституции Великобритании и всему балансу сил.

Президент Верховного суда Бренда Хейл отметила, что "влияние на основы демократии было чрезвычайным".

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"Решение посоветовать ее величеству приостановить работу парламента было незаконным, поскольку оно приводило к нарушению или препятствованию способности парламента выполнять свои конституционные функции без разумного обоснования", – пояснила она.

Хейл добавила, что 11 судей единогласно решили: решение о прекращении работы парламента было недействительным и спикеры обеих палат должны составить план дальнейших действий.



Британия должна покинуть ЕС до 31 октября / Getty Images

Как отреагировали в Палате общин?

Спикер Палаты общин Джон Беркоу приветствовал это решение суда и заявил, что парламент "должен собраться без промедления". Теперь он будет консультироваться с лидерами партий "в срочном порядке".

Уже известно, что Палата общин Великобритании проведет заседание 25 сентября в 11:30.

Также парламентарии призвали премьер-министра подать в отставку.

Реакция Бориса Джонсона

В офисе премьер-министра Британии сообщили, что сейчас изучают это решение. Сам Джонсон заявил, что его правительство уважает и выполнит решение Верховного суда. Однако он "категорически с ним не согласен" и считает, что это усложнит заключение соглашения об условиях Brexit.

Джонсон подавать в отставку не собирается.

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Что дальше?

Борис Джонсон обещал, что Великобритания покинет ЕС 31 октября, даже если придется это сделать без всяких договоренностей с ЕС. Однако много избранных представителей считают, что такой "жесткий" Brexit нужно остановить любой ценой. Это – чрезвычайно противоречиво. Члены парламента переживают, что это вызовет экономический хаос.

Премьер все же выразил надежду, что выход страны из Европейского союза пройдет с соглашением. Остается чуть больше месяца.

Существует вероятность "жесткого" Brexit / Getty Images

Что предшествовало событию?

26 августа премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил королеву Елизавету II приостановить текущую сессию парламента на пять недель – до 14 октября. Королева одобрила предложение. Оппоненты премьера это расценивали как попытку помешать парламентариям участвовать в обсуждении Brexit.

10 сентября парламент Великобритании приостановил работу. На следующий день Высший гражданский суд Шотландии признал это решение Джонсона незаконным.

До приостановки работы обе палаты парламента Великобритании приняли закон, запрещающий выход Британии из ЕС без соглашения и обязывающий правительство снова перенести Brexit. Тогда Джонсон призвал депутатов проголосовать за проведение досрочных парламентских выборов 15 октября и заявил, что "лучше умрет в канаве", чем еще раз перенесет Brexit.

Что известно о Brexit?Великобритания должна была покинуть Европейский союз 29 марта 2019 года, однако после трех провальных голосований по принятию соглашения по Brexit сроки перенесли на 31 октября.



Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.