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      Парламент Великобритании прекратил работу

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      Парламент Великобритании прекратил работу до 14 октября
      Парламент Великобритании прекратил работу до 14 октября / ua.depositphotos.com

      Парламент Великобритании официально приостановил свою работу до 14 октября. В настоящее время депутаты прекращают обсуждение любых законодательных актов.

      Текущая парламентская сессия длится с июня 2017 года, она стала самой длинной в истории британского парламента почти за 400 лет, пишут британские СМИ.

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      Этот перерыв станет наиболее длительным для парламента Великобритании за последнее время. С 1980-х годов перерыв между сессиями парламента длился не более недели.

      Процедура прекращения работы парламента состоялась согласно традиции. 14 октября перед британскими депутатами должна будет выступить королева. Она объявит новые приоритеты правительства.

      Заметим, что 9 сентября премьер-министр Борис Джонсон планирует приостановить работу парламента до 14 октября. Критики премьера убеждены в том, что сделал он это, чтобы не допустить дальнейших дебатов и голосования по поводу условий Brexit.

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      Таким образом, у парламентариев будет значительно меньше времени для того, чтобы обсудить соглашение с Брюсселем перед выходом Великобритании из ЕС, запланированном на 31 октября. Британский премьер Борис Джонсон отрицает, что этот шаг связан с желанием вывести Великобританию из ЕС без соглашения.

      Королева Великобритании Елизавета II подписала закон, который откладывает выход страны из ЕС в случае, если до 31 октября 2019 года не подписано соглашение с Брюсселем.

      Британцы из-за решения Джонсона вышли на протест. Кроме того, электронная петиция против приостановления работы парламента набрала более 1,2 миллиона голосов.

      Что такое Brexit и почему он жесткий?Brexit – от английской Britain "Британия" + Exit "выход". Великобритания должна была покинуть Европейский союз еще 29 марта 2019 года. Однако, после трех провальных голосований по принятию соглашения относительно Brexit, сроки перенесли на 31 октября.

      Новый премьер-министр Британии Борис Джонсон пообещал, что соглашение о выходе из ЕС должно быть более жестким, чем то, которое заключила его предшественница Тереза Мэй, потому что парламент ее не поддержал. Джонсон настаивает, что если Евросоюз не согласует новое соглашение, то Великобритания вынуждена будет выйти из Европейского Союза без всяких соглашений.

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      Теги: Новости политики Евросоюз Brexit Борис Джонсон Великобритания
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