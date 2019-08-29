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      Британцы против приостановления работы парламента: петиция собрала более 1,5 миллиона голосов

      29 Читати новину українською
      Парламент Великобритании
      Парламент Великобритании / wsj.com

      Накануне королева Великобритании Елизавета II одобрила приостановку работы парламента на пять недель. Сразу после этого на сайте парламента появилась электронная петиция против такого решения. Менее, чем за сутки, она набрала более 1,2 млн голосов.

      Дедлайн подписания этой петиции – 15 февраля 2020 года, говорится на сайте парламента.

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      "Парламент не должен быть распущенным или его работа временно остановлена, пока срок статьи 50 не будет достаточно продлен или намерение Великобритании выйти из ЕС не будет отменено", – говорится в электронной петиции.

      В статье 50 Договора о Европейском Союзе, более известном как Лиссабонский договор, допускается возможность выхода из ЕС. Это соглашение вступило в силу 1 декабря в 2009 году. До этого формального механизма выхода из Евросоюза предусмотрено не было.

      К слову, парламент страны рассматривает все петиции, которые получают более 100 тысяч голосов. А на те, которые собрали более 10 тысяч предписаний, обязан дать ответ.

      Что происходит с британским парламентом

      Королева Великобритании Елизавета II приостановила работу парламента на пять недель. Соответствующее решение одобрили после предложения премьер-министра Британии Бориса Джонсона, сообщает Sky News.

      Перерыв в работе парламента стартует между 9 и 12 сентября и продлится до 14 октября. Он не позволит депутатам помешать выходу Британии из состава ЕС, приняв соответствующие законопроекты.

      Что такое Brexit и почему он жесткий?Brexit – от английского Britain "Британия" + Exit "выход". Великобритания должна была покинуть Европейский союз еще 29 марта 2019 года. Однако, после трех провальных голосований по принятию соглашения относительно Brexit, сроки перенесли на 31 октября.

      Новый премьер-министр Британии Борис Джонсон пообещал, что соглашение о выходе из ЕС должно быть более жестким, чем то, которое заключила его предшественница Тереза Мэй, потому что парламент ее не поддержал. Джонсон настаивает, что если Евросоюз не согласует новое соглашение, то Великобритания вынуждена будет выйти из Европейского Союза без всяких соглашений.

      Отметим, что после выхода из Европейского Союза Великобритания рассматривает возможность применить положения так называемого "акта Магнитского". Это означает, что банковские счета нарушителей прав человека в Великобритании будут заморожены, а им самим запретят въезд в страну.

      blog_ava
      Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      29 августа
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      Теги: Новости политики Brexit Евросоюз Елизавета II Великобритания
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