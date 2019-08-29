Королева Великобритании приостановила работу парламента

Королева Великобритании Елизавета II приостановила работу парламента на 5 недель. Это позволит решить вопрос с Brexit – выходом Великобритании из состава Евросоюза.

Соответствующее одобрили после предложения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает Sky News. Перерыв в работе парламента стартует между 9 и 12 сентября и продлится до 14 октября.

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Этот перерыв не позволит депутатам помешать выходу Великобритании из состава ЕС, приняв соответствующие законопроекты.

Ранее Джонсон заявил о высокой вероятности выхода Британии из ЕС без соглашения, то есть жесткого выхода. По мнению премьера, Лондон не будет юридически обязан выплатить Брюсселю компенсацию в размере 39 миллиардов фунтов стерлингов. Еврокомиссия в свою очередь выступила против жесткого варианта Brexit.