Королева Великої Британії призупинила роботу парламенту

Королева Великої Британії Єлизавета II призупинила роботу парламенту на 5 тижнів. Це дозволить вирішити питання з Brexit – виходом Британії зі складу Євросоюзу.

Відповідне схвалили після пропозиції прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона, повідомляє Sky News. Перерва у роботі парламенту стартує між 9 та 12 вересня і триватиме до 14 жовтня.

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Ця перерва не дозволить депутатам перешкодити виходу Британії зі складу ЄС, прийнявши відповідні законопроекти.

Раніше Джонсон заявив про високу ймовірність виходу Британії з ЄС без угоди, тобто жорсткого виходу. На думку прем’єра, Лондон не буде юридично зобов'язаний виплатити Брюсселю компенсацію в розмірі 39 мільярдів фунтів стерлінгів. Єврокомісія у свою чергу виступила проти жорсткого варіанту Brexit.