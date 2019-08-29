01:12
29 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБВАЛ БУДИНКУ В ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінське морозиво для Ердогана. Як дід Пиня порушує правила
      Вєсті Кремля
      22:02, 28 серпня
      Вєсті.UA: Які плани у Зеленського на Добкіна. Навіщо Шуфричу комітет свободи слова
      Вєсті.UA
      20:05, 28 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ОБВАЛ БУДИНКУ В ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ

      Королева Великої Британії призупинила роботу парламенту

      68 Читать новость на русском
      Королева Єлизавета II призупинила роботу парламенту Великої Британії
      Королева Єлизавета II призупинила роботу парламенту Великої Британії / Getty Images

      Королева Великої Британії Єлизавета II призупинила роботу парламенту на 5 тижнів. Це дозволить вирішити питання з Brexit – виходом Британії зі складу Євросоюзу.

      Відповідне схвалили після пропозиції прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона, повідомляє Sky News. Перерва у роботі парламенту стартує між 9 та 12 вересня і триватиме до 14 жовтня.

      Читайте також: Ціна Brexit: Британії загрожує дефіцит пального, ліків та продовольства

      Ця перерва не дозволить депутатам перешкодити виходу Британії зі складу ЄС, прийнявши відповідні законопроекти.

      Раніше Джонсон заявив про високу ймовірність виходу Британії з ЄС без угоди, тобто жорсткого виходу. На думку прем’єра, Лондон не буде юридично зобов'язаний виплатити Брюсселю компенсацію в розмірі 39 мільярдів фунтів стерлінгів. Єврокомісія у свою чергу виступила проти жорсткого варіанту Brexit.

      blog_ava
      Українська модель пікантно вимагає ремонту мостів: фото
      28 серпня
      6090
      Теги: Новини політики Великобританія Єлизавета II Brexit Євросоюз
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини за 28 серпня: Обвал будинку у Дрогобичі, Вишинського випустили з-під варти
      28 серпня , 23:03 Головні новини за 28 серпня: Обвал будинку у Дрогобичі, Вишинського випустили з-під варти
      699
      Армянск накрыло токсичными выбросами, несъедобный дискаунт и в плену кавказцев: новости Крымнаша
      28 серпня , 22:00 Армянск накрыло токсичными выбросами, несъедобный дискаунт и в плену кавказцев: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 675
      Путин и патриарх Кирилл поссорились?
      28 серпня , 22:00 Путин и патриарх Кирилл поссорились?
      Іван Яковина 1375
      Макс Левін: Іловайськ – це не про жалість
      28 серпня , 21:33 Макс Левін: Іловайськ – це не про жалість
      Едуард Крижанівський 717
      Аваков може залишитися на посаді: чому українці протестують і за якої умови цьому не статися
      28 серпня , 20:03 Аваков може залишитися на посаді: чому українці протестують і за якої умови цьому не статися
      Світлана Попова 2476
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук