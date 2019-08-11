Елизавета II разочарована бессилием британских политиков – СМИ

Королева Великобритании Елизавета II в частной беседе жаловалась на неспособность политиков руководить государством на фоне выхода страны из Евросоюза.

Такое мнение она высказала на закрытом мероприятии вскоре после отставки Дэвида Кэмерона после референдума о Brexit, сообщает The Sunday Times, ссылаясь на источник в королевском окружении.

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Собеседник издания утверждает, что с той поры разочарование королевы только возросло.

Я думаю, что она очень встревожена. Я слышал, как она говорила о своем разочаровании в нынешнем политическом классе и его неспособности правильно управлять,

– сказал источник издания.

До сих пор королевская семья держалась отстраненно и не высказывала никаких взглядов на ситуацию с Brexit. Однако, когда в 2016 году The Sun сообщила, что королева поддерживает Brexit, Букингемский дворец ответил чрезвычайно жестким опровержением. Пресс-служба королевы заявила о том, что издание вводит в заблуждение своих читателей.

По традиции, британский монарх не участвует в политической жизни страны и воздерживается от каких-либо публичных комментариев по спорным вопросам, находящимся в компетенции правительства.

Что известно о Brexit?

Великобритания должна была покинуть Европейский союз 29 марта 2019 года, однако после трех провальных голосований по принятию соглашения относительно Brexit сроки перенесли на 31 октября. Очередное и, вероятно, последнее голосование в парламенте запланировано на июнь.

Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.