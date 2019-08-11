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      Єлизавета ІІ розчарована неспроможністю британських політиків, – ЗМІ

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      Королева Єлизавета
      Королева Єлизавета / Getty image

      Королева Великобританії Єлизавета ІІ у приватній розмові скаржилася на нездатність політиків керувати державою на тлі виходу країни з Євросоюзу.

      Таку думку вона висловила на закритому заході незабаром після відставки Девіда Кемерона після референдуму про Brexit, повідомляє The Sunday Times, посилаючись на джерело в королівському оточенні.

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      Співрозмовник видання стверджує, що з тієї пори розчарування королеви тільки зросло.

      Я думаю, що вона дуже стривожена. Я чув, як вона говорила про своє розчарування в нинішньому політичному класі і його нездатності правильно управляти,
      – сказало джерело видання.

      Досі королівська сім'я трималася відсторонено і не висловлювала жодних поглядів на ситуацію з Brexit. Проте, коли в 2016 році The Sun повідомила, що королева підтримує Brexit, Букінгемський палац відповів надзвичайно жорстким спростуванням. Прес-служба королеви заявила про те, що видання вводить в оману своїх читачів.

      За традицією, британський монарх не бере участь в політичному житті країни і утримується від будь-яких публічних коментарів щодо спірних питань, що знаходяться в компетенції уряду.

      Що відомо про Brexit?

      Велика Британія повинна була покинути Європейський союз 29 березня 2019 року, проте після трьох провальних голосувань щодо прийняття угоди по Brexit терміни перенесли на 31 жовтня. Чергове і, ймовірно, останнє голосування в парламенті заплановано на червень.

      Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      blog_ava
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      Теги: Великобританія Єлизавета II Євросоюз Brexit
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