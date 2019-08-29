Британці проти призупинення роботи парламенту: петиція зібрала понад 1,5 мільйона голосів

Напередодні королева Великої Британії Єлизавета II схвалила призупинення роботи парламенту на п'ять тижнів. Одразу після цього на сайті парламенту з'явилася електронна петиція проти такого рішення. За менш, ніж добу, вона набрала понад 1,2 млн голосів.

Дедлайн підписання цієї петиції – 15 лютого 2020 року, зазначено на сайті парламенту.

Читайте також: Єлизавета ІІ розчарована неспроможністю британських політиків, – ЗМІ

"Парламент не має бути розпущеним чи його робота тимчасово зупиненою, поки термін статті 50 не буде достатньо продовжений або намір Великої Британії вийти з ЄС не буде скасований", – мовиться у електронній петиції.

У статті 50 Договору про Європейський Союз, що більш відомий як Лісабонський договір, допускається можливість виходу з ЄС. Ця угода набула чинності 1 грудня 2009 році. До цього формального механізму виходу з Євросоюзу передбачено не було.

До слова, парламент країни розглядає всі петиції, які отримують понад 100 тисяч голосів. А на ті, які зібрали понад 10 тисяч відписів, зобов'язаний дати відповідь.

Що відбувається з британським парламентом

Королева Великої Британії Єлизавета II призупинила роботу парламенту на п'ять тижнів. Відповідне схвалили після пропозиції прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона, повідомляє Sky News.

Перерва у роботі парламенту стартує між 9 та 12 вересня і триватиме до 14 жовтня. Вона не дозволить депутатам перешкодити виходу Британії зі складу ЄС, прийнявши відповідні законопроекти.

Що таке Brexit та чому він жорсткий?Brexit – від англійської Britain "Британія" + Exit "вихід". Велика Британія повинна була покинути Європейський союз ще 29 березня 2019 року. Проте, після трьох провальних голосувань щодо прийняття угоди по Brexit, терміни перенесли на 31 жовтня.



Новий прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон пообіцяв, що угода про вихід з ЄС має бути жорсткішою, ніж та, яку уклала його попередниця Тереза Мей, бо парламент її не підтримав. Джонсон наполягає, що якщо Євросоюз не погодить нову угоду, то Велика Британія змушена буде вийти з Європейського Союзу без усіляких угод.

Зазначимо, що після виходу з Європейського Союзу Великобританія розглядає можливість застосувати положення так званого "акту Магнітського". Це означає, що банківські рахунки порушників прав людини у Великобританії будуть заморожені, а їм самим заборонять в'їзд до країни.